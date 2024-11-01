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Tres muertos en un presunto brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico [Ing]

Tres muertos en un presunto brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico [Ing]

Tres personas han fallecido tras un presunto brote de hantavirus en un crucero que navegaba por el océano Atlántico, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la BBC. Se ha confirmado un caso de hantavirus y se están investigando otros cinco casos sospechosos, según ha indicado. Al parecer, un ciudadano británico se encuentra en cuidados intensivos. El brote se ha registrado a bordo del crucero MV Hondius, que viajaba de Argentina a Cabo Verde. Las infecciones por hantavirus suelen estar relacionadas con la exposición…

| etiquetas: hantavirus , mortalidad , brote
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4 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
RanaPaca #2 RanaPaca
"El hantavirus es una enfermedad viral aguda y grave, transmitida a los humanos principalmente por roedores silvestres (especialmente el ratón colilargo) a través de su saliva, heces y orina. Puede causar infecciones respiratorias severas y, en algunos casos, ser mortal. No suele contagiarse de persona a persona"
Pues esto debe ser que el barco esta lleno de ratones..
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#3 M.Dick_Tadura
#2 es un barco relativamente moderno, creo que entregado en 2019.
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Pacman #4 Pacman
#3 mal año para hablar de virus
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
torpedo!!! no nos podemos arriesgar de nuevo
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menéame