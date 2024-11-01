edición general
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]  

Mapa de densidad de población de la UE con datos censales de 2021 según EuroStat, fijado por cuadrículas de 1 kilómetro cuadrado.

themarquesito #1 themarquesito
España tiene unos 505.990 kilometros cuadrados. “Pero solo se vive en el 13% de ellos”
comadrejo #2 comadrejo
#1 España es el país de Europa con más hacinamiento pero con una de las menores densidades de población.
taSanás #3 taSanás *
#1 la leche, vaya titular de la enlazada... España es el país con más densidad de población en aquellos sitios donde ha población.... que es muy distinto.
themarquesito #4 themarquesito
#3 Efectivamente. España es el país con más concentración de población, por así decir. Otros países tienen una mayor densidad de población según las métricas convencionales, pero una mayor dispersión. España, en cambio tiene muchísimo espacio completamente vacío.
Si consideramos el espacio construido, en Países Bajos sólo el 13% de su superficie está edificada (ya sean viviendas, infraestructuras, etc), mientras que en España la cifra es del 4%.
taSanás #5 taSanás
#4 yaya, por eso digo que decir en el titular que es el país con mas "densidad" de poblacion es ... bueno, incierto.
parece ser que es el que más poblacion concentrada tiene. que es muy diferente
