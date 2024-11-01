Ocho furgones policiales para dejar sin casa a un jubilado: desahucian a Mariano en el quinto intento

La Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís logra finalmente desahuciar al pensionista tras cuatro fallidos y ante la resistencia de decenas de activistas y vecinos que mostraron durante horas su apoyo a Mariano. Lo echan del único hogar que conoce, en el que ha vivido en sus 67 años de existencia.
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Vaya artículo para dar penita y lo que da es vergüenza ajena si esto es lo que quieren llamar periodismo
Una mierda pa ellos
www.meneame.net/story/graban-policia-durante-desahucio-menos-miramient