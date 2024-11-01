La crisis de Eurovisión, en cifras: las canciones interesan un 45% menos sin España y los países retirados por Israel

Según los datos que recopila el portal ESCStreams, que a continuación analizamos en verTele, hace cinco años que no se escuchan tan poco las canciones de Eurovisión a una semana de la final. Tras la edición cancelada de 2020 por la pandemia del coronavirus, en 2021 el certamen empezó a reconstruirse. Desde 2022, aquel histórico Turín de Chanel, los temas participantes disparan sus escuchas en plataformas como Spotify desde semanas antes de la celebración. En 2026, sin embargo, el interés está bajo mínimos.