Trump: "Me hice tres pruebas cognitivas. Saqué sobresaliente en todas, por cierto. Soy el único presidente que se ha hecho una prueba cognitiva"

Trump detalla: "La primera pregunta es muy fácil: hay un león, una jirafa, un oso y un tiburón. Te dicen: ‘¿cuál es el oso?’“. “El test que le han hecho a Trump es el ‘Montreal Cognitive Assessment’ o ‘MoCA’”, comenta en redes Gonzalo Bonet, graduado en Psicología: “Es un conocido test para detectar signos tempranos de demencia o Alzheimer”. “El padre de Trump sufrió Alzheimer, por lo que existe riesgo genético. Él lo vende como un test de inteligencia, pero no”, describe.
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"Mi carnet de conducir es mejor que el tuyo porque en el psicotécnico me hicieron más pruebas"
Se refiere a esos famosos tests de "inteligencia" de los que lleva hablando meses:
“Hice tres pruebas cognitivas. Las aprobé todas, por cierto. Soy el único presidente que ha hecho una prueba cognitiva. Creo que Obama no podría aprobarla. La primera pregunta es muy fácil: es un león, una jirafa, un oso y un tiburón. Y te dicen: ‘¿Cuál de ellos es el oso?’”
www.meneame.net/story/trump-afirma-propios-seguidores-no-habrian-podid
Primero, por el simple hecho que tener que hacérselas.
Segundo, porque no se entera ni de que se las están haciendo.
Lo que pasa es que le tienes manía al Zanahorio.