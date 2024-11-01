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La Generalitat de Valencia reconoce "fallos" en los cribados de cáncer: 90.000 mujeres se quedaron fuera
PP y Vox rechazan investigar en Les Corts los "fallos recurrentes" que reconoce la Consellería de Sanidad en el año 2024.
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La Generalitat de Valencia. Estaría bien poner eso en alguna parte de titular o del texto, sino es que tiene tufo a sensacionalismo. Por que espacio para ponerlo tiene, que apenas ha aprovechado los caracteres disponibles.
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Mangione
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