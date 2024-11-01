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Trump: "Me hice tres pruebas cognitivas. Saqué sobresaliente en todas, por cierto. Soy el único presidente que se ha hecho una prueba cognitiva"

Trump detalla: "La primera pregunta es muy fácil: hay un león, una jirafa, un oso y un tiburón. Te dicen: ‘¿cuál es el oso?’“. “El test que le han hecho a Trump es el ‘Montreal Cognitive Assessment’ o ‘MoCA’”, comenta en redes Gonzalo Bonet, graduado en Psicología: “Es un conocido test para detectar signos tempranos de demencia o Alzheimer”. “El padre de Trump sufrió Alzheimer, por lo que existe riesgo genético. Él lo vende como un test de inteligencia, pero no”, describe.

| etiquetas: trump , alzheimer , demencia , test
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
skaworld #2 skaworld
"No soy retrasado, mi madre me hizo pruebas"
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Apotropeo #10 Apotropeo
#2 le haría la prueba del talón.
1 K 21
Laro__ #18 Laro__
#2 Como me dijo alguien el otro día: "Si no sabes la diferencia entre un test cognitivo y otro de inteligencia está claro que no pasas bien ninguno de los dos".
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themarquesito #5 themarquesito
Tres pruebas cognitivas lo que quiere decir es que están monitoreando su demencia
7 K 131
#6 sliana
#5 como para no hacerlo, las pruebas son abrumadoras
3 K 39
#15 Eukherio
#5 Es como si pensase que es el más listo de la clase porque el profesor le explica todo dos veces y al resto solo una. Nunca defrauda Trump.

"Mi carnet de conducir es mejor que el tuyo porque en el psicotécnico me hicieron más pruebas"
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#3 concentrado
Unas pruebas cognitivas donde la calificación es sobresaliente.... ya da idea de cómo anda este pavo.
1 K 29
ostiayajoder #13 ostiayajoder
#3 seguro q le dieron una pegatina de 'soy el q.mejor se ha portado'
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anv #16 anv
#3 Si, escuché lo que decía. Dijo que lo felicitaron: "señor presidente, ha sacado la mayor calificación que habíamos visto nunca".
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#4 Leclercia_adecarboxylata
Esto es como le ofreces a alguien su primera risperidona, que te va a tranquilizar.
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#17 Leon_Bocanegra
No serás tan listo cuando no te has preguntado por qué eres el único presidente al que le han hecho,no una, sino hasta tres pruebas cognitivas.
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Moderdonia #1 Moderdonia *
Esta noticia me suena que es duplicada. A Donald Trump no le sonaría nada.

Se refiere a esos famosos tests de "inteligencia" de los que lleva hablando meses:

“Hice tres pruebas cognitivas. Las aprobé todas, por cierto. Soy el único presidente que ha hecho una prueba cognitiva. Creo que Obama no podría aprobarla. La primera pregunta es muy fácil: es un león, una jirafa, un oso y un tiburón. Y te dicen: ‘¿Cuál de ellos es el oso?’”

www.meneame.net/story/trump-afirma-propios-seguidores-no-habrian-podid
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pitercio #9 pitercio *
Ha mejorado entonces, el año pasado estaba preocupado porque tenía que hacerse una prueba de orina y no había estudiado nada.
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ur_quan_master #12 ur_quan_master
vamos a determinar si tiene un carácter equilibrado o violento. Por favor responda : ¿Cuando fue la última vez que amenazó con destruir una civilización?
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ayatolah #14 ayatolah
Muy fino no anda, no.
Primero, por el simple hecho que tener que hacérselas.
Segundo, porque no se entera ni de que se las están haciendo.
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nemeame #8 nemeame
Ah bueno, si sabe distinguir un oso de una jirafa esta capacitado para arrastrarnos a todos a una recesión global sin precedentes
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Spirito #11 Spirito
#8 ¡Qué cosas tienes! xD

Lo que pasa es que le tienes manía al Zanahorio. xD
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mmpulido #7 mmpulido
Tenían que haberle hecho una segunda revisión en Houston...
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menéame