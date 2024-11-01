Rubén Sánchez emprende nuevas acciones penales contra Vito Quiles

Tras su auto de procesamiento, el agitador de extrema derecha ha seguido insultando y acusando de delitos al secretario general de FACUA. Así, en sus nuevas publicaciones, el agitador ha dicho, entre otras cosas, que Rubén Sánchez es el «líder de una organización delictiva», que «lidera una red de extorsión» y «una red de acoso», además de afirmar que es un «puñetero sinvergüenza» y «el mayor sinvergüenza acosador».
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Vito hablando de si mismo...
www.meneame.net/story/javier-ruiz-desmonta-tve-todo-dinero-paga-pp-vit
Lee el artículo 3 de la ley y luego me cuentas.
En cualquier caso, mi comentario no iba por esos partidos que ya sé que son basura. Lo que me gustaría es que no se le condenara con multas, que le salen gratis, sino con cárcel que le dolería más.
Cuando alguien dice que se joda y pague el vito... lo está poniendo uno mismo y se joden los dos: uno por tener menos y otro por ponerlo.
Bueno, sí, pero de otra manera.
A ver si es que no te has dado cuenta por el emoji que he puesto que se trataba de una coña porque ya van tantas que va a parecer que es la misma.
Te resulta más fácil hacerte la víctima y pensar que como algo que CLARAMENTE NO HAS ENTENDIDO es una ofensa a tu ideología y, además, si ofenden a tu ideología sólo cabe la posibilidad de que sea "de los otros".
Eres ejemplo de lo que causa la polarización en este país. Das pena.
El caso de Aldama poco mas o menos, pero aquí ya se va viendo como desde la fiscalía (de Madrid, oh casualidad) como el propio tribunal, van dando signos de tratar de quitarle lo mas gordo de encima y la "acusación" del PP incluso ha pedido reducción de pena suficiente para no entrar en prisión; todo mientras Ana Rosa le da minutos y € en su programa.
Como digo, dos casos claros de individuos al servicio y protegidos.
Eso si le escocerá.
Además, ¿insinúas que un particular no puede denunciar si es atacado o acosado?¿Es eso una nimiedad?
Aqui hay un tipo acusando a otro de cometer varios delitos. Y a otro tipo no aceptando que le acusen de delitos.
Obviamente LoSh DoZ sOhN iJuaLeh!!!!!!!!