El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha

Juan Pedro Quiñonero, decano de la prensa europea en la capital francesa, donde llegó el otoño de 1983, ha escrito recientemente el libro "De la Europa de las libertades a la Europa de las extremas derechas"(..) solo había transcurrido una semana más, el corresponsal en París de ABC recibe una llamada de la empresa y se le notifica que han acordado prescindir de sus servicios. Con un par. Esta decisión editorial interpela directamente al concepto mismo de periodismo.