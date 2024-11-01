edición general
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez

La propuesta abierta anunciada por Gabriel Rufián, aunque desvinculada de la jornada en la que intervendrá junto a Emilio Delgado (Más Madrid) el próximo 18 de febrero en la sala Galileo de Madrid, abre tres escenarios positivos para la llamada a aunar el espacio “a la izquierda del PSOE”: sólo con sus 4 millones de votos consolidados de 2023 (uno de cada seis votos válidos), pasarían de los 45 escaños actuales a entre 55 y 59; si consiguieran movilizar un 10-12% de base adicional (abstención y antiguo voto de Podemos), se irían a entre 61-68,

BobbyTables #1 BobbyTables
El cuento de la lechera :roll:
kumo #2 kumo *
El cuento de la lechera.

Rufián ya no sabe cómo quedarse en Madrid xD


#1 LOL
Febrero2034 #3 Febrero2034
El señor que quiere irse de España y ahora se propone gobernar la España de la que quería irse a los 18 meses.
Sus primos de Jaén estarán encantados de votarle
mund4y4 #12 mund4y4
#3 vaya, entonces el señor que quería irse de España va a anteponer España a sus propios gustos personales, ¿no?
Pues parece más patriota que algunos otros, la verdá.
#23 Almirantecaraculo
#3 eso lo has escuchado en la Cope con Carlos Herrera desde Somalia?
#24 pirat *
#3 Los españoles de bien son los que quieren recentralizar todo en madriz, eliminando el estado autonómico y de paso esos castellanos malhablados de paletos polacos de la periferia...
JackNorte #6 JackNorte *
En cuando alguien se lo crea le inventan a Rufian una cuenta en Granadinas y un alijo de fentanilo. Y la gente se lo creera. Otra vez
Pacman #11 Pacman
#6 que es granadinas?
JackNorte #13 JackNorte
#11 un paraiso fiscal
Drebian #8 Drebian
Mi voto lo tiene. Total, para dárselo a otro hijoputa se lo doy a Rufian, que tiene pico de oro
Barney_77 #16 Barney_77
#8 Si solo votas a alguien porque hable "bien"
Drebian #21 Drebian
#16 Por desgracia es mejor eso que no votar, visto lo visto. Mejor Rufián que Pagascal, Fakejoo o Pedro el guapo.

No pensaba votar, pero si hace algo medianamente curioso... Mejor que me roben los míos, como dicen los obreros de derechas
Cehona #25 Cehona
#16 Otros han votado por ver la tasca en que han convertido el Congreso y el Senado. Y cuando no berrean, se marchan a la barra del bar.  media
DonNadieSoy #15 DonNadieSoy
Si se da la situación habría un temporal de bilis en España...
SolidGeorg #18 SolidGeorg
Otra vez la fase de pedir unidad, lo he vivido 4 o 5 veces ya? Atrapados en la fiesta de la democracia (más bien una rave), en el ciclo sin fin... muchos mufasas, al final mandan las hienas y vuelta a empezar...
#10 poxemita
¿Os acordais de las primeras elecciones de Podemos y lo que pasó después del pacto del botellín?
La suma de Podemos e IU fueron más o menos los mismos votos que obtuvo Podemos solo en las anteriores.

Ahora si ponen a Rufián de lider en Cataluña no debería cambiar nada, pero igual gente de Valencia o Asturias pasa de votarle.
IkkiFenix #20 IkkiFenix
Muy optimistas me parecen esos cálculos
Jaime131 #7 Jaime131
Ya estarán pensando a quién le echan la culpa cuando no salga bien.
Graffin #26 Graffin
Entiendo que los medios de izquierda quieran impulsar un proyecto o ilusionar a la gente para animarles a votar a una futura coalición, pero solo digo que os vayáis preparando para 4 años de PP+VOX y sumado a una más que probable crisis económica.
mondoxibaro #22 mondoxibaro *
De verdad, hay medios que fuman algo por las mañanas antes de publicar sus mierdas. De la no noticia: Un escenario realista de este Frente Amplio que se cocina (el nombre es simulado, dado que el espacio no cuenta con marca política propia) podría aventurar la obtención de un entre un bla, bla,bla...o sea, todo esta no noticia es una suerte de predicción o ventura.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
ya luego despertaron con el pijama humedo
#9 bizcobollo
Pero primero tienen que olvidarse de las gilipolleces y las cortinas de humo y empezar de nuevo como proyecto que se enfrenta al poder.
Escuchar a los votantes y hacer lo que la gente pide, no lo que les hace felices a cuatro radicales descerebrados.
Barney_77 #17 Barney_77
#9 Un proceso de escucha... A que me recuerda eso?
IkkiFenix #19 IkkiFenix *
#17 A tomadura de pelo
#5 villarraso1978
Ay, cómo me recuerda a tiempos pasados...
