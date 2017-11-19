Los médicos españoles salen a la calle exhibiendo pancartas ilegibles

La huelga de médicos que se ha extendido por distintas comunidades en 2026, y que lleva 22 días no consecutivos de parones y manifestaciones, tiene pinta de extenderse indefinidamente porque nadie es capaz de entender las reivindicaciones de sus pancartas. “En cuanto entendamos sus demandas, las estudiaremos”, ha declarado Mónica García, ministra de Sanidad esta mañana.
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Fdo. Un farmaceutico.
- Se ha suicidado el médico, ha dejado una nota de despedida
+ ¿y qué dice?
- No sé, hemos llamado al farmacéutico
-Aquí pone crossfit.
-Con esa letra quién sabe
Mi pareja piensa con letra de médico.
De todas formas, eso es razón para quitarle el adjetivo de elitista a la huelga. Que no niego que haya reivinidicaciones que lo sean, ojo. Pero que esas reivindicaciones no eclipsen las razonables.
Aunque es cierto que las únicas reacciones políticas son del gobierno, y las autonomías se están poniendo de perfil, pese a que son las que de forma directa están sufriendo la huelga.
"Los médicos piden unas condiciones dignas de su linaje"
- "Queremos que dejen de explotarnos en la pública porque para eso está la privada que pagan mucho mejor", dijo el doctor marqués de Tordesillas
Pero se mezclan ciertas cuestiones elitistas (que no niego que las haya) junto con reclamaciones justas. Y hay quien aprovecha que existen esas reclamaciones elitistas para criticar toda la huelga. A veces por desconocimiento, otras veces de forma interesada.
CC #4
De ahi lo de dignas de su linaje. En este país los médicos son seres superiores que se atreven a cuestionar otras profesiones sanitarias reguladas porque ellos son medicos y punto, asi lo ve la inmensa mayoria de gente.
Lo de las guardias esta claro que esta bien pedido, pero lo que me parece horrendo es que reivindiquen poder trabajar en la… » ver todo el comentario
Los sueldos de 5 o 6 mil euros no es lo habitual, o es con muchas guardias, o es trabajando en la privada.
#9 Están durmiendo, o no. Depende de la especialidad. Lo normal es dormir poco, horas sueltas, y la guardia en blanco, al contrario que los bomberos, es la excepción.… » ver todo el comentario
En España los jueces, médicos y policías están super endiosados. No metas en el mismo saco a los políticos o ingenieros, lo de meneantes es muy divertido porque chatear con gente que desconoce los problemas del otro lado es muy de meneame.
Si esto existe www.amazon.es/Regalo-Ingeniero-350ml-Blanco350ml-Blanco/dp/B07SN8YYX7 regaloses.com/products/no-soy-perfecto-pero-ingeniero-que-es-casi-lo-m es porque al menos el tópico existe
De todas formas es discutir un detallito, la idea se entiende, creo.
Y es cierto que en general son mucho más corporativistas que los ingenieros (al menos de cara al público, entre ellos se pondrán verdes)
El chiste era "¿En qué se diferencia un médico de Dios? / En que Dios no se cree médico"
Si quieren, que le cambien a ese tipo de guardias a ver si les parecen mejores que las que tienen ahora{troll}