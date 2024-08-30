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Smash burguer [pantomima full]
Come hamburguesas para ser alguien. Agradecimientos: ÑAM BURGER
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:
pantomima full
,
burguer
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ocio
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relacionadas
#3
Leon_Bocanegra
Smash tonto y no nace!
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K
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#7
Verdaderofalso
*
#3
no entiendo la moda de comerte una hamburguesa aplastada y mas bien tirando a seca… de verdad y como dice
#1
bien pagadas.
Esta semana cenamos nosotros en casa hecha por mi:
Carne de carnicería picada dos veces, con el molde de hamburguesa, pan de brioge de Masa Madre, dos rodajas fritas de guanciale que compro en el Rey del Jamon, lechuga picada, rodaja de tomate y pepinillo, mostaza y ketchup
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#9
themarquesito
#7
Producto chorra de moda a precio inexplicablemente premium. Si quiero una hamburguesa rica y a precio decente, me voy al Jumbo H-1
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K
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#16
Verdaderofalso
#9
donde es eso
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K
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#27
themarquesito
#16
En Coruña, directamente enfrente de los juzgados.
www.elespanol.com/quincemil/vivir/gastrocoruna/20240830/hamburgueseria
2
K
51
#28
Verdaderofalso
#27
apuntado
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K
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#37
PasaPollo
#27
Cuántos cafés han caído ahí. Hay más trajeados que en una boda.
1
K
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#55
themarquesito
*
#37
El sitio suele estar bastante lleno de abogados, jueces, y LAJs al mediodía, bien cierto. Lógico, teniendo en cuenta dónde está
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K
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#60
PasaPollo
#55
Ni idea tenía que se comían hamburguesas ahí y que estaban ricas. Igual cae una si vuelvo por Coruña.
1
K
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#71
maria1988
#9
#16
Yo quiero probar la de Hundred de Valencia; un amigo con criterio me ha hablado muy bien de ese sitio.
De momento, mi sitio favorito está en Roma, en Via Urbana y se llama burger lab. Muy muy recomendable.
No vivo allí, pero voy a menudo y ya soy clienta habitual. La última vez el dueño me regaló una bolsa y he hecho un cuadro para poner en mi despacho.
Cc.
#7
0
K
10
#10
BM75
#7
brioche*
3
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45
#42
Padomon
*
#10
Se pronuncia asi, pero se escribe "Björk".
0
K
7
#12
Powertrip
*
#7
la llenas de chuminadas y ni te preocupas por el tipo de carne. Si la picas dos veces supongo que estarás tomando puré de carne ¿te la comes con cuchara?
1
K
18
#14
Verdaderofalso
#12
carne de ternera asturiana certificada, picada dos veces me gusta más si es para comer en el mismo día que la compro, si no no, porque pierde propiedades
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K
20
#30
Powertrip
#14
qué lastima, matar una carne así con pepinillo y salsas varias
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K
17
#48
Verdaderofalso
#30
e que a veces solo va carne y pan punto
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K
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#54
Peazo_galgo
*
#30
estoy de acuerdo, esto de las "hamburguesas gourmet" se nos ha ido de las manos... por definición, una hamburguesa era la manera de aprovechar carne dura/calidad mediocre para que resultara más "tragable" (de ahí el picarla y echarle salsas). Usar una carne "premium" para hamburguesa (y bueno, en realidad tienes que "creerte" que lo es...) me parece un desperdicio similar a usar un Rioja Gran Reserva para hacer sangría o vermú...
1
K
19
#67
pawer13
#54
Kalimotxo con D.O. Rivera del Duero
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9
#17
Wachoski
#7
y cuanto te salió en ingredientes cada hamburguesa? Más o menos....
0
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7
#19
Verdaderofalso
#17
ufff no sé ahora mismo de memoria y te iba a engañar. Si encuentro los tickets te lo digo
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#25
Wachoski
#19
es que la última que fui hacer hamburguesas guays en casa quedé asustado .... A unos 8 euros la hamburguesa solo en ingredientes para hacer en casa.
Si es verdad que sobró lechuga, tomate y queso..... Pero joder
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K
7
#33
Verdaderofalso
#25
yo los panes vienen en pack de 4, la carne compro medio kilo, una lechuga fresca, tomate, y el Guangiale fueron 300gr porque hicimos carbonara. Por eso te digo que no sé exactamente pero para la próxima intento calcularlo y hago un artículo
Es como cuando hice la semana pasada cebollas rellenas en casa.
Hice 6 pero no calculé y tengo un amigo que quería saber el precio de cada una por comparar
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K
20
#39
Wachoski
#33
si, si eso es lo normal,... Pero llevo un tiempo haciéndome la cuenta de como sale el plato en ingredientes a lo bruto, y ojo ....
Ya no para compararme con un restaurante,.... Para comparar platos entre si.
Por ejemplo, gasto menos en un bocata gigante de jamón ibérico que en una hamburguesa. Y sin manchar.
Y cuando he leído lo del guancale y tal, he pensado, esa hamburguesa en ingredientes no baja de 10 euros.
0
K
7
#45
Verdaderofalso
#39
si, es caro, pero bueno es un homenaje normalmente suelo cambiar el acompañamiento. A veces es una tira de jamón serrano, queso de cabra, huevin de casa… depende
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K
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#35
maria1988
#17
Yo las hago en casa y la carne la pago de media 20€/kg (solo ternera). Pongo 180g por hamburguesa, que son 3,6€. Sumando el resto de ingredientes (harina, leche, mantequilla, sal, tomate, cebolla, lechuga, queso...) sale alrededor de 5€ cada una.
Naturalmente, el precio varía mucho según la carne que compres. Si mezclas con cerdo es más barata y si coges ternera de más calidad es más cara. Pero estoy segura de que la que yo compro es mejor que la del 95% de esos sitios.
CC.
#7
3
K
41
#41
asbostrusbo
#35
yo prefiero comerme un filete
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7
#50
maria1988
#41
Yo también, pero no son excluyentes. En la variedad está el gusto.
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#43
Verdaderofalso
#35
yo no suelo mezclar cerdo y ternera, ya que si compro buena carne prefiero dejarla en su punto y que sepa a tenera, para eso luego ya si no le pongo bacon
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K
30
#49
Wachoski
#35
una vez que compras carne de cierta calidad, en mi opinión, lo que es mejor o peor, es cuestión de gusto.
Lo tienes muy medido,.... Pero imagino que tendrás que contenerte en queso y bacon y no llevaran huevo, para llegar solo a 5 euros. Es una hamburguesa pequeña para mis gremlins, de 180,.... perfecta para la cena de la mayoría,...
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K
17
#58
maria1988
#49
A mí es que no me gustan las hamburguesas con beicon y huevo, creo que cubren en exceso el sabor de la carne y desequilibran el conjunto; me gustan más con ingredientes que den frescor. Le pongo lechuga, tomate y cebolla y a veces queso. Supongo que es cuestión de gustos. El pan lo hacemos en casa (es muy sencillo); apenas cambia el precio respecto al comprado, pero está mucho más rico.
0
K
10
#20
chochis
#7
ketchup?
www.youtube.com/shorts/kDQnRk51txQ
0
K
11
#29
maria1988
#7
Totalmente de acuerdo. Fui con mis amigos a una de esas ferias de la hamburguesa, en las que además estaban varias de las que se mencionan en el vídeo (como la de cenando con Pablo).
Probé cuatro (pedimos una cada uno y probamos las de todos) y a cual peor. Todas saladísimas, grasísimas, con un pan que parecía un bollo de lo dulce que era y mil salsas para tapar la pésima calidad de la carne.
Ahora bien, todas a más de 15€ y con mil premios a la mejor hamburguesa. Y riquísimas según mis amigos.
Yo voy a la carnicería, selecciono la carne, pido que me la pasen dos veces por la picadora y la hacemos en casa. También hacemos nosotros el pan, que es una parte esencial de una buena hamburguesa.
6
K
73
#51
Verdaderofalso
#29
si sabes hacer bien el pan con receta y lo haces a mano o tienes una thermomix
Eso ya es de premio.
Yo lo hice en su día con masa madre que se le dio por hacerla para darle un punto de acidez
1
K
30
#62
maria1988
#51
No, lo hacemos en el horno de casa y amasamos con una amasadora normal (de estas con vaso y varillas).
Lo hacemos tipo brioche, con leche y mantequilla, pero mucho menos dulce que el que venden. Es bastante sencillo de hacer, mucho más que el pan "normal".
1
K
30
#66
UnoYDos
*
#29
La gente esta acostumbrada a las hamburguesas del mcdonald y burger king. Solo con salir de eso se creen que estan comiendo una maravilla. Cuando alimentas a la gente con mierda, todo lo demas es dulce.
1
K
17
#68
maria1988
#66
Yo creo que es algo más que eso. La gente se está acostumbrando a comer ultraprocesados cargados de sal, grasa y azúcar. A muchos les das una hamburguesa de verdad y prefieren la mierda de foodtruck con el pan que parece un bollito, mil salsas y una tonelada de sal.
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K
17
#34
elGude
#7
¿Y no me avisas? Muy mal, pensé que te caía bien....
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K
33
#38
Verdaderofalso
#34
no ye por tocar los cojones
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K
33
#47
elGude
#38
@admin
, quiero denunciar a
@Verdaderofalso
por darme hambre.
Pintaza, me está dando hambre solo viendolo
1
K
33
#53
Verdaderofalso
*
#47
la última que probé hacer en casa fue puerros confitados con queso y pavo frial para el día de la madre.
0
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20
#59
elGude
#53
Nada a los tribunales
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13
#40
Verdaderofalso
#34
cerdo agridulce…XD
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33
#63
UnoYDos
#7
Eres de gustos clásicos, yo en casa tiro al wagyu con queso de cabra y alguna salsa dulce, como una sala bourbon o mostaza y miel.
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27
#70
Verdaderofalso
#63
la mostaza y miel la hago en casa yo para el cerdo:
Dos cucharadas de miel dos de mostaza Dijon y un chorro de limón
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20
#6
MPPC
Aplastas la hamburguesa, lo dices en inglés, y subes el precio. Ahhh, y le pones pan de postre, digo, brioche, y le vuelves a subir el precio.
9
K
94
#15
Verdaderofalso
#6
para subir más de precio, guantes negros de latex, barba y delantal marrón:
+10€
12
K
130
#24
mciutti
#15
A mí lo de los guantes negros me da un ascazo que no veas. Las manos igual las tiene limpias pero los guantes... joder los guantes.
3
K
29
#26
MPPC
#15
Y si lo enrunas en salsa, hasta que no sepas lo que lleva dentro y todo sepa a salsa, +5€
2
K
41
#32
Fayer
#15
guantes llenos de grasa que van pasando por todas las hamburguesas...
Es mucho más higiénico ir sin guantes pero lavarse las putas manos.
5
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50
#69
EISev
#15
son de nitrilo, de látex es para otras cosas
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K
13
#73
mcfgdbbn3
*
#15
: Y los
piercings
, no te olvides, mínimo lóbulo + tragus.
Qué grima me da....
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11
#44
Peazo_galgo
#6
yo la primera vez que probé el "pan de postre" ese fue en la cadena TGB (que encima son enanas)... una y no más santo tomás, que porquería.... donde se ponga un buen pan de mollete que se quite esa mierda azucarada...
1
K
20
#56
Verdaderofalso
#44
o hace tanto como yo una de pan de hogaza pero tamaño hamburguesa
0
K
20
#72
llorencs
*
#6
Lo del brioche, lo odio. Dios, no hay peor pan... No entiendo como se ha puesto de moda esa aberración.
Es que si me apetece hamburguesa, y pnne: usa pan brioche. Ya no voy o la pido y pido otra cosa.
0
K
10
#13
Duke00
La coletilla que dejó botando al final con el cachopo
5
K
73
#57
Verdaderofalso
#13
un crack
1
K
31
#1
HeilHynkel
Y pagas 20 pavos por una hamburguesa.
7
K
70
#5
Andreham
Este va bien.
Los de producción se han tenido que dejar más en hamburguesas para hacer este sketch que en los últimos 10
5
K
57
#4
Chinchorro
Guía Michelines
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K
44
#22
Sinfonico
Smash tonto y no nace
3
K
44
#23
lobosback1
Ahora a por las cafeterías de especialidad.
2
K
40
#11
Benzo
La burbuja de las hamburguesas "premium" ...
3
K
38
#2
Free_palestine
Vamos que ya es viernes
1
K
36
#18
chupacabres
La gente preparando unas colas terribles para comer un trozo de pan azul y un cacho de carne manoseada con cosas. Y te soplan 20 eurazos para quedarte con hambre.
3
K
34
#46
calamarbravo
La nueva moda, Burguers a precio de percebes.
2
K
26
#8
Carapedo
20 eurazos, poco hecha y con extra de salmonela!
1
K
21
#21
chupacabres
*
Tiene que hacer uno de la música micro tone o como coño se diga que no entiende ni spm y a todo dios le parece la ostia de guay. Jajajaja
1
K
17
#64
pitercio
Todo un grumet.
0
K
15
#65
mcfgdbbn3
*
Nunca he probado una, y creo que me costaría hacerlo sin que me dieran arcadas.
Para mi un buena hamburguesa se hace con la carne, el pan y ya está. El pan que sea de una barra de riche o un pan tradicional, porque el pan típico de las hamburguesas es muy dulce para mí.
0
K
11
#52
Este_mismo
Flojo, les ha faltado mostrar que encima es un despropósito comerse esas cosas, no hay forma, ya que las hacen con una altura imposible y recubierta de mierdas, no puedes ni cogerlas.
0
K
9
#36
MDman
¿Es publicidad o es que esta gente esta montada en el dolar y son ricos?
Porque lo peor de las "hamburguesas de especialista" es la hostia que te meten al bolsillo por la tontería. Para mi es lo primero que tiene que hacer humor, los foodtrucks son un timo carisimo.
Donde este la típica hamburguesería de barrio con su parrilla que hace lo mismo hamburguesas que bocatas de panceta que se quiten estas memezes de pijos.
0
K
9
#61
Verdaderofalso
#36
en Gijón había una, la tropical, cerró hace años, buah menudas hamburguesas me cenaba yo un sábado de borrachera
0
K
20
#31
kaeldran
Yo he buscado a ver si la de Pozuelo existía
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K
6
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73
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Esta semana cenamos nosotros en casa hecha por mi:
Carne de carnicería picada dos veces, con el molde de hamburguesa, pan de brioge de Masa Madre, dos rodajas fritas de guanciale que compro en el Rey del Jamon, lechuga picada, rodaja de tomate y pepinillo, mostaza y ketchup
www.elespanol.com/quincemil/vivir/gastrocoruna/20240830/hamburgueseria
De momento, mi sitio favorito está en Roma, en Via Urbana y se llama burger lab. Muy muy recomendable.
No vivo allí, pero voy a menudo y ya soy clienta habitual. La última vez el dueño me regaló una bolsa y he hecho un cuadro para poner en mi despacho.
Cc. #7
Si es verdad que sobró lechuga, tomate y queso..... Pero joder
Es como cuando hice la semana pasada cebollas rellenas en casa.
Hice 6 pero no calculé y tengo un amigo que quería saber el precio de cada una por comparar
Ya no para compararme con un restaurante,.... Para comparar platos entre si.
Por ejemplo, gasto menos en un bocata gigante de jamón ibérico que en una hamburguesa. Y sin manchar.
Y cuando he leído lo del guancale y tal, he pensado, esa hamburguesa en ingredientes no baja de 10 euros.
Naturalmente, el precio varía mucho según la carne que compres. Si mezclas con cerdo es más barata y si coges ternera de más calidad es más cara. Pero estoy segura de que la que yo compro es mejor que la del 95% de esos sitios.
CC. #7
Lo tienes muy medido,.... Pero imagino que tendrás que contenerte en queso y bacon y no llevaran huevo, para llegar solo a 5 euros. Es una hamburguesa pequeña para mis gremlins, de 180,.... perfecta para la cena de la mayoría,...
www.youtube.com/shorts/kDQnRk51txQ
Probé cuatro (pedimos una cada uno y probamos las de todos) y a cual peor. Todas saladísimas, grasísimas, con un pan que parecía un bollo de lo dulce que era y mil salsas para tapar la pésima calidad de la carne.
Ahora bien, todas a más de 15€ y con mil premios a la mejor hamburguesa. Y riquísimas según mis amigos.
Yo voy a la carnicería, selecciono la carne, pido que me la pasen dos veces por la picadora y la hacemos en casa. También hacemos nosotros el pan, que es una parte esencial de una buena hamburguesa.
Eso ya es de premio.
Yo lo hice en su día con masa madre que se le dio por hacerla para darle un punto de acidez
Lo hacemos tipo brioche, con leche y mantequilla, pero mucho menos dulce que el que venden. Es bastante sencillo de hacer, mucho más que el pan "normal".
Pintaza, me está dando hambre solo viendolo
Dos cucharadas de miel dos de mostaza Dijon y un chorro de limón
+10€
Es mucho más higiénico ir sin guantes pero lavarse las putas manos.
Es que si me apetece hamburguesa, y pnne: usa pan brioche. Ya no voy o la pido y pido otra cosa.
Los de producción se han tenido que dejar más en hamburguesas para hacer este sketch que en los últimos 10
Para mi un buena hamburguesa se hace con la carne, el pan y ya está. El pan que sea de una barra de riche o un pan tradicional, porque el pan típico de las hamburguesas es muy dulce para mí.
Porque lo peor de las "hamburguesas de especialista" es la hostia que te meten al bolsillo por la tontería. Para mi es lo primero que tiene que hacer humor, los foodtrucks son un timo carisimo.
Donde este la típica hamburguesería de barrio con su parrilla que hace lo mismo hamburguesas que bocatas de panceta que se quiten estas memezes de pijos.