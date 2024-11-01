edición general
La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes

Un documento interno del Gobierno de Ayuso constata que la sanidad pública pierde millones todos los años por no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de sus pacientes. El motivo, según este informe de la Consejería sobre la libre elección al que ha tenido acceso elDiario.es, es “no encontrar documentación de la actividad clínica”

8 comentarios
Desideratum #1 Desideratum *
""....no encontrar documentación de la actividad clínica""

Me encanta la neolengua y excusas del neoliberalismo de amiguetes. Es más, estoy convencido que esta peña cree que la sociedad en pleno somos auténticos y completos gilipollas

Con estas prebendas hasta un trisomía XXI puede montar un negocio privado en Madrid. Total, la comunidad te compensaría una gestión absolutamente deplorable. Eso sí, a cambio de un untar con "manteca de la buena" al presunto delincuente que calienta la cama de la presidenta.
Ludovicio #2 Ludovicio *
Ayuso regalando dinero al negocio familiar un día más.

Ahora pensad en el personal sanitario que podría haberse contratado con ese dinero.

Pero, eh, los pepetarras madrileños aún tienen los santos cojones de decir que la sanidad funciona mal por culpa del gobierno central.

Si claro. Será por no haber intervenido la comunidad y detenido a la psicópata que la desgobierna.
#4 candonga1
Si Quirón no tiene dinerito, su churri se queda sin comisión.
JackNorte #3 JackNorte
Esta preparando su jubilacion en el consejo de administracion de Quiron y Ribera Salud.
ipanies #5 ipanies
Dos investigaciones contra el cáncer de las que se utilizan estos días como ejemplo de lo vergonzoso que es la renovación de Broncano!!! Ya verás como sale esto en todos los reels de Tiktok... Bueno, no, eso no va a pasar.
Ludovicio #6 Ludovicio *
Que jubilación, si ya se lo lleva calentito ahora xD
EDIT: resulta que #_3 me tiene en ignore. Yo flipo con este sitio a veces. Ya es tarde para quitarle el positivo xD
camvalf #8 camvalf *
Me encanta lo de la libre elección, de por si no es mala, pero casualmente siempre cuando te citan con meses para una prueba, siempre son los de gestión privada los que tienen hueco antes. Lo que no aclaran es que la prima cita ese hospital cobra el doble creo recordar y además las consultas sucesivas como ya no las cobran a mismo precio ya no hay hueco en la agenda y entras en fechas normales de espera.
Añado, la consejería de sanidad de Madrid es poco menos que una delegación de Quiron, y desde luego no es porque son lo mejores para la gestión publica, eso seguro.
manzitor #7 manzitor
Con la ley en la mano eso es malversación, no?. ¡¡ Peinado !!!
