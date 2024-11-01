edición general
Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación

Los meteorólogos plantan cara a Iker Jiménez tras una nueva desinformación  

"Hola Iker. Al parecer has confundido un mapa con el riesgo potencial en caso de rotura para la población cercana a la presa con el riesgo de rotura en sí de la propia presa. Por cierto, seguimos esperando que nos invites a tu programa para hablar de las DANAS". Además, señalaban que la infografía no contaba con una leyenda.

#1 Leon_Bocanegra
Venga ya!! Iker desinformando?
Inquietante,verdad Carmen?
Aguarrás #2 Aguarrás
#1 ¡No te preocupes, cariño, es envidia que tienes los rojos y pobres!.  media
#3 Leon_Bocanegra *
#2 Si no conjugas bien el verbo no hay quien te entienda.
Pero si va por mi, si, soy rojo, muy rojo. xD
Aguarrás #5 Aguarrás
#3 Escribir con el móvil tiene sus consecuencias. xD
Lo digo porque la susodicha es una hortera estirada del quince. Creo que le tiene más asco a un pobre que a un sapo.
Se gasta el dinero en joyas (y según mi mujer, en chaquetas caras), pero formación poquita. :roll:
Bonzaitrax #4 Bonzaitrax
Le cogió el gusto con la DANA de Valencia y ahora, cada vez que oye la palabra DANA, se pone palote.
Ah_no_nimo #6 Ah_no_nimo
Tengo un amigo que cuando este señor se dedicaba a lo oculto, defendia a capa y espada su producto como alegando que era entretenimiento y que todos sabemos a lo que nos atenemos cuando vemos programas sobre ovnis y cacofonias.
Hoy es el dia en que este amigo no puede ver ni en pintura a este personaje.
#7 Equidislate *
Con la de noches que escuche por entretenimiento a esta gente, la verdad es que me avergüenzo de mi mismo. Carmen a veces rebuznaba, pero Iker la hacia callar, ahora ya me dan mucho asco los dos. Y mas los invitados que llevan a su "programa".

Solo quiero además recordar que en el primer capitulo que se emitió en cuatro hace muchos años, ya hicieron un reportaje sobre Franco, y no en sentido crítico. Y mira que había temas en el "mundo del misterio" por tratar.
