Trump afirma que sus propios seguidores no habrían podido pasar una prueba cognitiva: “Muchos de vosotros no habríais podido responder a esas preguntas.” [ENG]

Las declaraciones del presidente Donald Trump en un mitin en The Villages, Florida, han generado críticas después de que sugiriera que sus seguidores tendrían dificultades para completar las mismas pruebas cognitivas que él suele mencionar. El discurso llamó la atención cuando el presidente insinuó que su audiencia tendría problemas para realizar las mismas evaluaciones mentales básicas que él ha utilizado durante mucho tiempo para demostrar su capacidad para ocupar el cargo.
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“Hice tres pruebas cognitivas. Las aprobé todas, por cierto. Soy el único presidente que ha hecho una prueba cognitiva. Creo que Obama no podría aprobarla. La primera pregunta es muy fácil: es un león, una jirafa, un oso y un tiburón. Y te dicen: ‘¿Cuál de ellos es el oso?’”
x.com/i/status/2050312782369652861
Hay que recordarle que esos tests de 10 preguntas se realizan cuando precisamente se observan signos de demencia.
3 veces!!!!
Y ya de paso,
Trump: "amo a los ignorantes"
www.youtube.com/watch?v=Vpdt7omPoa0
Trump: "No le gusto a los inteligentes"
www.youtube.com/watch?v=ZchiwmOzkqY
Donald Trump, el peor estudiante
www.debate.com.mx/mundo/Donald-Trump-el-peor-estudiante-20171016-0324.
En meneame hay unos cuantos y se nota enseguida que no les da para respirar y mantener el esfínter cerrado a la vez.