·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15974
clics
Mapa en tiempo real de balizas V16 activas en carreteras de España
3634
clics
Contra el falso autoritarismo en Menéame como huida hacia adelante
4032
clics
MALEMÁTICAS CCCVIII: día desastre en los gráficos de El Economista
2463
clics
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
3924
clics
24 extraordinarios descubrimientos arqueológicos que nos asombraron en 2025
más votadas
349
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
398
Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra el genocidio en Gaza y la ocupación de Cisjordania
265
Residentes en Caracas reportan explosiones y aviones sobrevolando la ciudad [ENG]
264
Nicolás Maduro declara estado de conmoción exterior tras explosiones de esta madrugada, acusa a EE.UU. y ordena pasar de inmediato a la lucha armada
436
Angelina Jolie apoya a los palestinos con una gira humanitaria en el cruce de Rafah (árabe)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
350
meneos
2466
clics
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
El presidente de Estados Unidos confirmó un "ataque a gran escala" en Venezuela y la detención del líder chavista junto a su esposa, Cilia Flores. Habrá rueda de prensa en Mar-a-Lago.
|
etiquetas
:
trump
,
maduro
210
140
1
K
890
actualidad
401 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
210
140
1
K
890
actualidad
Comentarios destacados:
#3
Viva la democracia
Qué vergüenza, nadie debería apoyar esto, por mucha animadversión que se pueda tener hacia Maduro, un político de otro país civilizado no debería en pleno siglo XXI sacar por la fuerza aun presidente de otro país con el que además no hay un conflicto bilateral ni está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esto debería ser condenado por todos para que no siente precedentes.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Leclercia_adecarboxylata
*
Viva la democracia
Qué vergüenza, nadie debería apoyar esto, por mucha animadversión que se pueda tener hacia Maduro, un político de otro país civilizado no debería en pleno siglo XXI sacar por la fuerza aun presidente de otro país con el que además no hay un conflicto bilateral ni está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esto debería ser condenado por todos para que no siente precedentes.
144
K
1108
#27
elgansomagico
#3
China y Rusia estarán "deeply concerned" y ya
8
K
94
#110
Don_Pixote
#27
La llamada de Putin seguramente para dar permiso a esto y ofrecerle lo que quisiera en Ucrania
4
K
46
#133
Ehorus
#27
si hubiera tenido bombas atómicas.. pues otro cantar, peeero se dedico a traficar - según dicen - con farlopa
0
K
9
#392
konde1313
#27
O puede que China esté preparando la invasión por Taiwán por narcotráfico.
0
K
10
#33
Borgiano
#3
Maduro es un golpista, no es un presidente democrático, que no se olvide, por favor.
35
K
111
#49
kie
#33
¿Basta con llamar golpista a una persona para saltarse el más básico derecho internacional y la soberanía de una nación?
¿Justificarías entonces que vaya España a capturar a Trump por sus prácticas fascistas?
58
K
460
#106
escuadron
#49
Justificarías que algún país hubiera intervenido en España y hubiera capturado a Franco?
10
K
54
#245
ayatolah
#49
Si Gila estuviese vivo escucharíamos algo del tipo:
- El señor fascista... que se ponga.
-
- Si, yo. ¿Quién va a ser?, el otro fascista.
0
K
10
#61
gotxi85
*
#33
¿Y eso da legitimidad a cualquier otro país a intervenir militarmente? Por favor...
No me gusta nada Maduro, pero EEUU es un matón que hace lo que le da la gana con quien le da la gana y eso no se puede permitir.
36
K
293
#149
tdgwho
#61
Si.
y lo que me avergüenza es que haya sido EEUU, y no Europa, tanto que hablamos de la dictadura Franquista, de la de Hitler, manifestaciones pro Palestina, pero permitimos que un dictador tenga secuestrado a todo un país, encarcelando a la oposición... ocultando resultados electorales...
9
K
26
#154
Ingjen
#61
a mí me da miedo gente como tú que dices la verdad porque en cualquier momento EEUU va a por vosotros/nosotros. Ya están mirando RRSS de la gente que va a EEUU
1
K
14
#160
Chinychan
#61
EEUU, Rusia, China, Israel...es lo que tiene ser el más fuerte del barrio.
No había ningún lloro cuando maduro hacia lo que le daba la gana con quien le daba la gana en Venezuela, eh?
2
K
21
#254
makinavaja
#61
Ahora a ver quien justifica las sanciones a Rusia...
0
K
11
#371
Psicofer
#61
Totalmente de acuerdo contigo. A mí tampoco me gusta nada Maduro, aunque cabe preguntarse si ahora EEUU impondrá un presidente a dedo que beneficie sus intereses o promoverá un proceso democrático, referéndum para darle la soberanía al pueblo venezolano etc. Veo por aquí a mucho defensor de la intervención de USA que o no se ha parado a pensarlo o no quiere ver qué sacar a Maduro para imponer un presidente títere a dedo tiene muy poco de democracia y mucho de totalitarismo
0
K
6
#71
lonnegan
#33
Esto no tiene nada que ver, esto es piratería de toda la vida, van a por el petróleo y esto es todo. Se han saltado todas las leyes internacionales, es gravisimo, volvemos a escenarios pre guerras mundiales
70
K
546
#193
TOSHACK
#71
yo creo más que EEUU se queda con el petroleo, le dan carta blanca a Putin por acabar en Ucrania quedándose lo que le de la gana y ahora falta ver si Xi Jinping no dice "ahola hablalemos de Taiwan".
Lo que está claro es que el de la garrota gorda siempre se queda lo que quiere
2
K
20
#248
guillersk
#71
se llama ley del más fuerte y es la única valida
0
K
10
#252
berkut
#71
Totalmente.
0
K
11
#74
frg
#33
#37
¿Estás justificando una invasión extranjera para expoliar recursos?
12
K
126
#249
guillersk
#74
si, ¿ Y ?
0
K
10
#80
Catapulta
#33
Tampoco creo que Trump sea presidente de Venezuela como para que esto tenga mejor sentido.
1
K
23
#82
gauntlet_
#33
Trump intentó un golpe de Estado también. Es un golpista fracasado.
9
K
98
#83
Glidingdemon
#33
Y Trump es otro golpista, le salió mal la anterior vez, pero en esta promete, por cierto ya le ha declarado la guerra el congreso gringo a Venezuela? O ya no hace falta?
8
K
84
#104
oceanon3d
#33
En su segunda presidencia, Trump ya ha bombardeado a siete países, con propósitos tan variados como la exhibición de fuerza, la venganza o avidez por los recursos ajenos.
Luego tenemos que aguantar a gente como tu y llamarlos conciudadanos. ¿No tienes algo de lo que sea por algún lado?
Que vergüenza todo esto.
15
K
129
#111
Alcalino
#33
No se olvida, como tampoco se olvida que Edmundo Gonzalez es un títere de EEUU, y los títeres son otra forma de dictadura.
6
K
61
#112
Raticulin7
#33
Y Putin también pero por lo que sea a Rusia no tienen huevos a meterse allí, pero vamos que te doy mi más sincera enhorabuena por pensar que esto va se izquierda o derechas ( los reyes son los padres)
1
K
16
#115
harverto
#33
Recuerda eso cuando invadan Groenlandia
3
K
28
#215
bioibon
#33
por esa regla de tres, los ucranianos son unos neonazis, por lo que Rusia está completamente legitimada para entrar en ucrania y sacarlos de ahí, no?
0
K
8
#216
Falangito
#33
Como aquí Pedro Sánchez, según la panda de analfabetos tarados a los que tú votas.
1
K
17
#299
diablos_maiq
*
#33
llegó al poder ganando elecciones, luego no es un golpista.
Que el resultado de las últimas elecciones sea más que dudoso no lo convierte en golpista.
1
K
17
#341
napsco
#33
Venezuela es un país soberano como España y como cualquier otro. Lo de golpista es un concepto subjetivo tuyo, no una realidad objetiva, hay varias interpretaciones ahí así que no vayas de listo. USA está haciendo lo mismo que hizo Rusia hace 3 años.
Ataca la capital de un país que considera satélite para cambien su régimen en una injerencia absoluta a la casa de alguien demostrando que Latinoamérica es suya y hace y deshace. Pero ha entrado matando a sangre y fuego, te recuerdo pudiendo…
» ver todo el comentario
2
K
19
#344
manzitor
#33
Lo cual no justifica jamás un golpe de estado a un país soberano.
1
K
18
#350
Fariseo
#33
Allende era un presidente democrático, lo mataron y pusieron a Pinochet. Esto no va de democracia ni derechos ni libertades y lo sabes
0
K
6
#353
Dene
#33
y eso no justifica una agresión militar ni un secuestro
0
K
12
#365
Fayer
#33
Incluso en ese caso, ¿que pinta nadie quitándolo desde otro pais? ¿Es que bombardearlo y sacarlo sí te parece democrático?
Ya empezamos con que los golpes de estado están bien o mal depende de quien lo haga.
1
K
16
#37
Indiana.Collons
*
#3
Al contrario, al que nadie debía de haber apoyado es al dictador Maduro. A partir de ahora se van a caer muchas caretas
Ahora EEUU debe entregarlo a los tribunales internacionales para que lo juzguen por golpismo. Si lo hacen y no han habido bajas civiles, todos los demócratas del mundo apoyaremos esta operación como la más eficiente deposición de un dictador golpista.
Al final hicieron caso al propio Maduro y lo capturaron sin necesidad de una "güar", y van a traer la "pis" a Venezuela.
35
K
-94
#68
kwisatz_haderach
#3
El ministro Oscar puente publico sobre el ataque y todo son comentarios de "zapatero es el siguiente" y similar...
x.com/oscar_puente_/status/2007353078954254710
5
K
64
#116
calde
#68
porque son de la misma calaña ultraderechista a la que las democracias le dan alergia.
2
K
25
#150
Suleiman
#68
Flipante el nivel que hay en las respuestas....
5
K
51
#90
magnoberto
#3
ahora el fascismo no se combate? Con el fascismo ni se habla ni se negocia, que hubiese pasado en el S.XX con tu mentalidad?
Jajajaja sois ridículos
7
K
-11
#95
escuadron
#3
Maduro no era presidente, si el conflicto acaba aquí y con esto, ni tan mal.
2
K
26
#118
saren
#3
Maduro es un dictador que ha cometido fraude masivo, ha exiliado a gran parte del país y ha convertido un país con enormes recursos naturales en un pozo de pobreza y miseria. La verdad que pena no me da. Por el bien de Venezuela, esperemos que lo que venga ahora pueda traer prosperidad.
8
K
54
#120
Echenique29A
#3
ahora dilo sin llorar
1
K
5
#129
tdgwho
#3
Pues Trump está haciendo justo lo que yo dije que había que hacer.
Maduro ha perdido las elecciones, y puede que no sea la primera vez, no ha enseñado las actas, y ha puesto en la cárcel o en busqueda y captura a la oposición.
Había que ayudar a los millones de venezolanos secuestrados.
Hoy es un gran día.
5
K
36
#134
Ingjen
#3
lo gracioso es que con corea del norte EEUU no hace nada. Así que no vendan la moto de que lo hacen por los derechos de la gente, lo hacen por petróleo.
12
K
94
#143
del_dan
#3
todo mentira en tu comentario.
Maduro político, civilizado, que no comete crímenes.
1
K
19
#146
Tarod
*
#3
#1
mejor pillar al jefe y acabar con esto que sufran los de abajo.
Ya podía ser así siempre. Nos evitaríamos mucho muerto
3
K
43
#196
pedrario
#3
>ni está cometiendo crímenes de lesa humanidad
Lo de gobernar dictatorialmente un país, con elecciones secuestradas, con el uso de fuerza armada creo yo que entra en esa categoría. De hecho la CPI tiene en investigación a Maduro.
Así que tu comentario se cae en ese punto
3
K
40
#201
balancin
#3
la democracia la defendéis con la boca chiquita cuando es otra quien se la folla.
Maduro NO lleva un país civilizado.
Lo del precedente es un problema, pero Venezuela no era soberana por más que lo repitan
2
K
22
#219
DonaldBlake
#3
Ya verás como el siguiente es Netanyahu.
2
K
20
#220
duende
#3¿
Sacar por la fuerza a "un dictador" quieres decir?
0
K
10
#241
kumo
*
#3
Es que partes de una premisa falsa. O varias de hecho.
No hay democracia que valga en Venezuela.
Maduro no es un político, es un dictador. Como lo era Sadam, por ejemplo, o Al Asad.
Venezuela está comatosa en estos momentos.
Y eso de los crímenes de lesa humanidad, pues hay que ver lo que ha estado haciendo con el país, su gente y el narcotráfico.
Que podemos hablar de la pertinencia de que USA u otro haga esto y del sexo de los ángeles, pero la realidad es que el país se había convertido…
» ver todo el comentario
1
K
16
#268
Mildranx
#3
Eso de que no estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad, es bastante discutible.
0
K
10
#276
leeber
#3
Yo flipo con los comentarios de algunos venezolanos diciendo que se va a detener a Maduro por golpista ????
A Estados Unidos se la suda del golpe de estado y elecciones amañadas. De hecho, la administración Trump consideró que Venezuela "era un país seguro y libre de delincuencia" cuando no renovó el asilo de los inmigrantes venezolanos.
Con la excusa del narcotráfico, que es lo único a lo que se ha hecho alusión aquí, quiere hacerse con el control de la explotación petrolífera.
Colocará (a la fuerza) a un cabecilla afín a Trump para que la capacidad democrática de Venezuela siga siendo nula mientras expolia al país.
5
K
46
#295
Fry
#3
Yo he visto ya, entre arcadas, a varios youtubers de extremo centro jaleando a naranjito. Es como aplaudir que el matón del barrio vaya a casa de tu vecino, que te cae mal, y le saque las tripas de un navajazo. Mucho mucho mucho asco.
2
K
21
#306
Abril_2025
#3
Los Venezolanos apoyan esto.
Eso debería servirte, más allá de la propaganda.
0
K
11
#322
visk0vitz
#3
supongo que más de un extremocentrista estará salivando y rezando muy duro para ver si San Trump el libertador se acuerda de su enemigo, el malvado perro Sanchez y hace lo mismo aquí. Ya estoy viendo a San Diego Obescal campeador llamando al la casa blanca mientras esta le tiene en espera con un mensaje en bucle de "por favor no cuelgue, su llamada es muy importante para nosotros" y este se da golpes en el pecho mientras se limpia una lagrimilla de la emoción.
0
K
7
#343
ap31r0n
#3
la democracia? A ti si te dejaron ver las actas?
Que suerte tenéis algunos
1
K
16
#367
Tensk
#3
Yo no diría muy alto que no ha cometido crímenes de lesa humanidad, por lo que pueda salir
0
K
10
#6
alfre2
Vamos, que en muy poco tiempo se podría haber hecho lo mismo con Netanyahu
36
K
283
#168
Ingjen
#6
jajajajajajaja, supongo es coña. Pero me ha hecho gracia
0
K
7
#270
Tarod
#6
pero si ese es de los buenos!!
0
K
10
#293
guillersk
#6
positivo por las risas
0
K
10
#38
gauntlet_
#26
Si no defiendes la legalidad internacional, no quedará nadie para defenderla cuando vengan a por ti. Puede ser Groenlandia, el canal de Panamá, Europa o lo que sea.
33
K
264
#48
JungSpinoza
*
#41
#38
#34
Defended a dictadores como Maduro lo que querais, los latino americanos estamos mejor sin Maduro.
21
K
-14
#62
Vindicta
#38
Maduro puede esgrimir las actas para demostrar que es el presidente legítimo.
2
K
31
#337
tierra_del_hielo
*
#38
no apruebo esta barbaridad de secuestro, pero... Decías eso cuando Maduro robó las elecciones?
0
K
7
#41
CerdoJusticiero
#26
Bien está lo que bien acaba.
¿Recuerdas lo bien que le fue a Iraq tras la captura de Hussein? ¿O a Libia tras Gadafi?
30
K
223
#102
frg
#41
¿No acabó bien?, ¿quién se quedó el petróleo?
El resto de la población no cuenta, son "daños colaterales".
3
K
39
#233
TripleXXX
#41
Gran oportunidad para montar mercados de esclavos
1
K
19
#325
rojo_separatista
#41
, te crees que les importa? Ellos solo quieren acabar con el proyecto político que había en Venezuela, ahora, como si se mueren todos los venezolanos.
3
K
39
#15
YSiguesLeyendo
IMPORTANTE: esta "operación" no habría podido tener éxito sin la colaboración de parte de los altos cargos militares de VZL, que es obvio que han colaborado con Trumplandia, así que menos ponerse medallas el zanahorio y más hablar de traición y golpe de Estado encubierto como "operación extranjera" por parte de militares de VZL
13
K
135
#289
neotobarra2
#15
Eso estaba pensando, ¿cómo lo han hecho para capturarlo si estaba en Venezuela? Aún no he leído esta noticia pero en las que ya he leído no lo explican...
0
K
9
#47
rendri
vale que maduro no es santo de devocion de nadie. pero entrar en un pais "legitimo" bombardear y capturar al presidente porque me apetece es algo increible y para que el mundo le haga el vacio a estado unidos
16
K
127
#158
CosaCosa
#47
el.derecho internacional es el que tengo aqui colgado
1
K
9
#182
Natxelas_V
#47
otro que apoya dictaduras.
5
K
-22
#240
HangTheRich
#47
Trump dijo que el próximo era Petro, así que con este precedente ya vemos por donde van los tiros
0
K
9
#253
Vaelicus
#47
El derecho internacional es cómo cualquier legislación, es solo para pobres, es la herramienta que tienen los ricos para defenderse de los pobres
0
K
9
#34
Imag0
#26
Ahora sólo falta que alguien secuestre a Trump y su familia para rescatar a todos los usanos de la locura del zanahorio.
15
K
124
#7
themarquesito
Nos lo creeremos cuando lo veamos
9
K
120
#46
rojo_separatista
#7
, he leído varios comentarios así, desengañaos, si lo dicen es que lo tienen.
Espero que el pueblo venezolano sepa dar la respuesta que eso merece, contra los agresores externos y los colaboradores internos.
2
K
25
#76
thekeeper
*
#46
el pueblo de venezuela queria esto o quien te crees que entrego a Maduro
2
K
10
#86
Vindicta
#46
Pobres agresores externos y colaboradores internos del regimen de Maduro.
1
K
17
#194
jamon_de_jaboogie
#46
el pueblo venezolano lleva años esperando quitarse de encima a la remora de Maduro. Lo dijeron en las calles y en las urnas.
1
K
17
#213
escuadron
#46
El pueblo Venezolano ya habló en sus ultimas elecciones, y Maduro vulneró la soberanía popular.
0
K
13
#303
guillersk
#46
si, un monumento a tump va a ser la respuesta
1
K
1
#307
JotaMcnulty
*
#46
sí, a un centro de reinserción y que les obliguen a escribir en la pizarra 100 veces: he sido malo, pero a partir de ahora seré mejor.
Entiendo que te refieres a eso, no?
0
K
6
#287
Deviance
#7
Me da en la napia que ese medio debe de ser de coña o un panfleto bulero de tres pares al nivel de elmundo u Okdiario ..... yo no me lo creo así de primeras. Aprovecho para felicitarte el año compañero meneante.
1
K
35
#1
GSaturos
Link al propio Trump hablando de esto:
truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115830428767897167
14
K
114
#8
surco
#1
Que me aclare, lo han capturado o está reunido con los chinos? A ver si Maduro va a tener el don de la ubicuidad
9
K
77
#12
GSaturos
#8
Donde has visto lo de China? Ahora mismo, todo el mundo está reportando sobre ese post de Trump.
1
K
23
#17
Meneador_Compulsivo
*
#12
En la portada de
menéame
a las 08:05 pero es cosa de este sitio que no tiene inmediatez y está condenado a la irrelevancia gracias a sus administradores y al consejo consultivo.
16
K
48
#22
Canijo
#17
La propia entradilla habla de una reunión el viernes, si la gente no tiene comprensión lectora que quieres que te diga
16
K
137
#64
surco
#22
Pues si es de antes del bombardeo, no se que hace en portada generando confusión
1
K
18
#98
Canijo
#64
Está en portada por la misma razón que el resto de noticias: por votos. Menéame no es un medio, no narra acontecimientos, es un agregador manejado por la comunidad.
Y de nuevo, si lees la entradilla te queda claro, no es culpa de nadie que leas titulares en diagonal.
14
K
108
#25
Joaker
#17
La noticia sera de antes del bombardeo? En cualquier caso yo no me creeria ninguna noticia demasiado ahora mismo
2
K
17
#36
GSaturos
*
#17
#31
Oh, vale, vale, no había visto eso, estaba viendo los vídeos que iban saliendo de la operación.
0
K
6
#42
Malversan
#8
#17
¿Qué tiene de incompatible que Trump se reuniese ayer con los chinos y que hoy haya publicado que su ejército está invadiendo Venezuela?
0
K
5
#31
surco
#12
Si, si, si no discuto la noticia, pero la otra la tienes en portada
0
K
11
#63
EsUnaPreguntaRetórica
#31
La otra noticia se envío ayer, antes de que sucediese todo esto. No sé qué parte no entiendes.
1
K
25
#79
surco
#63
El problema es que ha llegado a portada después del bombardeo . Vamos que es irrelevante
3
K
18
#109
EsUnaPreguntaRetórica
#79
Si ha llegado a portada (y sin ningún negativo) será porque para mucha gente sí es relevante, aunque para ti no lo sea. No entiendo muy bien tu queja.
3
K
31
#199
cosmonauta
#8
0
K
13
#397
Peka
#8
Captura? Sera secuestro.
0
K
11
#53
HangTheRich
#1
Donald Trump firmando como Donald Trump en SU red social con una cuenta verificada
0
K
9
#87
calde
#1
no le demos publicidad al asesino, por favor.
0
K
13
#114
GSaturos
#87
Es la fuente a la que están haciendo referencia todos los medios, yo creo que merece la pena siendo que no creo que nadie aquí se vaya a hacer cuenta en truthsocial.
0
K
6
#224
guillersk
#87
muhaha
0
K
10
#162
comunerodecastilla
#1
No tengo otra cosa que hacer que entrar en la red social de un pederasta fascista.
6
K
55
#54
Imag0
#48
No he defendido a Maduro, ATACO a Trump, si no sabes ver la diferencia es a causa de tu falta de entendimiento.
13
K
102
#50
Dene
#37
esos mismos tribunales internacionales en los que US A no cree y araca cuando denuncian sus ilegalidades?
9
K
99
#4
Kuruñes3.0
Conociendo al imbecil ese, pueden tener a Maduro o un señor ramdom.
10
K
93
#13
Torrezzno
#4
el primero con bigote y chándal que pillaran
6
K
79
#40
todosube
#4
Sí, sí, igualito que Puta Putin que lleva cuatro años con Ucrania. USA en una semana ha acabado con el problema
3
K
11
#70
par
#40
El "problema"? El del petroleo o que problema?
0
K
7
#183
escuadron
#40
Y tanto.
0
K
13
#236
Ysinembargosemueve
#40
Si Putin hubiera ido a por Nazinski y bombardeado Kiev, no habian pasado 4 años, pero eso seria TERRORISMO, exactamente lo que ha hecho Trump.
1
K
23
#273
TALIVAN_HORTOGRAFICO
#4
ramdom
random
1
K
22
#11
Meneador_Compulsivo
Bueno ahora tiene que llevarlo ante la justicia
⦁ Informe de la ONU acusa al gobierno de Maduro de «crímenes de lesa humanidad»
⦁ La misión de la ONU sobre Venezuela advierte que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad
…
» ver todo el comentario
7
K
84
#21
nemesisreptante
#11
va a ser un chiste ahora mismo una sentencia a Maduro por crímenes contra la humanidad
7
K
58
#28
Verdaderofalso
*
#11
#21
#19
#30
#32
juzgar a Maduro (es una buena noticia) teniendo a Netanyahu, Putin, Bush y demás criminales libres riéndose de la Corte Penal Internacional mientras EEUU sanciona a jueces, fiscales por investigar el genocidio de Gaza es un puto chiste.
Aquí volvemos a ver dos mundos distintos
53
K
434
#44
Findeton
#28
Ya veremos si se le juzga o no, ojalá.
1
K
10
#101
Malversan
*
#28
Me parecéis patéticos los que citáis a un puñado de gente al azar y sin motivo. Si queréis difusión escribid cosas interesantes, no molestéis al resto de usuarios.
4
K
-24
#327
Deviance
#28
Antes de nada feliz año, compañero meneante.
Por otro lado, esta noticia es cierta??'
0
K
15
#329
ochoceros
#28
Sólo van a por el petróleo, les importan 3 pepinos la población y su bienestar. Venezuela se va a convertir en otro país sin ley como todas y cada una de las naciones invadidas por los yankis para esquilmar sus recursos y robarles sus bienes.
Esto nos indica claramente la catadura moral de los defensores que argumentan que se hace por ser una dictadura, cuando los yankis apoyan abiertamente a dictaduras, o que se hace por sentencias de la CPI, cuando los yankis se pasan las condenas a…
» ver todo el comentario
0
K
11
#24
Herumel
#11
es.wikipedia.org/wiki/Benjamín_Netanyahu
2
K
34
#51
Verdaderofalso
*
#44
hombre, si está detenido por EEUU en nombre de la democracia debería ser juzgado.
Y detrás va Netahanyu y Putin no?
Lo que no puedes es detener a uno y sancionar a los que persiguen a otro cuando se están cometiendo crímenes de guerra mensuales.
7
K
79
#272
makinavaja
#44
Igual lo juzgan como a Bin Laden...
#51
2
K
41
#58
baronluigi
*
#37
Los clonazos fachapobres hablando de democracia y llamaandoos demócratas, cuando todavía deseaís otro alzamiento nacional.
8
K
78
#77
Verdaderofalso
*
#26
lo que no puedes es detener a un dictador y llevarlo ante la justicia mientras sancionas a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por solo investigar el genocidio en Gaza y le ríes las gracias al líder investigado
6
K
69
#138
JungSpinoza
#77
Yo no estoy opinando de Gaza.
0
K
13
#347
guillersk
#77
¿ No? ¿ Seguro?
0
K
10
#45
HangTheRich
#19
maricon no es un insulto.
Pero dice mucho de ti
7
K
67
#72
Macnulti_reencarnado
#45
claro que no es un insulto. Insulto es lo de hijo de perra.
2
K
-6
#135
frg
#45
Si se utilizá así no sólo es un insulto, sino que también es odio.
¡Reportese!
1
K
20
#10
Meinhard
*
Es por el interés del país. Ama mucho a los venezolanos. Después del cambio de régimen, hará elecciones libres, no intervendrá y quitará todos los bloqueos. Venezuela podrá vender libremente su petróleo y se convertirá en la Arabia saudí de América latina.
7
K
62
#9
Imag0
Lo más seguro es que "los suyos" lo vendieron por una bolsa de criptos truchos esos del Musk.. porque qué velocidad.
6
K
55
#26
JungSpinoza
#9
está claro que o lo vendieron o se entregó …. Bien está lo que bien acaba.
Un dictador menos en latino América.
24
K
33
#59
Dene
#26
ahora solo falta el dictador de pelo naranja
2
K
29
#105
Catapulta
#26
#48
El derecho internacional lo imparte Trump para vuestro regocijo...
2
K
33
#165
TOSHACK
#26
no puedo estar de acuerdo en que unilateralmente EEUU se salte la normativa internacional por sus cojones naranjas, pero en algo sí estoy totalmente de acuerdo: o lo han "vendido" desde dentro o se ha entregado. Considero que una operación así de quirúrgica es cuasi imposible sin ayuda en suelo venezolano.
0
K
6
#209
Cehona
#26
¡Libertad!!
1
K
17
#30
Findeton
Excelenteee! Ya he brindado con champán.
16
K
42
#81
antesdarle
#30
a las 10 de la mañana?
0
K
14
#130
Catapulta
#30
El liberal... Lo mismo puede robarte a Milei. Aquí aplaudiendo autoritarismo e intervencionismo... Que vergüenza dais.
3
K
43
#147
oceanon3d
#30
Ya sabemos como son algunos aquí en asuntos de legalidad y moralidad; ninguna sorpresa.
2
K
28
#186
Natxelas_V
#30
Yo estoy en ello. Enhorabuena hermano!!!!!!!!!!
1
K
-2
#203
josete15
#30
si, seguro que ha sido con sidra marca Mercadona
0
K
12
#308
Setis
#30
Ahí ahí, que se sepa que el liberalismo es acerca de bombardeos y golpes de estado.
Libertaz para matar.
0
K
7
#352
guillersk
#30
no puedo decir lo que he hecho, pero que rico
0
K
10
#32
Malversan
*
Me encantaría ver por aquí a los memos que justificaban la invasión de Ucrania.
3
K
40
#56
danip3
#32
Mas bien, donde están los que justificaban el envío de armamento (estadounidense) a Ucrania
1
K
21
#73
Malversan
*
#56
Ucrania es el pais soberano invadido y Rusia el invasor. Por si te has perdido.
3
K
40
#121
danip3
#73
Y Groenlandia parece que también va a ser invadida, que le vas a comprar armamento a Trump?
0
K
6
#369
guillersk
#56
bueno, se ha enviado armamento estadounidense a Venezuela, de forma expresss
0
K
10
#2
Herumel
Que fue antes el huevo o la gallina:
es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_en_Venezuela_de_2002
6
K
38
#55
Malversan
*
#2
¿Qué demonios tiene que ver, más allá de que tras el golpe de estado estuviera EE.UU. también?
No pillo tu juego de causa-efecto.
1
K
12
#99
calde
#55
Se llaman "Crímenes de guerra".
0
K
13
#294
Malversan
*
#99
Lo que digas, a centenares. Pero sigo sin entender lo de la gallina y el huevo.
Entre dos ataques a la soberanía de Venezuela puede haber correlación, si quieres, ¿pero causa-efecto?
0
K
5
#169
escuadron
#2
Por la parte que trae a la actualidad, el golpe de Maduro.
Tu argumento valdría para legitimar el golpe de Franco porque el otro lado lo intentó dos años antes.
0
K
13
#393
Malversan
*
#_169
¿Pero de qué coño hablas tú? ¿Se te ha ocurrido abrir el enlace de
#2
antes de soltar esas estupideces?
0
K
5
#16
Esfingo
No ha dado tiempo ni a montar manis en contra y casi ni llorar por twitter
4
K
37
#5
elgansomagico
Muy rápido todo. ¿Lo pillaron sacando al perro o lo tendrían hablado?
3
K
37
#139
TOSHACK
#5
si dicen que se lo han llevado a él y a su mujer.....me suena a que habría algo pactado......por muchos Seals que envies, no debería ser en absoluto fácil llegar hasta Maduro así a las bravas.
1
K
17
#173
tdgwho
#5
Es altamente probable que haya un acuerdo, ya hablado desde su ""victoria"" en las últimas elecciones.
0
K
10
#226
angelitoMagno
#5
#139
Hay otra posibilidad. Tenían a gente contraria a Maduro infiltrada en su seguridad personal.
1
K
24
#296
hexion
#5
Lo tendrían todo coordinado con el grupo militar venezolano de donde mañana saldrá el nuevo dictador de Venezuela al servicio de EEUU para el cómodo expolio de sus recursos naturales y terror/represión/muerte de muchos venezolanos.
1
K
18
#78
RoneoaJulieta
Hitler ha sido clonado con éxito.
Nosotros, como los avestruces. No pasa nada hasta que nos pase.
3
K
34
#96
rojo_separatista
#76
, con 50 millones de recompensa fácil encontrar traidores. Veremos si el pueblo quería esto. Ahora bien, a partir de ahora todo aquel que en Venezuela y apoye esta agresión extranjera, que se atenga a las consecuencias de sus actos.
2
K
34
#125
thekeeper
#96
una persona que “gano” unas elecciones sin presenta actas, con una crisis migratoria sin precedentes y humana, un pais corrupto hasta la medula, y un largo etc, crees que los venezolanos no querian un cambio? Conozco a bastantes venezolanos (se que no tiene porque ser referencia de nada) y ni uno apoyaba lo mas minimo a maduro (uno si apoyaba a chavez en su epoca)
1
K
17
#89
par
#48
Defended a Trump todo lo que querais, no es decision de los latinoamericanos ni de los usanos de decidir quien gobierna Venezuela. La decision es de los venezolanos.
3
K
34
#128
JungSpinoza
#89
Decision que les robaron ... pero defended a dictadores.
0
K
13
#94
Echenique29A
Zapatero van por ti!
5
K
33
#23
Re-botado
#19
qué manera de desperdiciar un comentario
3
K
29
#60
gauntlet_
#48
En tu cerebro dicotómico y que no maneja más de una variable a la vez suena espectacular.
2
K
28
#92
CerdoJusticiero
#48
Hay que ir un poco más allá del pensamiento dicotómico.
Dime, ¿están mejor los iraquíes y libios ahora que antes de que los EEUU les liberara de manera completamente desinteresada?
2
K
27
#91
progreame
Zapatero, calienta que sales
4
K
25
#108
Givetuban
#91
Ojalá.
3
K
18
#374
guillersk
#91
Dios te oiga
0
K
10
#88
Macnulti_reencarnado
#52
de momento, un hijo de perra menos. Y con suerte, los venezolanos saldrán de la miseria. Espabila rojelio.
2
K
24
#20
el_pepiño
El que iba para Nobel de la paz
1
K
21
#43
antesdarle
#20
bueno es la paz como la entiende Trump
0
K
14
#57
ewok
#43
Y espera a ver si el propio Trump cobra los millones que ofreció por su cabeza.
0
K
11
#246
TripleXXX
#43
La pax americana
0
K
8
#124
oceanon3d
*
#20
En su segunda presidencia, en un año, Trump ya ha bombardeado a siete países.
Cuidado con los noruegos que lo mismo se lo dan este año.
Vivimos una época de vergüenza ajena ... supongo que hay que acostumbrarse.
1
K
16
#85
Keldon82
Los golpes de estados buenos, de los que les gusta a los fachorros de mierda.
4
K
21
#100
Echenique29A
#85
así como a ustedes les gusta las dictaduras de izquierda
3
K
13
#66
Aleksin81
Madre mía, si esto es verdad y occidente no toma medidas, sienta un (otro) feo precedente.
3
K
18
#176
Natxelas_V
#66
otro folla dictadores. que asco!!
5
K
-31
#180
TikisMikiss
#66
En seguida sale Von der Leyen diciendo que EEUU tenía derecho a defenderse de los crímenes de Venezuela y que eran un peligro en potencia y que en todo caso paren "los dos" ya.
1
K
16
#29
CharlesBrowson
pues ya estaria, ahora a ver como los venezolanos empiezan a salir de esta
2
K
17
#153
CosaCosa
#29
no creo que lo hagan. Llevan la corrupcion en la sangre
0
K
6
#155
frg
#29
Saldrán igual que los Iraquíes y Sirios tras las invasiones de EEUU ...
1
K
20
#292
diablos_maiq
*
#29
por fin son libres de viajar al extranjero
0
K
10
#39
LezoDeBlas
#19
Sobre todo a Díaz Canela, que al Raúl le quedan dos suspiros.
1
K
16
#75
Macnulti_reencarnado
#39
que sufra lo poco que le quede.
0
K
7
#67
pitercio
Parece una operación de esas en las que se mueve un avispero para ver dónde van las avispas y las esperan en el refugio. Como preparar una encerrona en el Ventorro y lanzar un aviso de dana.
0
K
15
#65
antesdarle
#42
habla de Maduro, no de Trump, y habla del viernes pasado. Cosa que entiendo que no es nada incompatible
0
K
14
#311
Malversan
#65
Cierto, habla de Maduro, me confundí en eso.
Pero tampoco veo incompatibilidad ninguna, como dices.
0
K
5
#14
pip
Pero qué wtf
0
K
11
#18
UNX
Si es así, con algo de suerte habrá sido una guerra express. Ahora solo queda que la transición al gobierno títere sea pacífica.
0
K
11
#207
Deperdidos
#18
Genial. Que derroquen gobiernos pero rapidito. El mejor mensaje que puede recibir un abusón.
0
K
10
«
1
2
3
4
5
»
Ver toda la conversación (
401
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Qué vergüenza, nadie debería apoyar esto, por mucha animadversión que se pueda tener hacia Maduro, un político de otro país civilizado no debería en pleno siglo XXI sacar por la fuerza aun presidente de otro país con el que además no hay un conflicto bilateral ni está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esto debería ser condenado por todos para que no siente precedentes.
Qué vergüenza, nadie debería apoyar esto, por mucha animadversión que se pueda tener hacia Maduro, un político de otro país civilizado no debería en pleno siglo XXI sacar por la fuerza aun presidente de otro país con el que además no hay un conflicto bilateral ni está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Esto debería ser condenado por todos para que no siente precedentes.
¿Justificarías entonces que vaya España a capturar a Trump por sus prácticas fascistas?
- El señor fascista... que se ponga.
-
- Si, yo. ¿Quién va a ser?, el otro fascista.
No me gusta nada Maduro, pero EEUU es un matón que hace lo que le da la gana con quien le da la gana y eso no se puede permitir.
y lo que me avergüenza es que haya sido EEUU, y no Europa, tanto que hablamos de la dictadura Franquista, de la de Hitler, manifestaciones pro Palestina, pero permitimos que un dictador tenga secuestrado a todo un país, encarcelando a la oposición... ocultando resultados electorales...
No había ningún lloro cuando maduro hacia lo que le daba la gana con quien le daba la gana en Venezuela, eh?
Lo que está claro es que el de la garrota gorda siempre se queda lo que quiere
Luego tenemos que aguantar a gente como tu y llamarlos conciudadanos. ¿No tienes algo de lo que sea por algún lado?
Que vergüenza todo esto.
Que el resultado de las últimas elecciones sea más que dudoso no lo convierte en golpista.
Ataca la capital de un país que considera satélite para cambien su régimen en una injerencia absoluta a la casa de alguien demostrando que Latinoamérica es suya y hace y deshace. Pero ha entrado matando a sangre y fuego, te recuerdo pudiendo… » ver todo el comentario
Ya empezamos con que los golpes de estado están bien o mal depende de quien lo haga.
Ahora EEUU debe entregarlo a los tribunales internacionales para que lo juzguen por golpismo. Si lo hacen y no han habido bajas civiles, todos los demócratas del mundo apoyaremos esta operación como la más eficiente deposición de un dictador golpista.
Al final hicieron caso al propio Maduro y lo capturaron sin necesidad de una "güar", y van a traer la "pis" a Venezuela.
Jajajaja sois ridículos
Maduro ha perdido las elecciones, y puede que no sea la primera vez, no ha enseñado las actas, y ha puesto en la cárcel o en busqueda y captura a la oposición.
Había que ayudar a los millones de venezolanos secuestrados.
Hoy es un gran día.
Maduro político, civilizado, que no comete crímenes.
Ya podía ser así siempre. Nos evitaríamos mucho muerto
Lo de gobernar dictatorialmente un país, con elecciones secuestradas, con el uso de fuerza armada creo yo que entra en esa categoría. De hecho la CPI tiene en investigación a Maduro.
Así que tu comentario se cae en ese punto
Maduro NO lleva un país civilizado.
Lo del precedente es un problema, pero Venezuela no era soberana por más que lo repitan
No hay democracia que valga en Venezuela.
Maduro no es un político, es un dictador. Como lo era Sadam, por ejemplo, o Al Asad.
Venezuela está comatosa en estos momentos.
Y eso de los crímenes de lesa humanidad, pues hay que ver lo que ha estado haciendo con el país, su gente y el narcotráfico.
Que podemos hablar de la pertinencia de que USA u otro haga esto y del sexo de los ángeles, pero la realidad es que el país se había convertido… » ver todo el comentario
A Estados Unidos se la suda del golpe de estado y elecciones amañadas. De hecho, la administración Trump consideró que Venezuela "era un país seguro y libre de delincuencia" cuando no renovó el asilo de los inmigrantes venezolanos.
Con la excusa del narcotráfico, que es lo único a lo que se ha hecho alusión aquí, quiere hacerse con el control de la explotación petrolífera.
Colocará (a la fuerza) a un cabecilla afín a Trump para que la capacidad democrática de Venezuela siga siendo nula mientras expolia al país.
Eso debería servirte, más allá de la propaganda.
Que suerte tenéis algunos
¿Recuerdas lo bien que le fue a Iraq tras la captura de Hussein? ¿O a Libia tras Gadafi?
El resto de la población no cuenta, son "daños colaterales".
Espero que el pueblo venezolano sepa dar la respuesta que eso merece, contra los agresores externos y los colaboradores internos.
Entiendo que te refieres a eso, no?
Y de nuevo, si lees la entradilla te queda claro, no es culpa de nadie que leas titulares en diagonal.
ramdomrandom
⦁ Informe de la ONU acusa al gobierno de Maduro de «crímenes de lesa humanidad»
⦁ La misión de la ONU sobre Venezuela advierte que continúan la dura represión y los crímenes de lesa humanidad … » ver todo el comentario
Aquí volvemos a ver dos mundos distintos
Por otro lado, esta noticia es cierta??'
Esto nos indica claramente la catadura moral de los defensores que argumentan que se hace por ser una dictadura, cuando los yankis apoyan abiertamente a dictaduras, o que se hace por sentencias de la CPI, cuando los yankis se pasan las condenas a… » ver todo el comentario
Y detrás va Netahanyu y Putin no?
Lo que no puedes es detener a uno y sancionar a los que persiguen a otro cuando se están cometiendo crímenes de guerra mensuales.
Pero dice mucho de ti
Un dictador menos en latino América.
Libertaz para matar.
No pillo tu juego de causa-efecto.
Entre dos ataques a la soberanía de Venezuela puede haber correlación, si quieres, ¿pero causa-efecto?
Tu argumento valdría para legitimar el golpe de Franco porque el otro lado lo intentó dos años antes.
Nosotros, como los avestruces. No pasa nada hasta que nos pase.
Dime, ¿están mejor los iraquíes y libios ahora que antes de que los EEUU les liberara de manera completamente desinteresada?
Cuidado con los noruegos que lo mismo se lo dan este año.
Vivimos una época de vergüenza ajena ... supongo que hay que acostumbrarse.
Pero tampoco veo incompatibilidad ninguna, como dices.