La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA

Un modelo de lenguaje para IA necesita información si se quiere entrenar para que sea más preciso y efectivo. El tema es cómo se obtiene la información y si existe una manera ética de hacerlo que le salga rentable a la tecnológica de turno. No hay duda de que la opción preferida de las empresas ha sido utilizar todo contenido posible físico y digital sin permiso de nadie. También hay pruebas.
| etiquetas: imagen , era , millones , libros , espera , destrucción , ia
Menos preguntas, menos respuestas útiles, menos información valiosa
Vaya frasecita.. ¿Los escaneaban con un rayo láser incinerador?
No vamos a tener acceso a información contrastable y las IA se realimentarán con mierda mainstream proporcionando mierdas aún mayores... sucesivamente.
Quien cojones va ahora a "perder el tiempo" publicando en internet su conocimiento ??
#1
Si se hace bien creo que podría ayudarnos a prosperar como Humanidad.