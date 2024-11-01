El hotel de los Platino desmiente a Ayuso, niega presiones de Sheinbaum y afirma que fue su decisión retirarle la invitación

El grupo Xcaret ha emitido un comunicado después de que Ayuso haya cancelado su viaje a México y haya acusado al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum de “boicotear” la gala de los premios Platino, a los que estaba previsto que fuese la política madrileña este fin de semana. Pero Xcaret, el grupo hotelero que acoge los Premios lo niega y asegura que fue decisión suya pedir que le retirasen la invitación por sus “desafortunadas declaraciones” .