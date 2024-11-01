edición general
3 meneos
73 clics
Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'

Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'  

Fire Field fue diseñado en 3 meses por una sola persona, tiene 120.000 líneas de código y únicamente se usó inteligencia artificial. Su creador, Naoki Fujinaga, de 45 años y residente en Japón, comenta que el juego tiene 120.000 líneas de código y fue generado completamente por Claude Code, un asistente de programación con IA. Afirma que no solo desarrolló el videojuego, sino también un motor y un editor de mapas personalizados.

| etiquetas: propio , clon , diablo , usando , ia , lanza , pronto , steam , línea , código
2 1 0 K 45 tecnología
3 comentarios
2 1 0 K 45 tecnología
lonnegan #1 lonnegan
Mmm estaría bien poder coger el código completo de un duke nukem 3d y echarselo a la IA para que lo convierta en un juego con gráficos de Unreal y posibilidad de VR
2 K 38
#3 Pitchford
A ver si con ayuda de la IA sacan por cuatro perras una actualización de Ultima Underworld - The Stygian Abyss. Me marcó. Para una isla desierta.
0 K 18
eltxoa #2 eltxoa
yo me espero hasta que saquen la versión en Rust
0 K 11

menéame