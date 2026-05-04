El ViñaRock ha pasado de ser un festival de masas a dejar escenas dignas de unas fiestas de pueblo. El motivo: Israel  

La debacle de público del ViñaRock ya no es un secreto [...] El ViñaRock es la principal víctima de la crisis desatada por la financiación de varios festivales españoles por fondos de inversión israelíes.
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Celtas Cortos en el festival de los fondos sionistas. Parece que cuando cantaban lo de Haz turismo invadiendo un país yo lo entendía al revés y no era una crítica, si no propaganda de reclutamiento
Es decepcionante que grupos que han hecho muchas canciones protestas denunciando guerras y miserias humanas colaboren con quien perteputa esas acciones.
He visto que Morodo que también tenía muchos temas denunciando este tipo de cosas finalmente se retiró del festival, algo es algo.
cadenaser.com/castillalamancha/2026/05/04/villarrobledo-despide-un-vin
Que si, que ahora toca ridiculizarlo porque Israel, pero vamos, que el año que viene irán para su 30ºaniversario y los que le quedan.
cc #4 #7
Ya que lo que está cuadriplicado es el número de asistentes. Al ser abonos de 4 días, cuentan las entradas por cuatro asistentes. Los 100.000 significa que han emitido 25.000 entradas. Que habrán redondeado y aún así no está nada mal. Algunos no habrán ido todos los días y está vez pocos habrán ido sin entrada, así que unas 25.000 personas habrán sido.
25.000 habitantes x 4 días= 100.000 espectadores ... un éxito absoluto
Es coña la noticia dice que llegaron a 100.000 durante el concierto con mas audiencia, aunque no me creo mucho ese numero.
En cualquier caso, para cómo estaban hace un mes, lo que han conseguido hacer es lo máximo que podía hacerse, ya me parece demasiado.
Más descafeinado fue el año del VILLAROCKbledo, que fue prácticamente un día, y con menos gente todavía. A ese sí que fui y me parece que tenía mucho mejor cartel que el de este año.
#4
dado que los del pueblo han ido gratis
25.000 habitantes x 4 días= 100.000 espectadores ... un éxito absoluto
cc #8
Para compensar la menor afluencia externa, el festival permitió el acceso de parte de los vecinos de Villarrobledo a través de su programa de empadronados,
De ahí la imagen de fiesta de pueblo. Está todo el pueblo.... a los que supongo le dejaron barato y habrán ido todos porque les habrán dicho que hay que mantener el festival es muy bueno para el pueblo
Y eso ha jodido MUCHÍSIMO la economía del pueblo, que literalmente vivían del Viña (y un par de fábricas).
El ayuntamiento se ha hecho cargo y ha "tankeado" el coste, pero si sigue así un par de años más el pueblo se va a ir a la mierda del todo.
Para lo que ha quedado la canción protesta....