Trump afirma que sus propios seguidores no habrían podido pasar una prueba cognitiva: “Muchos de vosotros no habríais podido responder a esas preguntas.” [ENG]

Las declaraciones del presidente Donald Trump en un mitin en The Villages, Florida, han generado críticas después de que sugiriera que sus seguidores tendrían dificultades para completar las mismas pruebas cognitivas que él suele mencionar. El discurso llamó la atención cuando el presidente insinuó que su audiencia tendría problemas para realizar las mismas evaluaciones mentales básicas que él ha utilizado durante mucho tiempo para demostrar su capacidad para ocupar el cargo.