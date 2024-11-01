Tres muertos en un presunto brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico [Ing]

Tres personas han fallecido tras un presunto brote de hantavirus en un crucero que navegaba por el océano Atlántico, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la BBC. Se ha confirmado un caso de hantavirus y se están investigando otros cinco casos sospechosos, según ha indicado. Al parecer, un ciudadano británico se encuentra en cuidados intensivos. El brote se ha registrado a bordo del crucero MV Hondius, que viajaba de Argentina a Cabo Verde. Las infecciones por hantavirus suelen estar relacionadas con la exposición…