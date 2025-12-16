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Una limpiadora en un hospital encadena 95 contratos temporales y es despedida por SMS tras reclamar su antigüedad: gana el juicio y volverá a su puesto

Una limpiadora en un hospital encadena 95 contratos temporales y es despedida por SMS tras reclamar su antigüedad: gana el juicio y volverá a su puesto

La sentencia destaca que la conducta de la empresa forma parte de un patrón contractualmente fraudulento. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido de la trabajadora de limpieza de un hospital, y ha ordenado su inmediata reincorporación junto con el pago de 7.501 euros por daños morales.

| etiquetas: limpiadora , antigüedad , contratos remporales , despido , readmisión
34 12 0 K 354 Tribunales
6 comentarios
34 12 0 K 354 Tribunales
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
> 7.501 euros por daños morales.
Vaya puta mierda de compensacion
6 K 90
ombresaco #3 ombresaco
Estas cosas, dejando a parte la indemnización (que podría no existir, si hay acuerdo extradudicial), deberían conllevar una multa ejemplarizante. De estas forma, aunque pierda de vez en cuando, se hace tantas veces que casi siempre le sale a ganar a la empresa.

#2 añade 2000€/mes que estuvo sin trabajar
1 K 15
#6 Onaj
#3 Y el improcedente tras nueve años trabajados que le van a cascar en cuanto vuelva.
1 K 15
MAVERISCH #4 MAVERISCH *
yo teniendo en cuenta que si te meten en la cárcel siendo inocente la indemnización es de unos 27 euros por día en prisión y noticias como esta que pego, nada me sorprende

www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2025/12/16/sms-indemnizara-20-000-e

Perder la nariz en accidente laboral o enfermedad profesional se indemniza con 7.940 euros, y la pérdida de las dos orejas, con 3.830 euros

Perder los dos testículos, 6.380 EUROS

En cuanto al aparato genital, la pérdida…   » ver todo el comentario
1 K 16
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Me recuerda al código de Hasmmurabi, pero actualizado con la inflación. xD
0 K 20

menéame