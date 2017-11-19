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Los médicos españoles salen a la calle exhibiendo pancartas ilegibles

Los médicos españoles salen a la calle exhibiendo pancartas ilegibles

La huelga de médicos que se ha extendido por distintas comunidades en 2026, y que lleva 22 días no consecutivos de parones y manifestaciones, tiene pinta de extenderse indefinidamente porque nadie es capaz de entender las reivindicaciones de sus pancartas. “En cuanto entendamos sus demandas, las estudiaremos”, ha declarado Mónica García, ministra de Sanidad esta mañana.

| etiquetas: huelga , sanidad , caligrafia , humor
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36 comentarios
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Comentarios destacados:          
Robus #1 Robus
¿Qué ilegibles? Si ahí pone "Ibuprofeno tres veces al día"! o_o

Fdo. Un farmaceutico. :troll:
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ombresaco #5 ombresaco *
#1
- Se ha suicidado el médico, ha dejado una nota de despedida
+ ¿y qué dice?
- No sé, hemos llamado al farmacéutico
15 K 133
Moderdonia #11 Moderdonia *
-El médico me ha aconsejado los croissants.
-Aquí pone crossfit.
-Con esa letra quién sabe

Mi pareja piensa con letra de médico.
2 K 46
#25 EISev
#19 ya, lo digo precisamente porque el tema de no cotizar las guardias es a quien más afecta, a mir que tienen el salario base más bajo y a médicos con contrato de guardias que si no hacen un mínimo de horas al mes cotizan menos.
1 K 24
ombresaco #28 ombresaco
#25 Perdona, no te había entendido.

De todas formas, eso es razón para quitarle el adjetivo de elitista a la huelga. Que no niego que haya reivinidicaciones que lo sean, ojo. Pero que esas reivindicaciones no eclipsen las razonables.
0 K 11
#31 EISev
#28 aquí hay mucho fanboy que si la huelga fuese contra su partido le darían la vuelta al argumentario como un calcetín
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ombresaco #33 ombresaco
#31 No sé si realmente es "contra" el PSOE. Es un limbo raro. Es un estatuto marco nacional, pero que después concretan y aplican las autonomías.

Aunque es cierto que las únicas reacciones políticas son del gobierno, y las autonomías se están poniendo de perfil, pese a que son las que de forma directa están sufriendo la huelga.
1 K 24
Rogue #7 Rogue
Pone: Para la privada no sois pacientes, sois clientes.
1 K 24
ombresaco #35 ombresaco
#7 No necesariamene: Sois usuarios (y a veces estorbos), el cliente suele ser el que paga. Y puede coincidir con el usuario, o ser un seguro.
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mikeoptiko #3 mikeoptiko
En este tema desde el mundo today podian haber sido mucho más incisivos....

"Los médicos piden unas condiciones dignas de su linaje"

- "Queremos que dejen de explotarnos en la pública porque para eso está la privada que pagan mucho mejor", dijo el doctor marqués de Tordesillas
1 K 21
ombresaco #6 ombresaco *
#3 Si se cediera en cosas como prohibir turnos de 24 horas (lo de que lo han limitado a 17 es una trampa de nomenclatura), y que las guardias coticen, que las horas de nocturnidad se pagaran como en el resto de las profesiones, por encima del sueldo normal, un gran porcentaje de los médicos no apoyaría la huelga.

Pero se mezclan ciertas cuestiones elitistas (que no niego que las haya) junto con reclamaciones justas. Y hay quien aprovecha que existen esas reclamaciones elitistas para criticar toda la huelga. A veces por desconocimiento, otras veces de forma interesada.

CC #4
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mikeoptiko #8 mikeoptiko
#6 lo primero y principal que veo en esta huelga elitista es que quieren separarse del resto de profesiones sanitarias para tener su propio convenio.

De ahi lo de dignas de su linaje. En este país los médicos son seres superiores que se atreven a cuestionar otras profesiones sanitarias reguladas porque ellos son medicos y punto, asi lo ve la inmensa mayoria de gente.

Lo de las guardias esta claro que esta bien pedido, pero lo que me parece horrendo es que reivindiquen poder trabajar en la…   » ver todo el comentario
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ombresaco #15 ombresaco
#8 Es que el proceso ha sido más o menos que se solicitó lo de las guardias, los delegados que negociaron las el estatuto obviaron las reclamaciones de los médicos, y es cuando los médicos reclaman un estatuto propio.

Los sueldos de 5 o 6 mil euros no es lo habitual, o es con muchas guardias, o es trabajando en la privada.

#9 Están durmiendo, o no. Depende de la especialidad. Lo normal es dormir poco, horas sueltas, y la guardia en blanco, al contrario que los bomberos, es la excepción.…   » ver todo el comentario
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mikeoptiko #18 mikeoptiko
#15 discrepo, y te lo dice uno que ha tenido que lidiar muchas veces con "es que eso me lo ha puesto el oftalmologo que es el que sabe"

En España los jueces, médicos y policías están super endiosados. No metas en el mismo saco a los políticos o ingenieros, lo de meneantes es muy divertido porque chatear con gente que desconoce los problemas del otro lado es muy de meneame.
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ombresaco #23 ombresaco
#18 "Soy ingeniero informático y afirmo que la tierra es plana" -> www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20171119/262724314_0.html

Si esto existe www.amazon.es/Regalo-Ingeniero-350ml-Blanco350ml-Blanco/dp/B07SN8YYX7 regaloses.com/products/no-soy-perfecto-pero-ingeniero-que-es-casi-lo-m es porque al menos el tópico existe

De todas formas es discutir un detallito, la idea se entiende, creo.
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mikeoptiko #27 mikeoptiko
#23 sinceramente, falacias de autoridad de ingenieros puede que hayan, no te lo niego, pero no negarás que en temas de credibilidad y prestigio hay pocas profesiones mas valoradas que la de médico, hasta el punto de que se aprovechan de ese estatus para no explicar nada, tratar a pacientes regular o mal, o tocando terrenos de otras profesiones sanitarias (invadiendo el terreno que no deberian, como pasa con fisios Vs traumatologos, oftalmologos Vs opticos... etc)
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ombresaco #29 ombresaco *
#27 sí, gilipollas hay en todos lados.
Y es cierto que en general son mucho más corporativistas que los ingenieros (al menos de cara al público, entre ellos se pondrán verdes)

El chiste era "¿En qué se diferencia un médico de Dios? / En que Dios no se cree médico"
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mikeoptiko #26 mikeoptiko
#24 goto #8
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#30 javi618
#26 Pues si no ganan más los más dotados y que más se esfuerzan dime entonces qué incentivo tienen para esforzarse. Porque hasta donde yo sé sacarse enfermería es más fácil que un MIR más doctorado.
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Tertuliano_equidistante #36 Tertuliano_equidistante *
#8 Me parece normal que una persona que requiere 10 años de formación para llegar a su puesto se meta reclame que no se le meta en el mismo saco que otra que requiere mucho menos. Puedes decir que es elitista, pero es que realmente son la élite en la sanidad, por méritos propios.
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Razorworks #9 Razorworks
#6 Lo de cotizar las horas trabajadas y su remuneración, no hay discusión posible. Pero en la duración de las guardias hay mucho cuento. Y digo cuento porque ellos tienen hasta camas para dormir cuando no están atendiendo a nadie, igual que otros profesionales que también hacen turnos de 24h: bomberos, etc
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mikeoptiko #14 mikeoptiko
#9 aparte que una guardia de 24h es mucho mejor que las guardias que hay en justicia, por ejemplo, donde en la mayoría de sitios al juez, letrado de administracion de justicia y al funcionario que le toque, le obligan a estar disponible 24 horas durante una semana por si surge algo urgente, durante una semana (haya festivo o no) haciendo jornada partida casi siempre y cobrando lo mismo (poco para lo que es) que los que sí pueden hacer guardias de 24h en ciudades como madrid o barcelona (cobrando lo mismo y estando muchisimo menos puteado).

Si quieren, que le cambien a ese tipo de guardias a ver si les parecen mejores que las que tienen ahora{troll}
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pitercio #10 pitercio
#6 las guardias se limitaban enseguida estableciendo trabajo a turnos con nocturnidad. El sueldo debería ser acorde a la categoría profesional e importancia estratégica de la ocupación y a la exclusividad de los puestos, con incompatibilidad con el ejercicio privado. Me parece perfecto que haya empleos de mitad de jornada compatibles, pero puestos limitados y con reducción de sueldo superior al 50% respecto al mismo en jornada completa.
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#16 EISev
#6 las guardias aunque cotizasen si ya con el resto del salario llegas a la base máxima de cotización es algo que en la práctica interesa a los MIR. Y total para cuando lleguen a edad de jubilación va a estar la hucha vacía
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ombresaco #19 ombresaco
#16 es que no es huelga solo de MIR, de todos los médicos
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Ibizage2 #32 Ibizage2
#6 las guardias cotizan. Lo que no cotiza es el exceso de sueldo bruto por encima de las bases máximas, pero eso le pasa a TODO el mundo.
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ombresaco #34 ombresaco
#32 lo miraré, igual me he enterado mal. Gracias
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juanju_carretero #21 juanju_carretero
#3 eso es lo que dicen pero lo que hacen es los medicos escapan de la privada a la publica.
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Paisos_Catalans #22 Paisos_Catalans
#3 Por ahi habia una propuesta que me parece que es la que está causando estas "manifestciones", y es que si trabajas para la pública, no puedas trabajar para la privada. Con esto se les termina el chollo a algunos, que pasan "a la publica" a sus pacientes para usar los recursos públicos para hacerles pruebas y cosas caras, y luego a la hora de "operarles" lo hacen ellos cobrando.
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#24 javi618
#3 Todos los trabajadores deberían ganar lo mismo porque todos trabajan por igual... ¿eso te parecería bien, no?
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#2 meneandotela
Siempre he pensado que lo hacen para en caso de problema, hacer un hacer un "dónde dije digo, digo Diego" pero en escrito.
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pitercio #4 pitercio
Se lee bien: Seguridad, pensión y recursos públicos para trabajo privado.
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hijomotoss #12 hijomotoss
La ministra miente porque es medico y sabe lo que pone. Otra cosa es que lo acepte. Por cierto en la del medio pone "Tonto el que lo lea" :-D
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#13 Frank39
Médico y mala letra, van del bolígrafo...
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juanju_carretero #20 juanju_carretero
que quieren los medicos, ganar mas y trabajar menos. lo cual es perfectamente legitimo por otro lado.
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menéame