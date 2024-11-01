La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes

Un documento interno del Gobierno de Ayuso constata que la sanidad pública pierde millones todos los años por no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de sus pacientes. El motivo, según este informe de la Consejería sobre la libre elección al que ha tenido acceso elDiario.es, es “no encontrar documentación de la actividad clínica”
| etiquetas: quiron salud , ribera salud , ayuso , comunidad madrid
Me encanta la neolengua y excusas del neoliberalismo de amiguetes. Es más, estoy convencido que esta peña cree que la sociedad en pleno somos auténticos y completos gilipollas
Con estas prebendas hasta un trisomía XXI puede montar un negocio privado en Madrid. Total, la comunidad te compensaría una gestión absolutamente deplorable. Eso sí, a cambio de un untar con "manteca de la buena" al presunto delincuente que calienta la cama de la presidenta.
Ahora pensad en el personal sanitario que podría haberse contratado con ese dinero.
Pero, eh, los pepetarras madrileños aún tienen los santos cojones de decir que la sanidad funciona mal por culpa del gobierno central.
Si claro. Será por no haber intervenido la comunidad y detenido a la psicópata que la desgobierna.
EDIT: resulta que #_3 me tiene en ignore. Yo flipo con este sitio a veces. Ya es tarde para quitarle el positivo
Añado, la consejería de sanidad de Madrid es poco menos que una delegación de Quiron, y desde luego no es porque son lo mejores para la gestión publica, eso seguro.