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La Generalitat de Valencia reconoce "fallos" en los cribados de cáncer: 90.000 mujeres se quedaron fuera

La Generalitat de Valencia reconoce "fallos" en los cribados de cáncer: 90.000 mujeres se quedaron fuera

PP y Vox rechazan investigar en Les Corts los "fallos recurrentes" que reconoce la Consellería de Sanidad en el año 2024.

| etiquetas: valencia , cribados , cáncer , fallos , pp , vox , sanidad
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2 comentarios
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La Generalitat de Valencia. Estaría bien poner eso en alguna parte de titular o del texto, sino es que tiene tufo a sensacionalismo. Por que espacio para ponerlo tiene, que apenas ha aprovechado los caracteres disponibles.
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menéame