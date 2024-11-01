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Fotografía de un soldado de Israel en Líbano haciendo bromas con una estatua cristiana de la Virgen María  

De la cuenta Tracking Genocide que difunde publicaciones de lo que publican en las redes sociales los soldados de Israel: "Israel no exige responsabilidades a sus soldados, ni lo hará jamás. Por eso seguirán faltando al respeto a las estatuas religiosas y publicando fotos de sí mismos haciéndolo. Estatua de la Virgen María en el sur del Líbano; publicada hoy." Tienen a lo más tarado y bestia de su sociedad metida en el ejército a conciencia, como los nazis en su día, que por donde pasaban solo dejaban un reguero de muerte y destrucción.

| etiquetas: genocidas , líbano , israel , invasión , impunidad deliverada , nazis
6 1 0 K 77 politica
9 comentarios
6 1 0 K 77 politica
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Les preocupa esto pero los miles de niños asesinados ya tal.
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#7 soberao *
#2 Una muestra más de la gente que tienen en ese ejército nazi. Seguro que en Ucrania con los rusos delante tienen tiempo para hacer bromas y ponerse a hacer el gilipollas mientras les vuelan las balas y la artillería. Pero como aquí saben que si queda alguien en esa aldea es algún anciano o algún civil desarmado, se ponen a jugar y a hacer el gillipollas. Son tan idiotas que encima lo publican en sus redes sociales, para que el mundo vea la clase de gente que son.
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#8 concentrado
Abogados Cristiano preparando la demanda en 100 años, 100 años menos un segundo, 100 años menos dos segundos....
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#1 soberao
La publicación original en Twitter: xcancel.com/trackingisrael/status/2051976918761652278
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skaworld #5 skaworld
La verdad es que es del todo insultante que se dediquen a burlarse de nuestros muñecos durante sus genocidios.
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#9 soberao *
#5 #6 Lo que denuncia la cuenta, es que Israel nunca va a controlar ni investigar lo que hacen sus soldados y esto es una prueba porque cuando salió el otro pegando hachazos a un cristo dijeron que iban a investigar el suceso, pero no van a investigar nada y esta foto lo demuestra.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
A las estatuas que les hagan todas las bromas que quieran. A quienes tienen que respetar es a las personas.
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ombresaco #4 ombresaco
Pues es una estatua que representa a una judía devota
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Pataperro #6 Pataperro *
Si los soldados estuvieran burlándose, o incluso agrediendo a un niño, vale, tiene un pase, pero ofender a la Virgen... Intolerable!!
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menéame