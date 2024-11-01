edición general
15 meneos
24 clics
Ocho furgones policiales para dejar sin casa a un jubilado: desahucian a Mariano en el quinto intento

Ocho furgones policiales para dejar sin casa a un jubilado: desahucian a Mariano en el quinto intento

La Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís logra finalmente desahuciar al pensionista tras cuatro fallidos y ante la resistencia de decenas de activistas y vecinos que mostraron durante horas su apoyo a Mariano. Lo echan del único hogar que conoce, en el que ha vivido en sus 67 años de existencia.

| etiquetas: desahucio , furgones policiales , jubilado , orden religiosa , vecinas
12 3 0 K 257 actualidad
7 comentarios
12 3 0 K 257 actualidad
makinavaja #2 makinavaja
La iglesia católica siempre tan piadosa con los necesitados... Jesus estaría orgulloso de ellos!!!! :-D :-D :-D
1 K 28
#4 Sacapuntas
#2 Hace mucho que la Orden Tercera dejó de ser venerable.
0 K 11
#1 VFR
"hasta el fatal desenlace" Murió?

Vaya artículo para dar penita y lo que da es vergüenza ajena si esto es lo que quieren llamar periodismo
1 K 24
#6 Albarkas
Pero sobretodo no olvidéis de poner la X en la casilla de la iglesia en la declaración de renta...
Una mierda pa ellos
0 K 20
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Relacionada: Graban a la policía durante un desahucio: "Menos miramientos. Si se cae uno, el siguiente no se volverá a colgar"

www.meneame.net/story/graban-policia-durante-desahucio-menos-miramient
0 K 16
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Si han tenido que ser 5 intentos...no veo yo el motivo de destacar en el titular que fuesen 8 furgones.
0 K 12
txutxo #7 txutxo
A Dios rogando y con el mazo dando.
0 K 6

menéame