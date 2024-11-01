La muerte de James Van Der Beek evidencia las consecuencias de privatizar la salud: "Un actor famoso, en la quiebra por darse quimio"

La principal reflexión que deja este caso es que si esto es lo que le ocurre a un actor famoso y con recursos, cómo será en casos de mayor necesidad en familias de clase trabajadora que no tendrán tampoco el alcance para hacer recogidas de fondos.
| etiquetas: james van der beek , muerte , cáncer , privatización , sanidad
Cualquier prueba es un dinero, y no todo el mundo tiene una liquidez aunque no sea "pobre"
Pasar una operación "sencilla" como la gastrointeritis ya va siendo un dinero, buscas información y atteraos
Ahora, imaginad cómo quedan las familias que dependen de sueldos corrientes y tienen más de un caso de cáncer en la familia. O incluso una recaída.
Venga va. Seamos serios. Esto es la sanidad privada.
(Si, hay un gofundme y ya lleva esa cantidad)
No da señas hasta que ya es casi demasiado tarde (de hecho, hasta que hay metástasis), y con quimio o sin ella, estás vendido.
Es un cáncer que para nada es una condena de muerte, al menos en España...