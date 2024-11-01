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El hotel de los Platino desmiente a Ayuso, niega presiones de Sheinbaum y afirma que fue su decisión retirarle la invitación

El hotel de los Platino desmiente a Ayuso, niega presiones de Sheinbaum y afirma que fue su decisión retirarle la invitación

El grupo Xcaret ha emitido un comunicado después de que Ayuso haya cancelado su viaje a México y haya acusado al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum de “boicotear” la gala de los premios Platino, a los que estaba previsto que fuese la política madrileña este fin de semana. Pero Xcaret, el grupo hotelero que acoge los Premios lo niega y asegura que fue decisión suya pedir que le retirasen la invitación por sus “desafortunadas declaraciones” .

| etiquetas: hotel de los platino , desmiente , ayuso
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
yoma #1 yoma *
Lo que demuestra que Ayuso mentía, para no variar. :troll:
Ha encontrado allí la horma de su zapato, está acostumbrada a hacer aquí lo que le da la gana con total impunidad.
38 K 363
#9 Eukherio
#1 Tienen que estar orgullosísimos los que la invitaron, ella ha hecho su show habitual y ellos han quedado de imbéciles para arriba.
7 K 61
#2 guuilesmiz
Qué ridículo tan descomunal jajaja. Sentiría vergüenza ajena, pero mi asco por esa señora es mayor y lo compensa
24 K 238
#3 Leon_Bocanegra
Pero si estaba diciendo hace media hora Carlos Cuesta que ha sido la malvada claudia y que los zurdos españoles se han posicionado con ella!

Me estáis diciendo que Carlos Cuesta miente para defender a Ayuso?

Me quedo muerta!
12 K 158
#4 Strandedandbored
Por donde va, hace el ridículo y queda como la payasa inculta que es. Solo en Madrid triunfa. Es algo digno de estudio.
15 K 152
#7 fremen11
#4 Ya sabes, comonismo o libertaz.....
5 K 50
Kantinero #5 Kantinero *
Menudo ridiculo has hecho Matayayos, allí no tienes el apoyo de los medios que sobornas ni las ayudas de tu entorno empresarial

Te fuiste de Madrid para huír del juicio a MAR pero ironía de la vida tampoco lo tenías allí para educarte en tu maldad

Te han pillado manipulando, mintiendo y acosando eres patética aunque tengas a decenas de miles de madrileños de pocas luces engañados

Has vuelto de Mexico expulsada con el rabo entre las piernas
8 K 108
rutas #20 rutas *
#5 No hace ni 24 horas que ha llegado MAR a México para incorporarse al sarao, después de su declaración en el juicio, y enseguida ha montado esta película de bulos para disfrazar de víctima a la imbécil macarra de Ayuso. Panfletos como El Mundo o La Razón han aceptado gustosamente (otra vez) el papel de sicarios en esta película de MAR, y sólo han publicado por ahora el falso lloriqueo de Ayuso plagado de bulos, sin mencionar siquiera los desmentidos. La misma estrategia burda de siempre.
7 K 92
Kantinero #21 Kantinero
#20. Panfletos como El Mundo o La Razón han aceptado gustosamente (otra vez) el papel de sicarios
allí no tienes el apoyo de los medios que sobornas

Realmente, todos estos medios la tienen secuestrada a ella y a MAR, si no paga pueden cambiar el tratamiento sumiso favorable que le dan diariamente
2 K 33
mariKarmo #17 mariKarmo
Debería dimitir por crear un conflicto diplomático basado en lanzar calumnias contra el Gobierno de México.

Es increíble. No se había visto nada igual.
7 K 71
Guanarteme #8 Guanarteme
Esta es una de las razones por las que los derechistas de distintos países no se pueden llevar bien (al menos en público, ya luego en privado hacen sus negocietes y tan contentos), el motivo es porque sus relatos nacionalistas se contradicen.

La colega ya quería homenajear a Cortés y exaltar el pasado colonial español en México y los derechuzos locales le tuvieron que parar los pies.
6 K 68
#12 Pixmac
Habrá que ver si el bochorno causado por Ayuso no afecta a los acuerdos con empresarios mexicanos. No sería de extrañar que en las próximas semanas salga que algunos de esos acuerdos se ha cancelado por la mala imagen que ha dado Ayuso. Esperemos que si alguno es cancelado, no se pierda y pase a otra comunidad.
1 K 40
pepel #6 pepel
Ayuso, Pinocha.
2 K 39
Asimismov #10 Asimismov *
M'encanta la tipa ésta ¡Se va dando coces, como los herrados!
1 K 28
ur_quan_master #13 ur_quan_master
Una política De mierda va a un país a montar polémicas De mierda y se van descubriendo detalles De mierda
1 K 23
Brill #14 Brill
¡No! ¿Ayuso mintiendo como una bellaca para esconder sus carencias? ¡Lo nunca visto!

/S
1 K 22
vicus. #23 vicus. *
Llega habiendo insutado los Mexicanos mexicanas tildadolos de marco estado, ya en México sigue incordiando, dice que mejor Méjico y que Hernán mejor que Hernia fatal y luego cuando se va, hasta el director del hotel donde se hospedaba la deja en mal lugar, como los malos clientes y peores pagadores. Natividad Díaz Ayuso, de lo peor de los peor que ha parido Madrid, y mira que ha parido mala gente..
0 K 18
arsuceno #22 arsuceno
Me he perdido en esta historia. ¿A qué ha ido Ayudo a México? ¿Cual era el fin?
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#25 UNX
#22 ¿Y cuánto ha costado a los contribuyentes este y otros viajes de auto-bombo similares?
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#28 Sacapuntas
#22 Que la echaran por brasas. xD
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Dramaba #11 Dramaba
Es salir de Madrid y... xD
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Maelstrom #15 Maelstrom *
Vamos, que Xcaret, un consorcio de empresas hoteleras mexicanas, se apunta a la nueva bulohistoria de la damnatio memoriae del gobierno mexicano.

La cabra tira para el monte Sinaí.
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#19 muerola
#15 estáis los ultranacionalistas para hablar de bulohistoria , no sé puede ser más rancio
3 K 46
#27 Sacapuntas
#15 No creo. Es simplemente que la trayectoria mexicana de Ayuso desprestigia la imagen del grupo si aparece en el photocall. No es nada personal. xD
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#24 Bravok1 *
Que ascazo de escoria repulsiva, no entiendo como los madrileños no se despiertan potando del asco por poner a una analfabeta ultra perturbada enferma mental repugnancia de ser, diría humano pero de humanidad no usa la corrupta nazi de mierda, como presidenta de la comunidad, vergüenza gigantesca me daría.
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#26 pushakk *
Es increíble como el PP se supera cada vez más en los personajes más siniestros, miserables, corruptos, ruines e imbéciles. Aznar, Botella, Rajoy, Aguirre, Feijoo, Ester Muñoz, Miguel Ángel Rodriguez, Ayuso ... Menuda caterva de gentuza asquerosa, es imposible encontrar una sola persona medio decente, honesta y que no de vergüenza ajena en ese partido de mierda.
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#18 Raskin
Tiene que andar MAR de tequila y merca hasta las cejas...
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Savatage51 #16 Savatage51
Madre mía, la que esta liando la Ayuso. Se le debe haber quedado el pinganillo en Madrid!!
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menéame