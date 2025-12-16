Una limpiadora en un hospital encadena 95 contratos temporales y es despedida por SMS tras reclamar su antigüedad: gana el juicio y volverá a su puesto

La sentencia destaca que la conducta de la empresa forma parte de un patrón contractualmente fraudulento. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido de la trabajadora de limpieza de un hospital, y ha ordenado su inmediata reincorporación junto con el pago de 7.501 euros por daños morales.
| etiquetas: limpiadora , antigüedad , contratos remporales , despido , readmisión
Vaya puta mierda de compensacion
#2 añade 2000€/mes que estuvo sin trabajar
www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2025/12/16/sms-indemnizara-20-000-e
Perder la nariz en accidente laboral o enfermedad profesional se indemniza con 7.940 euros, y la pérdida de las dos orejas, con 3.830 euros
Perder los dos testículos, 6.380 EUROS
En cuanto al aparato genital, la pérdida… » ver todo el comentario
Me recuerda al código de Hasmmurabi, pero actualizado con la inflación.