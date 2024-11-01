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El 55% de los españoles prefiere que la UE refuerce vínculos con China y otros países emergentes y no con EEUU
Cerca del 70% aboga por un ejército europeo, un 54% ve necesario invertir más en defensa y la mayoría quiere dar más poder a la ONU
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Mesopotámico
Pocos me parecen.
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#5
cabobronson
#1
suficientes, en una democracia
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#6
mikelx
#1
Teniendo en cuenta los 60 años de propaganda USAna y anti-China que llevamos en Europa, me parecen unas cifras muy bestias.
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#3
Doisneau
Yo el primero. Y como guinda del pastel, Canada a la UE
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#4
carakola
#3
No aprendemos la lección del Reino unido y vamos a por más.
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#2
Bombástico
¿Qué prefieren? un Winnie the Pooh predecible que quiere comerciar y establecer lazos culturales o a un errático presidente naranja que te amenaza un día y al otro te impone aranceles.
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