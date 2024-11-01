edición general
Un alto cargo reconoce ante la jueza de la dana que la Generalitat retuvo seis meses la prueba clave de los vídeos del Cecopi

Raúl Quílez, exgerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), dice que no eran "grabaciones oficiales" y que "no hubo interés en ocultar nada".

Imag0 #1 Imag0
"no hubo interés en ocultar nada"
Les suda la polla todísimo, tienen la cara más dura que el adamantium
Spirito #4 Spirito
#1 Son verdaderos criminales.

Lo único que les interesa es robar lo público. Nada más.
makinavaja #5 makinavaja
#1 Saben que no les pasará nada... tienen las espaldas cubiertas...
calde #2 calde
Otro que después de un año de manifestaciones multitudinarias en la calle, noticias de prensa y debates diarios, 200 muertos, ... no se enteró de la polémica...

Seguro que recurre al típico "Yo lo recuerdo como un día más, un día normal, que fui a trabajar a mi hora, Salí a mí hora, y me fui a dormir sin más. No sabía que había una jueza investigando ésto y que quería tener las grabaciones de aquel día. De hecho, pensaba reutilizar las cintas para el cumple de mi hija..."

Recordemos que esta gente estaba seguramente ahí puesta a dedo por el equipo de Mazón.

:palm:
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Pero Perro Xanxe asesino joputa....
