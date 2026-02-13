edición general
22 meneos
41 clics
Los seguidores de Trump ponen a Pedro Sánchez en la diana: “Europa debe acabar con él, no importan los métodos”

Los seguidores de Trump ponen a Pedro Sánchez en la diana: “Europa debe acabar con él, no importan los métodos”

Tuits virales de la ultraderecha estadounidenses difunden mensajes extremos y teorías sobre “una invasión” por políticas migratorias de Sánchez ...

| etiquetas: pedro sánchez , eeuu , europa , trump
18 4 1 K 193 actualidad
17 comentarios
18 4 1 K 193 actualidad
Comentarios destacados:    
JackNorte #2 JackNorte
Es curioso que Ayuso estuviera en Maralago , hace poco.
Alguien mal pensado podria buscar relacion, y dada la historia de traiciones del pp , no hhay que especular demasiado.
11 K 128
jonolulu #4 jonolulu
#2 Es una frustrada
1 K 37
themarquesito #7 themarquesito
#2 Eres muy malpensado, hombre
1 K 40
oceanon3d #17 oceanon3d
#2 No, para nada es necesario especular.
0 K 8
#1 capitan.meneito
Algo está haciendo bien.
7 K 86
#13 Febrero2027
#1 Los presupuestos generales desde luego que no
0 K 6
Metabarón #9 Metabarón
Están a tope los bebelejías hijos de puta.
3 K 32
#6 sliana
no importan los metodos? pues si insultar no ha funcionado, pedir que el que pueda hacer que haga tampoco, tampoco vayase señor perro... que sugieren? un pucherazo porque los votos no salen como quieren? porque ya sabemos que no tienen huevos para hacer lo que sugieren.
2 K 32
platypu #5 platypu
Yo no diria teorias cuando las embajadas y consulados estan colapsados
2 K 30
Kantinero #8 Kantinero
¿Qué no se ha hecho desde la derecha para echar a Sanchez del poder?
2 K 25
sotillo #10 sotillo
#8 cierto, no les funciona ni el soborno a la derecha catalana, la bruja Lola tampoco y ni con los cuarto milenio y el hormiguero los tiene derrotados, no se yo
2 K 28
pitercio #3 pitercio
Dicen que sea Europa la que acabe porque ellos mismos no serían capaces de localizarle en un mapa.
0 K 15
Ludovicio #14 Ludovicio
Al final van a conseguir que me caiga bien.

Aún queda mucho pero se están esforzado.
0 K 12
Juanjolo #11 Juanjolo
Que asco tengo a Pedro Sánchez, es un posturas. Cuando camina le gusta sentirse observado.
1 K -4
Spirito #12 Spirito
#11 xD xD xD

¿No tienes nada más que criticar a Pedro Sánchez que sus supuestas posturas? xD
1 K 20
#15 okeil
#11 ¿Y las tetas?
0 K 10
Ludovicio #16 Ludovicio *
#11 Si por postureo nos quita de gastar el 5% del PIB en compar armas a EEUU y nos acerca a hacer comercio con socios justos en lugar de comerle el nabo a Trump como tantos líderes europeos, viva su postureo.

Porque la queja desde EEUU va por ahí. Es de los pocos que se ha resistido ligeramente a arreglar la economía de EEUU a costa de la propia.

Y es un tipo al que no he votado ni tengo intención.
0 K 12

menéame