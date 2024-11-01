·
La Justicia francesa ordena arrestar a dos activistas franco-israelíes por presunta complicidad en genocidio
Un tribunal de apelación en París ordena detener a dos activistas franco-israelíes por presunta complicidad e incitación al genocidio vinculadas a Gaza.
justicia
francia
orden
arresto
israelíes
Palestina
Free_palestine
¿Pero no sería mejor directamente arrestar a Netanyahu que es el artífice de tal genocio e imponer sanciones al país y a cualquiera que negocie con él, vetarlo de cualquier evento internacional y convertirlo en un estado paria?
Aunque claro de cara a la galería ya han cumplido, o mejor dicho creen que han cumplido, es la hipocresía occidental, aunque algo es algo, pero menos que esto es nada que al fin y al cabo es lo que se ha estado haciendo con Israel todo el tiempo
