La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA

Un modelo de lenguaje para IA necesita información si se quiere entrenar para que sea más preciso y efectivo. El tema es cómo se obtiene la información y si existe una manera ética de hacerlo que le salga rentable a la tecnológica de turno. No hay duda de que la opción preferida de las empresas ha sido utilizar todo contenido posible físico y digital sin permiso de nadie. También hay pruebas.