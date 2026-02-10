¿Sabes que un grupo de meneantes que seguimos aquí...

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

planeamos permanecer en el agregador de noticias Menéame? No tiene publicidad elegante (de hecho, la publi es una castaña), ni propósito claro —ni la cúpula sabe muy bien qué busca ser—, pero es un lugar donde encontrarás discusiones circulares y análisis improvisados, donde todos podemos compartir noticias, opiniones tras leer solo el titular, ideas a medio cocer y memes reciclados. Puedes acceder a él pinchando en… ¡Oh, vaya! ¡Ya estás aquí! (la dirección de la web es la de siempre, pero nadie la ha bloqueado porque tampoco era necesario). ¡Te esperamos! (salvo que vengas a pegar el mensajito de siempre en comentarios).