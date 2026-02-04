edición general
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?

Vamos a ir directamente a la cuestión que menciona el matemático Matt Parker en su libro Triángulo amoroso, dividir en tres partes con la misma superficie y corteza. El matemático australiano menciona cómo una persona que trabajaba en un food truck, preparando sándwiches tostados, le planteó el problema de cortar un sándwich en tres partes idénticas.

Unregistered #4 Unregistered
Un físico, un biólogo y un matemático están sentados en un café en la calle observando a la gente entrar y salir de la casa al otro lado de la calle. Primero ven a dos personas entrar en la casa. Pasa el tiempo. Al cabo de un rato se dan cuenta de que tres personas salen de la casa.

- El físico dice: "La medición no fue precisa".

- El biólogo dice: "Deben haberse reproducido".

- El matemático dice: "Si una persona más entra en la casa, entonces estará vacía".

:-D
3
Graffin #1 Graffin
Lo partes por la mitad, luego esos dos trozos por la mitad, y el que sobra te lo comes
1
Pacman #2 Pacman
#1 y los otros tres me los como yo.
Mola
0
devilinside #6 devilinside
#2 Yo ni lo partiría. me lo comería todo
0
josde #5 josde
#1 Mejor los cortas como quieras y te comes todos, así se arregla el problema de los tres trozos. :-D
0
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
Como te salga de los cojones.
0
berkut #3 berkut
Llamando a atención al cliente
0
Kantinero #8 Kantinero
A lo que ha llegado MNM
0
capitan__nemo #10 capitan__nemo
El que corta elige el ultimo. Asi se asegurará de que sean lo mas iguales posibles, ya que si no, le dejaran el trozo mas pequeño que queda.

Y para que el incentivo sea mayor, que el que corta sea el que mas hambre tiene o mas tragon.
0
ronko #9 ronko
En el RodillaTM, eso serían 3 sandwich que te cobrarán como tal. :troll:
0

