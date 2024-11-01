edición general
70 meneos
337 clics
La muerte de James Van Der Beek evidencia las consecuencias de privatizar la salud: "Un actor famoso, en la quiebra por darse quimio"

La muerte de James Van Der Beek evidencia las consecuencias de privatizar la salud: "Un actor famoso, en la quiebra por darse quimio"

La principal reflexión que deja este caso es que si esto es lo que le ocurre a un actor famoso y con recursos, cómo será en casos de mayor necesidad en familias de clase trabajadora que no tendrán tampoco el alcance para hacer recogidas de fondos.

| etiquetas: james van der beek , muerte , cáncer , privatización , sanidad
35 35 0 K 390 actualidad
16 comentarios
35 35 0 K 390 actualidad
Comentarios destacados:      
#5 JanSolo
Todo el que haya pasado por un proceso cancerígeno con quimioterapia en España debería entender que si no fuera por la sanidad publica ahora estarían completamente arruinados.
5 K 82
#15 osids *
#5 Pero es que no es solo eso, es que la gente con pocos recursos en algunos países no quieren ir al médico salvo que sea ya urgente del todo y muchas veces las enfermedades se han agravado tanto que es casi una condena
Cualquier prueba es un dinero, y no todo el mundo tiene una liquidez aunque no sea "pobre"

Pasar una operación "sencilla" como la gastrointeritis ya va siendo un dinero, buscas información y atteraos
0 K 10
Brill #6 Brill
Seamos exactos. No, James van der Beek no ha terminado en la quiebra por padecer cáncer, ha terminado muerto. Los que están en la ruina son su viuda y sus seis hijos.

Ahora, imaginad cómo quedan las familias que dependen de sueldos corrientes y tienen más de un caso de cáncer en la familia. O incluso una recaída.
3 K 54
#4 Almirantecaraculo
Tú seguro de Adeslas de 20€ te cubre todo, todo, todo.
Venga va. Seamos serios. Esto es la sanidad privada.
2 K 32
Peazo_galgo #13 Peazo_galgo
#4 un conocido andaba echando pestes el otro día precisamente porque le han detectado un bulto/tumor benigno que tienen que operar y el médico del seguro privado que se lo ha comunicado le ha recomendado "ENCARECIDAMENTE" que pague X miles de euros para que le opere determinado "prestigioso" doctor que no cubre el "maravilloso" seguro porque supuestamente es un tío con mucha experiencia y por tanto "cobra más"... y claro, está en la mierda porque no sabe…   » ver todo el comentario
0 K 10
Andreham #1 Andreham
No evidencia nada porque este es como el cuarto o quinto actor en años recientes que tiene el mismo destino, él y su familia.
2 K 30
OdaAl #2 OdaAl
#1 Con la seguridad social no existiría Breaking Bad
6 K 76
MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#1 Evidencia a los miserables que consideran a EEUU "faro del mundo libre", por ejemplo. Lástima que a los fachapobres no les dé la sesera para darse cuenta.
2 K 29
Torrezzno #9 Torrezzno
Por delante que la sanidad publica manda. Pero incluso con todo el dinero o con sanidad publica un cancer te puede llevar al otro barrio. Un cancer de pulmón, pancreas etc y hasta luego Lucas
0 K 18
Malinke #11 Malinke
Viendo esto, se puede suponer que los que apoyan este tipo de sanidad y pasa mucho dinero por sus manos, va a robar todo lo que pueda para no quedarse sin dinero en caso de padecer una enfermedad de estas caras, la gente de abajo se morirá directamente.
0 K 12
#10 Luiskelele
La viuda ya ha recaudado millon y medio de dólares desde su rancho gigantesco de Texas, no andarán descalzos…

(Si, hay un gofundme y ya lleva esa cantidad)
0 K 11
Variable #7 Variable *
Mejor morirse económicamente estable y dejar las cosas bien cuando no estés que morirte en la quiebra y encima dejar a tu familia en una situación penosa
0 K 10
tdgwho #3 tdgwho
No, se ha muerto porque el cáncer de colon es un hijodeputa implacable.

No da señas hasta que ya es casi demasiado tarde (de hecho, hasta que hay metástasis), y con quimio o sin ella, estás vendido.
0 K 10
Tanenbaum #12 Tanenbaum *
#3 Da señas bastante antes, sobre todo si se hace cierto seguimiento: colonoscopias, análisis de heces al menor rastro de sangre, etc.

Es un cáncer que para nada es una condena de muerte, al menos en España...
3 K 43
#16 Isra_TheX
¡No puede ser! Conozco muchos votantes de Vox y del PP que dicen que pagan un seguro de 50€ al mes y les cubre todo todo y todo.
0 K 9
#8 detectordefalacias
No os preocupéis, cuando el modelo termine de implantarse aquí no terminaréis en la ruina porque ni siquiera podréis permitiros pagar las pruebas diagnósticas.
0 K 9

menéame