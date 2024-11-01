Fotografía de un soldado de Israel en Líbano haciendo bromas con una estatua cristiana de la Virgen María  

De la cuenta Tracking Genocide que difunde publicaciones de lo que publican en las redes sociales los soldados de Israel: "Israel no exige responsabilidades a sus soldados, ni lo hará jamás. Por eso seguirán faltando al respeto a las estatuas religiosas y publicando fotos de sí mismos haciéndolo. Estatua de la Virgen María en el sur del Líbano; publicada hoy." Tienen a lo más tarado y bestia de su sociedad metida en el ejército a conciencia, como los nazis en su día, que por donde pasaban solo dejaban un reguero de muerte y destrucción.