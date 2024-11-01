·
28
meneos
28
clics
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
La Oficina Municipal frente a la Ocupación del Ayuntamiento de Córdoba no ha gestionado ninguna denuncia desde su puesta en marcha hace cuatro meses.
|
etiquetas
:
córdoba
,
ocupación
,
ayuntamiento
,
oficina
23
5
0
K
195
actualidad
20 comentarios
23
5
0
K
195
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
juvenal
Ahora toca saber quien o quienes "trabajan" en esa oficina y cuanto cobran
5
K
80
#3
hokkien
#1
exactamente!
0
K
10
#4
Barriales
*
#1
Seguro que tiene:
CEO.
Tres directores generales.
Diez gerentes.
y veinticinco técnicos.
Secretarias, coches oficiales,.....
1
K
16
#8
Mark_
#4
esas son las paguitas buenas
0
K
11
#11
alfre2
#4
de todo menos okupas!
0
K
11
#20
javibaz
#11
lo jodido es que estos son los ocupas que si nos cuestan dinero. Entran al puesto que les hace el colega y no los echas ni con agua caliente.
0
K
12
#7
nemesisreptante
#1
dinero bien empleado
0
K
11
#14
alfre2
#1
Toni Cantó y Abascal, conformando una UTE. Lo veo!
0
K
11
#19
sotillo
#1
Con lo bien que hubiera venido este dinero para estudiar el cáncer y los peperos montando chiringuitos a los de vos, no me extraña que todos quieran vivir como Abascal y la Ayuso
0
K
10
#6
jonolulu
Los que venían a acabar con los chiringuitos
1
K
36
#2
DayOfTheTentacle
Pero sirve para algo o es como llamar al 016 siendo hombre?
1
K
23
#15
Battlestar
Los problemas se solucionan dotando a los que de verdad los manejan (tribunales y fuerzas de seguridad) de recursos, no creando oficinas con organigramas completos.
Esto aplica a todos los "chiringuitos" independientemente del sujeto.
0
K
13
#18
Mark_
#17
lo raro es que no nos encajen a Toni Cantó en el Ministerio de Cultura o algo así, después de todo ahora gracias a el el castellano se ha mantenido puro y a salvo de los malditos comunistas o yo que sé ya.
0
K
11
#10
Mark_
"La oficina fue anunciada el pasado 9 de octubre durante el debate de una moción presentada por el Grupo Vox, que salió adelante con los votos favorables de PP y Vox."
Por supuesto que fue cosa de VOX y PP...
0
K
11
#17
Eukherio
#10
Si ya llevan varias en diferentes comunidades y siempre reciben poquísimas llamadas.
Después hablan de los chiringuitos de los otros, pero con esto ya deben tener un buen puñado de favores cubiertos. Y si ganan las generales no descarto que se monten una oficina bonita, a lo Toni Cantó con el español, pero a lo bestia.
0
K
8
#16
colemur
El dinero de esta oficina habría estado mejor empleado en defender a los inquilinos, que hay mucho abuso.
0
K
7
#5
BlackDog
No creo que en Córdoba no haya habido un solo caso de okupación, yo creo que como todo lo púbico, esto funcionará como el culo, y la gente se busque otro modo de denunciarlo/recuperar su piso.
0
K
7
#9
Mark_
#5
entonces...¿para qué mantenerla abierta? ¿estomaguitos agradecidos quizás?
0
K
11
#12
alfre2
#5
ojo! No todo lo púbico es culo
0
K
11
#13
molybdate
#5
Ocupación homeopática
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
