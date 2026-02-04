¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?

Vamos a ir directamente a la cuestión que menciona el matemático Matt Parker en su libro Triángulo amoroso, dividir en tres partes con la misma superficie y corteza. El matemático australiano menciona cómo una persona que trabajaba en un food truck, preparando sándwiches tostados, le planteó el problema de cortar un sándwich en tres partes idénticas.
| etiquetas: geometría , matemáticas , matt parker
- El físico dice: "La medición no fue precisa".
- El biólogo dice: "Deben haberse reproducido".
- El matemático dice: "Si una persona más entra en la casa, entonces estará vacía".
Mola
Y para que el incentivo sea mayor, que el que corta sea el que mas hambre tiene o mas tragon.