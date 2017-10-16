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Trump afirma que sus propios seguidores no habrían podido pasar una prueba cognitiva: “Muchos de vosotros no habríais podido responder a esas preguntas.” [ENG]

Trump afirma que sus propios seguidores no habrían podido pasar una prueba cognitiva: “Muchos de vosotros no habríais podido responder a esas preguntas.” [ENG]

Las declaraciones del presidente Donald Trump en un mitin en The Villages, Florida, han generado críticas después de que sugiriera que sus seguidores tendrían dificultades para completar las mismas pruebas cognitivas que él suele mencionar. El discurso llamó la atención cuando el presidente insinuó que su audiencia tendría problemas para realizar las mismas evaluaciones mentales básicas que él ha utilizado durante mucho tiempo para demostrar su capacidad para ocupar el cargo.

| etiquetas: trump , test , cognitivo , seguidores
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
josde #2 josde
Vale, es normal los que le votaron son mas anormales que el sabiendo ya como era.
4 K 72
#4 Grahml
Se refiere a esos famosos tests de "inteligencia" de los que lleva hablando meses:

“Hice tres pruebas cognitivas. Las aprobé todas, por cierto. Soy el único presidente que ha hecho una prueba cognitiva. Creo que Obama no podría aprobarla. La primera pregunta es muy fácil: es un león, una jirafa, un oso y un tiburón. Y te dicen: ‘¿Cuál de ellos es el oso?’”


x.com/i/status/2050312782369652861

Hay que recordarle que esos tests de 10 preguntas se realizan cuando precisamente se observan signos de demencia.
3 K 64
themarquesito #5 themarquesito
#4 El mero hecho de que Trump considere la prueba como difícil es señal inequívoca de que tiene el cerebro bastante pocho
5 K 83
#7 Grahml *
#5 Y peor aún que alardee de haberla realizado.

3 veces!!!!

:palm:
3 K 47
antesdarle #8 antesdarle
#7 vosotros que no entendéis a un humorista de su calibre.
0 K 10
Bifaz #9 Bifaz *
#4 Bien entrecomillado ya que el test no es de inteligencia, es de detección temprana del deterioro cognitivo; el que ha realizado Trump es MOCA (Montreal Cognitive Assessment), adjunto el examen que ha superado este superdotado.
Y ya de paso,
Trump: "amo a los ignorantes"
www.youtube.com/watch?v=Vpdt7omPoa0
Trump: "No le gusto a los inteligentes"
www.youtube.com/watch?v=ZchiwmOzkqY
Donald Trump, el peor estudiante
www.debate.com.mx/mundo/Donald-Trump-el-peor-estudiante-20171016-0324.  media
2 K 42
SMaSeR #10 SMaSeR
Tiene claro que sus votantes y simpatizantes son retrasados directamente. Algo que ya sabíamos todos menos sus propios simpatizantes xD.
En meneame hay unos cuantos y se nota enseguida que no les da para respirar y mantener el esfínter cerrado a la vez.
2 K 38
#11 UNX
Mearse en la cara de sus votantes es una manera muy efectiva de mantener sus votos, lo que refuerza la idea de que son aún más retrasados que el pederasta naranja.
1 K 26
Javi_Pina #6 Javi_Pina
Por una vez dice algo sensato
1 K 25
#3 Galton
Y, por una vez, y sin que sirva de precedente... tiene razón... :wall:
1 K 21
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
Y luego hay quien se enfada porque se cuestiona la capacidad de quienes votan a determinadas opciones políticas. xD xD xD
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#1 Juantxi
Viene entonces a decir que sus simpatizantes son más tontos que él.
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menéame