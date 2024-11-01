La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes

Un documento interno del Gobierno de Ayuso constata que la sanidad pública pierde millones todos los años por no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de sus pacientes. El motivo, según este informe de la Consejería sobre la libre elección al que ha tenido acceso elDiario.es, es “no encontrar documentación de la actividad clínica”