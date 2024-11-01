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Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!

Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!  

Sellé agua de alcantarilla contaminada dentro de un frasco y la dejé intacta durante 100 días. Lo que empezó como un lodo tóxico terminó convirtiéndose en un ecosistema completamente activo lleno de gusanos, caracoles, larvas de mosquito, crustáceos, algas y constantes interacciones depredador-presa. Dentro de este ecosistema cerrado en frasco, la vida no solo sobrevivió: evolucionó, se adaptó y compitió por espacio y alimento. Los gusanos tubifex dominaron el sustrato, los copépodos filtraron el agua, los ostrácodos se expandieron por todo...

| etiquetas: agua , bote , microorganismos , ecosistema
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2 comentarios
9 2 0 K 162 cultura
#2 soberao
Esto tiene truco y seguro que va metiendo bichitos porque aunque en una pecera te sale verdín tampoco revienta en biodiversidad y menos cuando metes agua de alcantarillado que te mata a los peces. En una alcantarilla no hay luz y suele ser un sitio muy contaminado, solo tienes que ver como sale el agua de la lavadora tras el primer acalarado y si de ahí puede salir "vida".
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#1 Poll
La vida se abre camino.
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menéame