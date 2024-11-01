edición general
Rufián: "En Cataluña me llaman traidor, pero representar a alguien en Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este martes en su planteamiento sobre la unidad de la izquierda, pese al rechazo explícito de su propio partido y la falta de apoyos formales del resto de formaciones progresistas.

Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
El problema es cuando desde el independentismo que defiendes se vocifera que el de Algeciras "ens roba" y, ademas, es un vago.

No puedes estar en misa y repicando.
#10 Saville *
#4 los que han hecho de eso bandera han sido los burgueses de CIU/PdCat/Junts/(Introduce cualquier otro acrónimo para evadir la corrupción que arrastran), empezando por Duran i Lleida.
Trigonometrico #12 Trigonometrico
#4 Pues cuando se le escucha hablar en el congreso parece que es de los que mejor han hecho sus deberes.
Abcdefghijklm #13 Abcdefghijklm
#4 nunca he oído a Rufián decir eso. Puede que consideres al independentismo como algo homogéneo, nada más lejos de la realidad.
Kantinero #14 Kantinero
#4 Igual te estas columpiando, igual no defiende el independentismo, sino el derecho a decidir
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo *
#14 Veo que ni te has leido el titular.

""En Cataluña me llaman traidor, pero representar a alguien en Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal""
Kantinero #18 Kantinero *
#16 Por supuesto que he entrado en el artículo, sobre todo porque conozco su trayectoria vital, y he tenido el gusto de conocerle aunque brevemente personalmente, por cierto, por tierras vascas de dónde procede su actual pareja.
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo
#18 En sus declaraciones dice que es independentista.

Aun sera culpa mia..
Kantinero #21 Kantinero
#19 "Para mí el derecho a la autodeterminación, se haga lo que se haga, es sagrado
Atusateelpelo #22 Atusateelpelo
#21 Si, y tambien es independentista. Una cosa no excluyente de otra.
Kantinero #24 Kantinero
#22 y cual es el problema, hay que ser madrileño que es lo único diferencial para ser español?
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#4 las verdades duelen
#25 espartino
#4 Si tiene que ser grandioso cuando le pregunten si le parece justa la reforma del sistema de financiación autonómica que otorga a Cataluña aproximadamente 4.700-5.000 millones de euros adicionales al año y reconoce el principio de ordinalidad, convirtiéndola en la ccaa más beneficiada por habitante
#8 BurraPeideira_ *
Hay que aceptar que la "izquierda" no tiene más ideas para evitar que gobierne el fascismo tras las próximas elecciones.
Todas las ideas son bien recibidas, si tenéis alguna mejor somos todo oídos.
Rufián gustará más o menos, pero hay muy poca gente dispuesta a enfrentarse a la derecha y soportar todo lo que ello implica.
pitercio #15 pitercio
Quien recuerde a Rufián en sus inicios puede que coincida conmigo en que es un ejemplo de que viajar por ahí, hablar con gente y comer cosas te abre la mente mejor que una radial.
Narmer #23 Narmer
#15 #6 Mucho independentista lo es/era porque pura hartura de la corrupción estatal e institucionalizada. El independentismo se ve como una forma de romper que la parte oscura de España e ilusiona a la gente. El problema viene al caminar hacia el independentismo cogido de la mano de otros corruptos como CiU y sus sucedáneos.

Yo creo que un proyecto de Estado que ilusione, que sea más justo, que arregle el problema de vivienda, etc, conseguirá reducir considerablemente el independentismo.
Bombástico #1 Bombástico
Así se habla, escribo desde Algeciras xD
#9 Joroñas
Si se presenta con otro grupo que no sea erc tiene mi voto
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
M'agraden els seus "zaska!" Però d'independentista poc té ....
#11 NanakiXIII
Intenta convencer a un algecireño de eso. Si ya no convences al catalán...

No se puede aglutinar una unión de izquierdas nacional bajo el panorama de un líder independentista. Vamos, poder puedes, pero no esperes sacar muchos votos. Es de cajón.
MIrahigos #20 MIrahigos
Es un tipo con carisma y rápido de mente, exactamente lo que necesita la izquierda.
#5 Febrero2027
El único mérito de Rufian es escribir tuits. Nada más. Es un vividor de la política.
#2 DonBoton *
Rufián usó ataque victimismo

Desgraciadamente fue poco efectivo, ya nadie* se traga su show

*Nadie con coeficiente intelectual positivo, se entiende
eltoloco #3 eltoloco
#2 un febrero 2026 hablando de coeficiente intelectual, te tienes que reír .. xD xD xD
