Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia  

El demonio existe y vivía a las afueras de Murcia. Un hombre la secuestró el 1 de abril de 2024. La encerró en su casa, en una zona de huertos, y allí la retuvo durante casi dos años. El primer día de secuestro le dio una paliza de muerte, le dijo que era suya, que le pertenecía, era su esclava e iba a obedecer todas sus órdenes. A continuación, mientras estaba desvalida, la agredió sexualmente. Salma logró escapar este martes, en el primer despiste de su captor. El hombre vivía en una casa rodeada de un muro alto imposible de escalar.