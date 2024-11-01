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Rubén Sánchez emprende nuevas acciones penales contra Vito Quiles

Rubén Sánchez emprende nuevas acciones penales contra Vito Quiles

Tras su auto de procesamiento, el agitador de extrema derecha ha seguido insultando y acusando de delitos al secretario general de FACUA. Así, en sus nuevas publicaciones, el agitador ha dicho, entre otras cosas, que Rubén Sánchez es el «líder de una organización delictiva», que «lidera una red de extorsión» y «una red de acoso», además de afirmar que es un «puñetero sinvergüenza» y «el mayor sinvergüenza acosador».

| etiquetas: rubén sánchez , vito quiles , acciones penales
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47 comentarios
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Comentarios destacados:            
cocolisto #2 cocolisto
Si todas las barbaridades y acosos que hace éste bicho se lo hicieran a algún miembro del tribunal supremo o al preparao, su padre o alguien de su estirpe, hace tiempo que éste ser inmundo estaría entre rejas.
26 K 224
Cuñado #19 Cuñado
#2 Si lo hiciese cualquiera sin fachapass aunque fuese a una persona anónima también.
12 K 109
#29 fingulod
#2 No creo. Yo creo que se habría suicidado, de dos tiros en la nuca. Estilo Blesa.
1 K 27
#5 laruladelnorte
además de afirmar que es un «puñetero sinvergüenza» y «el mayor sinvergüenza acosador».

Vito hablando de si mismo... :-P
17 K 153
M.Rackham #18 M.Rackham
#5 La única forma que tiene de argumentar la derecha es proyectando sus propias vergüenzas.

:troll: :troll: :troll:
6 K 66
Ludovicio #39 Ludovicio
#18 #37 Goebbels estaría orgulloso.
1 K 14
el_Tupac #37 el_Tupac
#5 again, facha proyectando
1 K 21
Moderdonia #3 Moderdonia *
El próximo vídeo que suba Rubén Sánchez lo hará desde su nuevo Rolls-Royce chapado en oro pagado por Pito Quiles.
13 K 131
sat #1 sat
Vamooos!
10 K 70
reivaj01 #8 reivaj01
Lo más triste de todo es que las multas de este ser las pagamos entre todos ya que a él le pagan el PP y bocs que se financian, corrupción aparte, a través de los presupuestos para la financiación de partidos.
5 K 65
Arkhan #14 Arkhan
#8 Y ese dinero se lo pueden gastar en lo que quieran, si en vez de gastarselo en zumbarse prostitutas esta vez se lo quieren gastar en la defensa jurídica de una de ellas son libres de ello.
0 K 11
reivaj01 #24 reivaj01
#14 www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13022
Lee el artículo 3 de la ley y luego me cuentas.

En cualquier caso, mi comentario no iba por esos partidos que ya sé que son basura. Lo que me gustaría es que no se le condenara con multas, que le salen gratis, sino con cárcel que le dolería más.
1 K 20
BM75 #38 BM75
#14 A ver, tampoco es eso. Aunque los partidos políticos tienen autonomía para gestionarse, el hecho de recibir fondos públicos los somete a un régimen de control bastante estricto. No es un tampoco un "cheque en blanco". Sobre el papel.
0 K 7
#20 KaBeKa
#8 Literal, enerva el circulo existente en estos temas en donde todo se paga con dinero público.
Cuando alguien dice que se joda y pague el vito... lo está poniendo uno mismo y se joden los dos: uno por tener menos y otro por ponerlo.
1 K 19
karakol #10 karakol
Los envueltos en banderitas nunca defraudan.

Bueno, sí, pero de otra manera.
3 K 44
Nube_Gris #6 Nube_Gris
Caramba, parece que Vito Quiles no está tan seguro de sus afirmaciones como del nombre del juez que va a tocar decidir si son constitutivas de delito o no.
2 K 35
#21 Tensk
¿No sería mejor tener un único meneo de esto y poner un ++ cuando proceda? xD
1 K 27
Berlinguer #35 Berlinguer
#21 Para los tuyos si, mejor incluso ningún meneo y que siga acosando.
0 K 10
#41 Tensk
#35 ¿Quiénes son los míos?

A ver si es que no te has dado cuenta por el emoji que he puesto que se trataba de una coña porque ya van tantas que va a parecer que es la misma.

Te resulta más fácil hacerte la víctima y pensar que como algo que CLARAMENTE NO HAS ENTENDIDO es una ofensa a tu ideología y, además, si ofenden a tu ideología sólo cabe la posibilidad de que sea "de los otros".

Eres ejemplo de lo que causa la polarización en este país. Das pena.
0 K 13
jmangut #16 jmangut
Tanto el caso de Vito Quiles como el de Aldama me huelen a una mano que les sostiene por detrás. No es lógico ni normal que una persona como Vito Quiles se arriesgue de esta forma a semejante cantidad de consecuencias por difamar a alguien que no le ha hecho nada sin tener una red de seguridad detrás.
El caso de Aldama poco mas o menos, pero aquí ya se va viendo como desde la fiscalía (de Madrid, oh casualidad) como el propio tribunal, van dando signos de tratar de quitarle lo mas gordo de encima y la "acusación" del PP incluso ha pedido reducción de pena suficiente para no entrar en prisión; todo mientras Ana Rosa le da minutos y € en su programa.

Como digo, dos casos claros de individuos al servicio y protegidos.
2 K 26
#23 Eukherio
#16 La tía que llamó trans a Begoña y dijo que andaba metida en casos de narcotráfico en Marruecos libró porque la jueza consideró que era todo comedia, sin tono de comedia y en un programa que no era de comedia. Saben que están blindados por la justicia, por eso no se cortan.
8 K 85
#25 Leclercia_adecarboxylata
Qué serio está siempre el señor de la izquierda. Como para irse de fiesta con él.
0 K 20
El_Hombre_Blandengue #40 El_Hombre_Blandengue
#25 No he conseguido encontrar ninguna foto en la que salga sonriendo,pero he encontrado esta donde sale partiéndose el culo  media
1 K 26
#9 rafeame
Donde nosotros para cada sitio distinto al que nos gustaría ir de vacaciones tenemos un bote donde echar monedas, Rubén tiene un tonto.
1 K 19
#31 fpove
Como si importara pagar unos miles de euros cuando te llevas decenas de miles calentitos.
1 K 16
pitercio #7 pitercio
Va a tener que pasarse del botox a la reconstrucción facial, de pasaporte y de residencia en Laos.
0 K 15
#26 hokkien
#7 para una reconstrucción, primero debe llegar la destrucción facial
0 K 10
tul #4 tul
vito quiles sabe que si llegase a ser condenado enseguida vendria feijjoo con el indulto bajo el brazo
0 K 14
#13 PerritaPiloto
#4 No les esta pidiendo cárcel. De todas maneras esto lo arregla el PP con unos cuantos contratos a dedo para EDATV.
2 K 30
#33 cajadecartonmojada
#13 Está pidiendo 9 años de prisión por delito continuado.
1 K 22
#34 PerritaPiloto
#33 Pues entonces eso se me ha pasado.

Eso si le escocerá.
0 K 8
#45 Suleiman
#33 Si Aldama tiene pinta que no pisará la cárcel después de lo que ha hecho, este ni la huele.
0 K 13
#44 Suleiman
#13 Correcto, si es multa económica será financiada por el PP a través de contratos.
0 K 13
#46 PerritaPiloto
#44 Será sufragada por mi y mis vecinos como ciudadana de Madrid, a través del ayuntamiento de la capital y la conunidad autonoma, que le dan la mitad de los ingresos al panfleto de Negre.
0 K 8
#30 omega7767
mientras pierde el tiempo en energia en Vito, no se centra en los ciudadanos. Maniobra de distracción nivel 10
0 K 11
rusito #47 rusito *
Cansinos los dos, aunque Rubén Sánchez tenga la razón. No entiendo porque Russia Today está vetado en meneame.net y Vito Quiles no.
0 K 9
#42 lesbiano
Este hombre se está sacrificando por nosostros. Lo que está aguantando por poner a este tío entre rejas no podremos pagárselo lo suficiente ni en 20 vidas.
0 K 9
UnMeroEspectador #12 UnMeroEspectador
Cale borroka fascista.
0 K 9
sting #15 sting
Mientras perdemos el tiempo con estas nimiedades, siguen privatizando la sanidad pública.
0 K 9
BM75 #27 BM75
#15 Menudo falso dilema.
Además, ¿insinúas que un particular no puede denunciar si es atacado o acosado?¿Es eso una nimiedad?
1 K 18
#11 PerritaPiloto
Vito Quiles acaba de describirse a Abogados Cristianos y Manos Limpias.
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#22 Peter086
"Quito Viles" es una marioneta que se siente bien porque tiene una mano fuerte que le entra por detrás, pero confunde ser útil con ser uno de ellos. El día que se convierta en otro muñeco roto, le veremos vendiendo sus penas a los medios.
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Gadfly #17 Gadfly
Dos tontos muy tontos
7 K -58
PasaPollo #32 PasaPollo
#17 Ni agresores ni agredidos, igualdá
13 K 122
StuartMcNight #36 StuartMcNight
#32 Ya estais los rojos con vuestras rojerias.

Aqui hay un tipo acusando a otro de cometer varios delitos. Y a otro tipo no aceptando que le acusen de delitos.

Obviamente LoSh DoZ sOhN iJuaLeh!!!!!!!!
0 K 9
kinnikuman #43 kinnikuman
#32 {0x1f3b5} Extremismo mal {0x1f3b5}
0 K 7

menéame