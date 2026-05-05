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Obama: Netanyahu intentó meterme en guerra con Irán con los mismos argumentos que usó con Trump

Obama: Netanyahu intentó meterme en guerra con Irán con los mismos argumentos que usó con Trump

El exmandatario estadounidense reconoció que su país se encuentra en problemas tras caer en las redes persuasivas del primer ministro israelí.

| etiquetas: obama , netanyahu , guerra , irán
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9 comentarios
8 2 0 K 122 actualidad
neiviMuubs #2 neiviMuubs
Igual la diferencia fue que al Obama no le pillaron con crias en cierta isla, con lo que no lo tenían tan pillado por los huevos
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elgranpilaf #3 elgranpilaf
#2 Pillado por los huevos? Pero si eso ya lo sabe todo el mundo y no le pasa nada
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Mauro_Nacho #8 Mauro_Nacho
#6 No defiendo Obama, ni mucho menos, hacían barbaridades pero sin llegar a comprometer la seguridad de EE.UU. ni el suministro de petróleo.
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ipanies #9 ipanies
#8 Eso sí. Las formas son importantes como estamos viendo ahora.
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Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
El Estados Profundo impidió que Obama, Clinton, Bush padre y Bush hijo atacarán a Irán, para Israel era el primer objetivo, pero es evidente que es la pieza más difícil para salir victorioso. Ahora solo quedaba Irán, Siria ya ha sido controlada, solo quedaba Irán para dominar Oriente Medio y que Israel sea la potencia hegemónica sin que se vea amenazada.
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Claro, la diferencia es que Obama no se follaba a niñas.
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ipanies #1 ipanies
Menos mal que le pillo asesinando y bombardeando en otros sitios y no pudo atender a Bibi...
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Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
#1 En el segundo mandato de Trump EE.UU. además de Irán ha bombardeado a Yemen, Siria, Irak, Somalia, Nigeria y Venezuela.
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ipanies #6 ipanies
#5 Si, y??
USA da asco hace mucho... Trump no disimula y lo hace más visible, pero Obama echo a más inmigrantes y asesinos en el extranjero con drones y sin orden judicial ni legalidad alguna a más personas que nunca nadie antes... Eso sí, con un flow y una elegancia muy notable ;)
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menéame