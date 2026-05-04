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El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel

El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel  

La debacle de público del ViñaRock ya no es un secreto [...] El ViñaRock es la principal víctima de la crisis desatada por la financiación de varios festivales españoles por fondos de inversión israelíes.

| etiquetas: festival viñarock , debacle , fiestas de pueblo , boicot israel
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25 comentarios
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Comentarios destacados:        
Alegremensajero #3 Alegremensajero
Que les den por el culo.
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Perogrullo. #6 Perogrullo.
En el cartel destacaban grupos como los Sex Pistols con Frank Carter, Turbonegro, Skindred, Celtas Cortos, Medina Azahara, Kiko Veneno y Barón Rojo.

Celtas Cortos en el festival de los fondos sionistas. Parece que cuando cantaban lo de Haz turismo invadiendo un país yo lo entendía al revés y no era una crítica, si no propaganda de reclutamiento xD xD xD xD
8 K 63
#16 acespade
#6 Hombre, si te quieres reir de alguien por incongruente, hazlo con los Sex Pistols del Frank Carter ese
1 K 16
Perogrullo. #20 Perogrullo.
#16 También también. Me puedo reír de más de una cosa xD :->
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#19 paco_camps_2011 *
#6 Ahora me entero que Celtas Cortos siguen y según Wikipedia con Cifu :-O

Es decepcionante que grupos que han hecho muchas canciones protestas denunciando guerras y miserias humanas colaboren con quien perteputa esas acciones.
He visto que Morodo que también tenía muchos temas denunciando este tipo de cosas finalmente se retiró del festival, algo es algo.
1 K 20
Perogrullo. #21 Perogrullo.
#19 La canción protesta vendía mucho en los 90, muchos son mercenarios que estaban ahí por el dinero. No hay más.
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#2 concentrado
Fiesta de pueblo a precios estratosféricos.
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#4 villarraso1978
¿Fiestas de pueblo con 100.000 espectadores?
7 K 55
kratos287 #7 kratos287
#4 Eso he pensado yo. Panfletismo habitual.
3 K 34
adoctrinacharo #8 adoctrinacharo *
100.000 entradas para un festival de un pueblo de 25.000 habitantes es cuadriplicar su población, aunque sea la mitad que años anteriores
cadenaser.com/castillalamancha/2026/05/04/villarrobledo-despide-un-vin

Que si, que ahora toca ridiculizarlo porque Israel, pero vamos, que el año que viene irán para su 30ºaniversario y los que le quedan.

cc #4 #7
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avalancha971 #13 avalancha971
#8 No, en todo caso será duplicar.

Ya que lo que está cuadriplicado es el número de asistentes. Al ser abonos de 4 días, cuentan las entradas por cuatro asistentes. Los 100.000 significa que han emitido 25.000 entradas. Que habrán redondeado y aún así no está nada mal. Algunos no habrán ido todos los días y está vez pocos habrán ido sin entrada, así que unas 25.000 personas habrán sido.
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nemesisreptante #15 nemesisreptante
#13 dado que los del pueblo han ido gratis

25.000 habitantes x 4 días= 100.000 espectadores ... un éxito absoluto :troll:

Es coña la noticia dice que llegaron a 100.000 durante el concierto con mas audiencia, aunque no me creo mucho ese numero.
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avalancha971 #18 avalancha971
#15 Al redactor le han dado el número y no se ha enterado de lo que significa.

En cualquier caso, para cómo estaban hace un mes, lo que han conseguido hacer es lo máximo que podía hacerse, ya me parece demasiado.

Más descafeinado fue el año del VILLAROCKbledo, que fue prácticamente un día, y con menos gente todavía. A ese sí que fui y me parece que tenía mucho mejor cartel que el de este año.
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nemesisreptante #24 nemesisreptante
#18 entonces si
#4
dado que los del pueblo han ido gratis

25.000 habitantes x 4 días= 100.000 espectadores ... un éxito absoluto :troll:
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elmakina #22 elmakina *
#4 Se nota que nunca has estado en una verbena en cualquier aldea gallega con la orquesta Panorama... xD
cc #8
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#23 chocoleches *
#8 A partir de 10k habitantes se considera ciudad (al menos en España)
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bubiba #11 bubiba
#4 han bajado los precios y

Para compensar la menor afluencia externa, el festival permitió el acceso de parte de los vecinos de Villarrobledo a través de su programa de empadronados,


De ahí la imagen de fiesta de pueblo. Está todo el pueblo.... a los que supongo le dejaron barato y habrán ido todos porque les habrán dicho que hay que mantener el festival es muy bueno para el pueblo
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Andreham #25 Andreham
#4 Conozco gente de Villarobledo y no son "fiestas de pueblo", pero antes al Viña iban cerca de 250k y este año no han llegado a 100k (esos números están inflados para que la hostia no parezca tan gorda, me dijeron que había ido menos de 50k de personas).

Y eso ha jodido MUCHÍSIMO la economía del pueblo, que literalmente vivían del Viña (y un par de fábricas).

El ayuntamiento se ha hecho cargo y ha "tankeado" el coste, pero si sigue así un par de años más el pueblo se va a ir a la mierda del todo.
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#9 FooDev
Y que asquete esas 100.000 personas que han asistido cuando los propios grupos a los que siguen se han bajado del cartel.

Para lo que ha quedado la canción protesta....
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Drebian #12 Drebian
Qué barato le sale a Israel joder un festival que tiene en contra...
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DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Y que el cartel es un pm xD
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#5 kaos_subversivo
#1 en cambio el cartel del extremusika que era el mismo finde estaba que te cagas. Se han repartido los artistas que no han ido al Viña.
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manzitor #10 manzitor
#1 La cosa es que no solo decide la gente, deciden las bandas, y eso para cualquier festival es letal.
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#14 paco_camps_2011
#1 Solo he conocido 21 bandas de 100 que he contado en el cartel y mira que escucho mucha musica variada.
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CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
quitando el tema de la judiada, hoyga caballero las fiestas de pueblo son lo mas, señorito urbanita
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menéame