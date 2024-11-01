Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'  

Fire Field fue diseñado en 3 meses por una sola persona, tiene 120.000 líneas de código y únicamente se usó inteligencia artificial. Su creador, Naoki Fujinaga, de 45 años y residente en Japón, comenta que el juego tiene 120.000 líneas de código y fue generado completamente por Claude Code, un asistente de programación con IA. Afirma que no solo desarrolló el videojuego, sino también un motor y un editor de mapas personalizados.