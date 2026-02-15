El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]

El Museo Británico ha confirmado que está revisando y actualizando algunos paneles y etiquetas de la galería después de que «las pruebas realizadas entre el público hayan demostrado que el uso histórico del término Palestina... en algunas circunstancias ya no tiene sentido», según ha declarado UK Lawyers for Israel (UKLFI) en un comunicado emitido el sábado.
| etiquetas: museo británico , palestina
Por cierto, para el que tenga curiosidad Filistea y Patestina son la misma palabra etimológicamente dependiendo si viene a través del latín o el griego-arabe..
Pero que vamos que si nos lo piden porfavor un par de abogados israelitas, borramos Palestina de todas partes, decimos que los israelitas fueron los primeros en llegar a la Luna, lo que haga falta vamos.