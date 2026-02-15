edición general
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]

El Museo Británico ha confirmado que está revisando y actualizando algunos paneles y etiquetas de la galería después de que «las pruebas realizadas entre el público hayan demostrado que el uso histórico del término Palestina... en algunas circunstancias ya no tiene sentido», según ha declarado UK Lawyers for Israel (UKLFI) en un comunicado emitido el sábado.

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
El Mundo Libre mundolibreando.
12 K 172
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Reescribiendo la realidad para justificar un genocidio. Valientes piratas hijos de la pérfida Albión.
9 K 94
ur_quan_master #8 ur_quan_master *
Es el año 1984 en el Museo británico. Homenaje a Orwell

Por cierto, para el que tenga curiosidad Filistea y Patestina son la misma palabra etimológicamente dependiendo si viene a través del latín o el griego-arabe..
3 K 55
ochoceros #2 ochoceros
Me parece muy raro que quiten de ahí a Palestina, cuando casi todo lo que tienen en el museo es robado.
5 K 49
#4 Galton
#2 Propongo que cambien el nombre por Museo Pirateando
1 K 14
Supercinexin #5 Supercinexin
Instituciones Británicas milenarias de incalculable tradición, sólidas raíces, escrupuloso respeto a la Historia e inamovibles principios, como el Molt Honorable British Museum.

Pero que vamos que si nos lo piden porfavor un par de abogados israelitas, borramos Palestina de todas partes, decimos que los israelitas fueron los primeros en llegar a la Luna, lo que haga falta vamos.
0 K 19
fofito #11 fofito
Pues nada,otro sitio al que no puedo ir...
1 K 17
#6 Nasser *
Son "Hijos de la Gran Bretaña" nada bueno se puede esperar
1 K 16
timeout #7 timeout
Pues nosotros deberíamos llamar al museo Británico, la cueva de Ali Baba
1 K 16
JuanCarVen #9 JuanCarVen
#7 and the 40 collectors.
0 K 11
#10 luckyy
Estos, dominados por los sionazis, quieren volver a entrar en la UE y macron les va a abrir la puerta de par en par
0 K 9

