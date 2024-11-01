Unión Africana aprueba resolución contra el bloqueo de EE. UU. a Cuba

Por decimoséptima ocasión consecutiva, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobó una resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El documento adoptado incluyó, por tercera vez, el llamado explícito del organismo africano a retirar a la nación caribeña de la lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, subrayando el carácter arbitrario de dicha designación.
El problema de Cuba es que tantas décadas gobernando los mismos, al final se ha generado una enorme corrupción. Las sanciones hacen, pero Cuba podría haberse desarrollado más. Más… » ver todo el comentario
Cuba tiene un bloqueo marítimo, no solo comercial. Te miran todo lo que entra en la isla y de donde viene.
No te voy a negar la corrupción, pero no puedes minimizar los efectos delbloqueo a cuba que es inhumano y salvaje y el principal motivo con diferencia al estado actual de cuba. Es no es menos corrupta, ni México ni ecuador .
Pero el gesto es bueno y de acuerdo a lo que piensa el mundo en general.
Unas buenas sanciones para que USA aprenda
O no
Esta inmensa ayuda, junto con el barco cargado de bilis de la pandilla de meneantes amantes de las dictaduras de mierda, bastará para cubrir las necesidades de los hoteles de 5 estrellas de Cuba durante al menos 2 semanas
Quiera dios que puedan sortear el bloqueo de la US Navy y llegar a puerto para que el funcionario cubano de aduanas les casque la mordida habitual