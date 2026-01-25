edición general
10 meneos
8 clics

Documentos judiciales muestran que la "máxima prioridad" de las grandes tecnológicas ha sido conseguir la adicción adolescente [en]

The Tech Oversight Project ha publicado un nuevo informe que desvela los documentos de los juicios de 2026 de la adicción a las social media. Proporcionan evidencias de que Meta, Google, Snap y TikTok han diseñado a propósito sus productos de redes sociales para conseguir la adicción de niños y adolescentes sin tener en cuenta el daño a su bienestar y cómo esa adicción es fundamental para los modelos de negocio de las empresas.

| etiquetas: manipulación , compañías tecnológicas , social media
9 1 1 K 102 actualidad
8 comentarios
9 1 1 K 102 actualidad
Doisneau #1 Doisneau
Lo triste es que ya se sabia. Tenian en plantilla psicologos para hacerlo lo mas adictivo posible.

Enesimo aviso para los liberatas que creen que el mercado se regula solo en un sistema desigual. La baraja esta trucada desde el principio, y no tienen escrupulos.
2 K 27
musiquiatra #3 musiquiatra
Pero alguien lo dudaba?
1 K 16
IkkiFenix #5 IkkiFenix
Pues claro, se llama capitalismo. ¿Lo van a prohibir?
0 K 13
meroespectador #8 meroespectador
#5 Lo que hace daño, se deja solo para los mayores de edad, como el tabaco o el alcohol.
0 K 7
johel #2 johel *
El objetivo de la maquinaria de una empresa es obtener beneficios, no hay ninguna clausula donde diga que no hay que hacer daño, generar beneficio social o ser positivo socialmente de alguna forma en el proceso. ¿Cual es la sopresa?
"Debeis regularnos porque somos codiciosos" Dijo nunca ningun banco ante un jurado como argumento en su defensa.
0 K 11
cuchufletas #4 cuchufletas
Las Big Techs se comportan exactamente como las Tabacaleras. La pregunta es cuando se dará cuenta la mayor parte de la población.
0 K 10
Spirito #7 Spirito *
Vaya, vaya, vaya... a ver si Pedro Sánchez y otros "superdictadores" requemalvados del mundo occidental van a llevar razón. :popcorn:
0 K 9
nemeame #6 nemeame
Y los padres dándoles teléfonos inteligentes a sus hijos para que accedan desde los 12 años. "Hijo mio, ves ese señor que vende drogas? Pues te vas a ir a pasar el fin de semana con el, que te lo vas a pasar muy bien"
0 K 7

menéame