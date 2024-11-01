edición general
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha

El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha

Juan Pedro Quiñonero, decano de la prensa europea en la capital francesa, donde llegó el otoño de 1983, ha escrito recientemente el libro "De la Europa de las libertades a la Europa de las extremas derechas"(..) solo había transcurrido una semana más, el corresponsal en París de ABC recibe una llamada de la empresa y se le notifica que han acordado prescindir de sus servicios. Con un par. Esta decisión editorial interpela directamente al concepto mismo de periodismo.

comadrejo #3 comadrejo
A este paso los talibanes afganistanos van a ser centroizquierda para ese panfleto. :troll: :troll:
4
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#3

Siempre han sido "luchadores por la libertad" xD xD xD
0
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Ayer mismo, La Razón calificaba a la suma de VOX+PP como "centro derecha"
 media
1
almadepato #12 almadepato
#9 Otro que no debería verse por Menéame nunca más.
0
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Bueno, es el ABC.

Para ellos, la extrema derecha es centro derecha.
Como esa que invadió Polonia.
1
EvilPreacher #1 EvilPreacher *
Es por no polarizar, el término correcto es «nostálgicos», «centristas» o «patriotas» .:-S
1
Andreham #6 Andreham
¡Pero cómo va un medio serio de derechas a prohibir que se diga nada! ¡Con lo rigurosos y libertarios que son!

Será algún bulo de la ultra izquierda.
1
ombresaco #8 ombresaco
La libertad de expresión es para los dueños de los periódicos

o algo así era la frase
1
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Y como califican a un nazi? Nostálgico?
0
#10 Leon_Bocanegra
#4 constitucionalista.
0
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Dont say Gay en versión economía neoliberal
0
almadepato #11 almadepato
Haríamos un gran favor a Menéame si desterrásemos a esa basura de ABC
0

