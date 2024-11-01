Rufián: "En Cataluña me llaman traidor, pero representar a alguien en Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este martes en su planteamiento sobre la unidad de la izquierda, pese al rechazo explícito de su propio partido y la falta de apoyos formales del resto de formaciones progresistas.
| etiquetas: rufián , erc , cataluña , izquierda
No puedes estar en misa y repicando.
""En Cataluña me llaman traidor, pero representar a alguien en Algeciras no me hace menos catalán ni menos independentista, me hace más normal""
Aun sera culpa mia..
Todas las ideas son bien recibidas, si tenéis alguna mejor somos todo oídos.
Rufián gustará más o menos, pero hay muy poca gente dispuesta a enfrentarse a la derecha y soportar todo lo que ello implica.
Yo creo que un proyecto de Estado que ilusione, que sea más justo, que arregle el problema de vivienda, etc, conseguirá reducir considerablemente el independentismo.
No se puede aglutinar una unión de izquierdas nacional bajo el panorama de un líder independentista. Vamos, poder puedes, pero no esperes sacar muchos votos. Es de cajón.
Desgraciadamente fue poco efectivo, ya nadie* se traga su show
*Nadie con coeficiente intelectual positivo, se entiende