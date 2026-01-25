Documentos judiciales muestran que la "máxima prioridad" de las grandes tecnológicas ha sido conseguir la adicción adolescente [en]

The Tech Oversight Project ha publicado un nuevo informe que desvela los documentos de los juicios de 2026 de la adicción a las social media. Proporcionan evidencias de que Meta, Google, Snap y TikTok han diseñado a propósito sus productos de redes sociales para conseguir la adicción de niños y adolescentes sin tener en cuenta el daño a su bienestar y cómo esa adicción es fundamental para los modelos de negocio de las empresas.