Trump: "Me hice tres pruebas cognitivas. Saqué sobresaliente en todas, por cierto. Soy el único presidente que se ha hecho una prueba cognitiva"

Trump detalla: "La primera pregunta es muy fácil: hay un león, una jirafa, un oso y un tiburón. Te dicen: ‘¿cuál es el oso?’“. “El test que le han hecho a Trump es el ‘Montreal Cognitive Assessment’ o ‘MoCA’”, comenta en redes Gonzalo Bonet, graduado en Psicología: “Es un conocido test para detectar signos tempranos de demencia o Alzheimer”. “El padre de Trump sufrió Alzheimer, por lo que existe riesgo genético. Él lo vende como un test de inteligencia, pero no”, describe.