Es legal que me escriba Pável?

Estimados meneantes, les escribo desde mi retrete para preguntarme si todos hemos recibido el mensaje de Pável Dúrov, el dueño de Telegram.

Yo lo recibí ayer y desde entonces lleva dándome vueltas en cabeza, pues me parece una locura.

¿Es legal que el dueño de una App utilice el canal de Notificaciones de Servicio (Service notifications se llama literalmente), para meternos a todos un mensaje directo de propaganda política?

Yo no estoy suscrito a ningún canal de difusión de opiniones de este señor.

¿Pueden ahora los dueños de Carrefour, de Basic-Fit, de Grin Tinder (ejem) o de Duolingo, por poner algún ejemplo entre miles posibles, pueden insisto tomarse la libertad de usar sus apps para escribirme lo que les salga del higo? ¿Aceptamos y entramos al para mi absurdo debate, de que los mensajes de protección civil eran una intolerable injerencia en mi teléfono, en mi vida e intimidad y ahora no pasa nada porque un oligarca ruso nos regañe en privado a todos porque las políticas democráticas de nuestro país no le gustan? ¿Con que no piten los mensajes ya cuelan o como va esto?

¿Esta actuación es conforme a las leyes españolas de publicidad y servicios de la sociedad de la información, a la ley de servicios digitales europea o a las normativas sobre privacidad?

Sabios y abogados tiene Menéame, a los que solicito humildemente su opinión, porque vaya tela...

Ya es conocido de sobras, pero el mensaje en cuestión es este: