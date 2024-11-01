El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez

La propuesta abierta anunciada por Gabriel Rufián, aunque desvinculada de la jornada en la que intervendrá junto a Emilio Delgado (Más Madrid) el próximo 18 de febrero en la sala Galileo de Madrid, abre tres escenarios positivos para la llamada a aunar el espacio “a la izquierda del PSOE”: sólo con sus 4 millones de votos consolidados de 2023 (uno de cada seis votos válidos), pasarían de los 45 escaños actuales a entre 55 y 59; si consiguieran movilizar un 10-12% de base adicional (abstención y antiguo voto de Podemos), se irían a entre 61-68,