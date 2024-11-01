Rubén Sánchez emprende nuevas acciones penales contra Vito Quiles

Tras su auto de procesamiento, el agitador de extrema derecha ha seguido insultando y acusando de delitos al secretario general de FACUA. Así, en sus nuevas publicaciones, el agitador ha dicho, entre otras cosas, que Rubén Sánchez es el «líder de una organización delictiva», que «lidera una red de extorsión» y «una red de acoso», además de afirmar que es un «puñetero sinvergüenza» y «el mayor sinvergüenza acosador».