La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta

La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta

La Oficina Municipal frente a la Ocupación del Ayuntamiento de Córdoba no ha gestionado ninguna denuncia desde su puesta en marcha hace cuatro meses.

Comentarios destacados:    
juvenal
Ahora toca saber quien o quienes "trabajan" en esa oficina y cuanto cobran
hokkien
#1 exactamente! :clap:
Barriales
#1 Seguro que tiene:
CEO.
Tres directores generales.
Diez gerentes.
y veinticinco técnicos.
Secretarias, coches oficiales,.....
Mark_
#4 esas son las paguitas buenas :-)
alfre2
#4 de todo menos okupas! :troll:
javibaz
#11 lo jodido es que estos son los ocupas que si nos cuestan dinero. Entran al puesto que les hace el colega y no los echas ni con agua caliente.
nemesisreptante
#1 dinero bien empleado :wall:
alfre2
#1 Toni Cantó y Abascal, conformando una UTE. Lo veo!
sotillo
#1 Con lo bien que hubiera venido este dinero para estudiar el cáncer y los peperos montando chiringuitos a los de vos, no me extraña que todos quieran vivir como Abascal y la Ayuso
jonolulu
Los que venían a acabar con los chiringuitos
DayOfTheTentacle
Pero sirve para algo o es como llamar al 016 siendo hombre?
Battlestar
Los problemas se solucionan dotando a los que de verdad los manejan (tribunales y fuerzas de seguridad) de recursos, no creando oficinas con organigramas completos.

Esto aplica a todos los "chiringuitos" independientemente del sujeto.
Mark_
#17 lo raro es que no nos encajen a Toni Cantó en el Ministerio de Cultura o algo así, después de todo ahora gracias a el el castellano se ha mantenido puro y a salvo de los malditos comunistas o yo que sé ya.
Mark_
"La oficina fue anunciada el pasado 9 de octubre durante el debate de una moción presentada por el Grupo Vox, que salió adelante con los votos favorables de PP y Vox."

Por supuesto que fue cosa de VOX y PP...
Eukherio
#10 Si ya llevan varias en diferentes comunidades y siempre reciben poquísimas llamadas.

Después hablan de los chiringuitos de los otros, pero con esto ya deben tener un buen puñado de favores cubiertos. Y si ganan las generales no descarto que se monten una oficina bonita, a lo Toni Cantó con el español, pero a lo bestia.
colemur
El dinero de esta oficina habría estado mejor empleado en defender a los inquilinos, que hay mucho abuso.
BlackDog
No creo que en Córdoba no haya habido un solo caso de okupación, yo creo que como todo lo púbico, esto funcionará como el culo, y la gente se busque otro modo de denunciarlo/recuperar su piso.
Mark_
#5 entonces...¿para qué mantenerla abierta? ¿estomaguitos agradecidos quizás?
alfre2
#5 ojo! No todo lo púbico es culo
molybdate
#5 Ocupación homeopática
