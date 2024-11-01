Hondurasgate: ¿Por qué esto no es un escándalo mediático?

Una filtración con nombres, montos, amenazas, planes, con todo aquello que nos debería escandalizar, no es un escándalo mediático. Es un escándalo político, sí, pero a su alrededor se construye un muro de silencio. ¿Quiénes y por qué callan? A continuación exploro algunas variables que podrían ayudar a responder la pregunta que da título a este texto, pregunta que suele aparecer en redes sociales cuando sucesos graves e indignantes son ignorados por las agendas mediáticas y los trendings.