Esto debería estar prohibido

ATENCIÓN: este anuncio NO corresponde a una compraventa tradicional ni a una vivienda para entrar a vivir.

Se trata de un activo NPL vinculado a un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, dirigido exclusivamente a inversores o perfiles profesionales.

DATOS DEL ACTIVO

Tipo de activo: NPL – Ejecución Hipotecaria (EH)

Estado procesal: Obtenido Modelo 791

Valor deuda (OB colateral): €136,310. 64

Valor de referencia mercado: €187.000 (orientativo)

Situación de posesión: Ocupado

Ubicación: Avenida Cami De La Fita 6, Sitges

DATOS CATASTRALES

71 m² construidos

3 habitaciones

1 baño

sin ascensor

Trastero

Construido en 1971

Contacto exclusivo para inversores con conocimiento en NPL o subastas.

Se coordina llamada para validar perfil y acceso a portfolio completo de activos similares.

El precio indicado no incluye honorarios profesionales ni los gastos asociados a la operación.

La información contenida en este anuncio se facilita a título meramente orientativo y puede sufrir modificaciones. Los datos deberán ser verificados por el inversor en su correspondiente análisis legal y económico. La operación está sujeta a estudio previo y no implica compromiso de transmisión inmediata.

Mastres Realty España - Inmobiliaria especializada en gestión y comercialización de activos procedentes de deuda y ejecución hipotecaria. Inscripta en el RAICV nº 1949 – API nº 00613

Actualmente trabajamos con carteras que superan las 3.000 propiedades en distintos estados procesales, ofreciendo acompañamiento técnico y criterio profesional durante todo el proceso de inversión. [IW].

Enlace a Idealista.

Por Constitución Española, todo español tiene derecho a vivir bajo un techo digno (no lujoso ni en el centro de la ciudad de moda, simplemente digno), pero que haya gente en 2026 echada a vivir bajo un puente mientras estos cerdos se forran obscenamente comerciando con grandes fondos de inversión (hablan de carteras, en plural, con más de 3.000 viviendas) debería ser, si es que no lo es ya con arreglo a esas leyes que nuestros jueces y hasta fiscales se suelen pasar por el forro de los cojones, rotundamente ilegal. Principalmente por el daño que, objetivamente, causan a toda la sociedad y a la economía, pero también porque es inmoral y de una falta de ética atroz comerciar con bienes absolutamente necesarios para la vida humana como si fueran acciones de una big tech americana.

Aparte de eso, la situación también desmonta el enésimo cuento-ficción de la derecha liberal de que todos los propietarios de pisitos son pequeños Supercinexines con su pisito en alquiler en Valencia comprado con su sudor y sus ahorros. No. Tres mil viviendas en una sola cartera, y hablan en plural luego hay más carteras, también conocidas como grandes tenedores, son muchísimas viviendas. Y no, no son viviendas en La Puebla de San Miguel ni en Villamartín de Don Sancho. Son viviendas donde mucha gente quiere o necesita vivir.

Si a una familia hipotecada, o a un yonki cocainómano okupa, me da exactamente igual, se le desahucia y esa vivienda pasa directamente a ser subastada no entre el público español en general sino exclusivamente entre grandes fondos de inversión, ¿dónde cojones queda el derecho a la vivienda de los españoles, por no hablar de la libertad de mercado de poder acudir yo, Supercinexin, a la subasta con 136k (los tengo) y comprarme un piso en Sitges para mi familia?

Los ricos nos roban.