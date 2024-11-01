El hotel de los Platino desmiente a Ayuso, niega presiones de Sheinbaum y afirma que fue su decisión retirarle la invitación

El grupo Xcaret ha emitido un comunicado después de que Ayuso haya cancelado su viaje a México y haya acusado al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum de “boicotear” la gala de los premios Platino, a los que estaba previsto que fuese la política madrileña este fin de semana. Pero Xcaret, el grupo hotelero que acoge los Premios lo niega y asegura que fue decisión suya pedir que le retirasen la invitación por sus “desafortunadas declaraciones” .
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Ha encontrado allí la horma de su zapato, está acostumbrada a hacer aquí lo que le da la gana con total impunidad.
Me estáis diciendo que Carlos Cuesta miente para defender a Ayuso?
Me quedo muerta!
Te fuiste de Madrid para huír del juicio a MAR pero ironía de la vida tampoco lo tenías allí para educarte en tu maldad
Te han pillado manipulando, mintiendo y acosando eres patética aunque tengas a decenas de miles de madrileños de pocas luces engañados
Has vuelto de Mexico expulsada con el rabo entre las piernas
allí no tienes el apoyo de los medios que sobornas
Realmente, todos estos medios la tienen secuestrada a ella y a MAR, si no paga pueden cambiar el tratamiento sumiso favorable que le dan diariamente
Es increíble. No se había visto nada igual.
La colega ya quería homenajear a Cortés y exaltar el pasado colonial español en México y los derechuzos locales le tuvieron que parar los pies.
/S
La cabra tira para el monte Sinaí.