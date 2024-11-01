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Llamamiento "desesperado" del personal del Clínico de Málaga por el "colapso" de las Urgencias

Llamamiento "desesperado" del personal del Clínico de Málaga por el "colapso" de las Urgencias

El centro sanitario reconoce una situación de "alta presión asistencial", pero insiste en que todos los pacientes reciben la atención que necesitan

| etiquetas: hospital clínico málaga , colapso urgencias
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5 comentarios
7 0 0 K 89 actualidad
globaltempo #1 globaltempo
Estuve 40 horas en urgencias esperando cama en unas condiciones deplorables. Fue demencial. No solamente había falta de camas sino también falta de personal, que no podían atendernos a todos adecuadamente.
No puedo entender cómo no penaliza a Juanma Moreno Bonilla en las encuestas.
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WcPC #2 WcPC
#1 Es que Perro es un dictador...
¿No lo sabías?
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globaltempo #3 globaltempo
#2 Eso sí, en Canal Sur y en los periódicos como Diario Sur de Málaga, la propaganda funciona a todo trapo.
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luspagnolu #4 luspagnolu
Lo del Canal Sur es demencial. Cinco minutos vi ayer por la mañana y todos los periodistas parecían miembros de VOX: el gobierno tenía la culpa de absolutamente todo.
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#5 username
Excelentes gestores
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menéame