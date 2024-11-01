Javier Bardem, contundente sobre su apoyo a Palestina y el despido de Susan Sarandon: "No trabajaré con quien apoye a Israel"

"Algunas personas te pondrán en una lista negra. No puedo decirte si eso es verdad o no. No tengo pruebas". Así, Bardem alude a los rumores que apuntan a que David Ellison, CEO de Paramount Skydance -que pronto estará también al frente de Warner Bros.- ha creado listas negras con actores a los que sus compañías no llamarán por defender a Palestina. También se pronuncia sobre Susan Sarandon cuyas denuncias sobre el asesinato de más de 20.000 niños en territorios palestinos provocaron que su agencia la despidiera y que perdiera numerosos trabajos