Los médicos españoles salen a la calle exhibiendo pancartas ilegibles

La huelga de médicos que se ha extendido por distintas comunidades en 2026, y que lleva 22 días no consecutivos de parones y manifestaciones, tiene pinta de extenderse indefinidamente porque nadie es capaz de entender las reivindicaciones de sus pancartas. “En cuanto entendamos sus demandas, las estudiaremos”, ha declarado Mónica García, ministra de Sanidad esta mañana.