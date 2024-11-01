edición general
Reforma laboral

Viñeta de Ferran García para Diario Red del 16 de febrero de 2026

#1 Troylanas
"Y que nadie cuestione mi libertad para joder al resto votando a psicópatas."
Añadieron los fachapobres.
Y ahí está el quid, nadie cuestiona tu derecho, lo que se pone en duda es tú capacidad intelectual.
RGr8888 #2 RGr8888
REFORMAS!!!! REFORMAAAAASSSSS!!!!!!!!1
