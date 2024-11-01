Unión Africana aprueba resolución contra el bloqueo de EE. UU. a Cuba

Por decimoséptima ocasión consecutiva, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobó una resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El documento adoptado incluyó, por tercera vez, el llamado explícito del organismo africano a retirar a la nación caribeña de la lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, subrayando el carácter arbitrario de dicha designación.