Se fueron las cámaras  

La viñeta de Luiso García para Diario Red: Se fueron las cámaras.

Asimismov
No, no se han ido las cámaras, han asesinado a más de 250 periodistas y a cientos médicos, sanitarios y voluntarios y a sus familias.
Nos ha dejado sin testigos directos y sigue ocurriendo lo mismo.
Fran_García_Torres
En irán ha muerto mucha más gente por el régimen en la mitad de tiempo, imagino que la viñeta la sacan mañana. A no que les pagaban, y tapaban a sus mujeres por ello. :coletas:
