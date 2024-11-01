edición general
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA

Un modelo de lenguaje para IA necesita información si se quiere entrenar para que sea más preciso y efectivo. El tema es cómo se obtiene la información y si existe una manera ética de hacerlo que le salga rentable a la tecnológica de turno. No hay duda de que la opción preferida de las empresas ha sido utilizar todo contenido posible físico y digital sin permiso de nadie. También hay pruebas.

#5 chavi
#3 No me refería a este hecho en concreto. Creo que ya se nota la degradación de la información que puedes obtener con búsquedas..
Menos preguntas, menos respuestas útiles, menos información valiosa
#6 Pitchford
..el objetivo era "escanear destructivamente todos los libros del mundo...

Vaya frasecita.. ¿Los escaneaban con un rayo láser incinerador?
#8 Findeton
#6 Les quitan la encuadernación para poderlos digitalizar de forma automática.
#1 chavi
Me parece que la proliferación de las IA va a provocar una dificultad de acceso al conocimiento (el de verdad) sin precedentes....

No vamos a tener acceso a información contrastable y las IA se realimentarán con mierda mainstream proporcionando mierdas aún mayores... sucesivamente.

Quien cojones va ahora a "perder el tiempo" publicando en internet su conocimiento ??
#3 OdaAl
Las IAs son voraces devoradoras de información. Pero no creo que sean ellas las culpables de que los libros sean destruidos. Una vez son digitalizados, ¿por qué almacenarlos?

#1
#7 Findeton
#1 Esto pasa por las leyes de derechos de autor, que no deberían existir ya que son inmorales, y es lo que ha obligado a las empresas a hacer estas tácticas.
#2 capitan.meneito
La ia hasta los conjjones de ella
#4 Spirito
Yo veo correcto que una IA consiga información de libros de todo tipo, información total... ahora bien, de aquellos contenidos que estén protegidos por derechos se autor, pague una parte proporcional, que no cobre al usuario...

Si se hace bien creo que podría ayudarnos a prosperar como Humanidad.
