Unión Africana aprueba resolución contra el bloqueo de EE. UU. a Cuba

Unión Africana aprueba resolución contra el bloqueo de EE. UU. a Cuba

Por decimoséptima ocasión consecutiva, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobó una resolución que condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba. El documento adoptado incluyó, por tercera vez, el llamado explícito del organismo africano a retirar a la nación caribeña de la lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, subrayando el carácter arbitrario de dicha designación.

Beltenebros #1 Beltenebros
Y luego te encuentras comentarios en Menéame según los cuales no hay un bloqueo económico contra Cuba, decretado unilateralmente por EEUU, desde hace más de sesenta años.
Graffin #5 Graffin
#1 Quién va a saber más, unos negritos del África que viven en cabañas de paja y cazan con lanzas o un meneante experto en todo?
Connect #6 Connect
#1 Es un bloqueo económico de un país vital para la economía mundial. No es que haya un bloqueo general como el de la ONU sobre Corea del Norte, sino que es un bloqueo individual. Puedes vender o comprar a Cuba pero entonces no a Estados Unidos. Y puestos a elegir, todo el mundo prefiere Estados Unidos lógicamente.

El problema de Cuba es que tantas décadas gobernando los mismos, al final se ha generado una enorme corrupción. Las sanciones hacen, pero Cuba podría haberse desarrollado más. Más…   » ver todo el comentario
Beltenebros #9 Beltenebros
#6 Me temo que tu comentario está plagado de lugares comunes. Es una lástima que ignores, consciente o inconscientemente, la historia reciente de Cuba.
#11 Toponotomalasuerte
#6 corea del norte comercia con rusia y con china desde siempre y linda geográficamente con ambos. Además tiene otros países como Vietnam, Pakistán etc con los que tb mantiene relaciones comerciales.

Cuba tiene un bloqueo marítimo, no solo comercial. Te miran todo lo que entra en la isla y de donde viene.

No te voy a negar la corrupción, pero no puedes minimizar los efectos delbloqueo a cuba que es inhumano y salvaje y el principal motivo con diferencia al estado actual de cuba. Es no es menos corrupta, ni México ni ecuador .
angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿Como se dice "deeply concerned" en los idiomas oficiales de la Unión Africana?
Connect #2 Connect
Pues muy bien, pero si comercian con Cuba, Estados Unidos les sube aranceles o deja de comprarles nada.

Pero el gesto es bueno y de acuerdo a lo que piensa el mundo en general.
janatxan #3 janatxan
Y van a imponer sanciones contra los lluesei, ¿no? La palabra e idea de condena lleva tiempo en horas muy bajas.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#3 Así lo espero
Unas buenas sanciones para que USA aprenda
O no
#4 angar300
Pues nada, a imponer un bloqueo a EEUU. A ver quién es el guapo...
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1 *
En este momento una gran flota de barcos con bandera de cada país africano que apoyaron la resolución (no bandera de conveniencia, que eso solo lo hace Occidente) se dirige hacia Cuba con millones de toneladas de petróleo y alimentos, ya que en África hay de sobra, como todo el mundo sabe
Esta inmensa ayuda, junto con el barco cargado de bilis de la pandilla de meneantes amantes de las dictaduras de mierda, bastará para cubrir las necesidades de los hoteles de 5 estrellas de Cuba durante al menos 2 semanas
Quiera dios que puedan sortear el bloqueo de la US Navy y llegar a puerto para que el funcionario cubano de aduanas les casque la mordida habitual
:troll:
