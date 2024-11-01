·
Se fueron las cámaras
La viñeta de Luiso García para Diario Red: Se fueron las cámaras.
ocio
Asimismov
No, no se han ido las cámaras, han asesinado a más de 250 periodistas y a cientos médicos, sanitarios y voluntarios y a sus familias.
Nos ha dejado sin testigos directos y sigue ocurriendo lo mismo.
Fran_García_Torres
En irán ha muerto mucha más gente por el régimen en la mitad de tiempo, imagino que la viñeta la sacan mañana. A no que les pagaban, y tapaban a sus mujeres por ello.
Nos ha dejado sin testigos directos y sigue ocurriendo lo mismo.