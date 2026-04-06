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España supera por primera vez los 22 millones de trabajadores y el paro cae por debajo de 2,4 millones de personas
Abril sumó 223.700 personas afiliadas al mercado laboral, en un mes empujado por la Semana Santa, y el paro registrado bajó en 62.700 personas y se sitúa en su nivel más bajo en 18 años
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paro
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población activa
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#1
josde
Ahora vendrán los que dirán que ese dato no es verdad o es malo.
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#2
Cehona
#1
Gracias a las medidas económicas de Ayuso y Juanma Moreno.
Ojo, que es El Debate
www.eldebate.com/economia/20260503/sombras-crecientes-sobre-economia-e
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#3
josde
#2
Nada nuevo viniendo de ese panfleto.
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#6
reivaj01
#1
ese dato no es verdad o es malo
¿Algo más o puedo ir a desayunar?
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#10
josde
#6
Vete a desayunar que seguro que ya ha subido también eso.
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#11
chewy
#1
y no sería mejor callar a esas personas dando los datos que piden? porque el de fijos discontinuos no lo quieren dar de ninguna manera...
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#20
MarkJay
*
#11
Y dale perico al torno... El número de trabajadores fijos discontinuos se publica principalmente en las estadísticas de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE (Instituto Nacional de Estadística) y en los registros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). También se desglosan datos de afiliación en la Seguridad Social.
EL NUMERO DE FIJOS DISCONTINUOS SE PUBLICA TODOS LOS PUTOS MESES
www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/datos.ht
www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstu
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K
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#23
anarion321
*
#20
Se publica el dato de los activos en el mes o trimestre objeto de algunas estadísticas. El dato que falta es el de INACTIVOS. Ese dato no se publica, que es donde está el maquillaje estadístico ya que esos no figuran como parados ni demandantes de empleo por lo general, pero no estan trabajando.
Te puedes hacer una idea mirando el dato de personas que tienen relación laboral y, aun así, demandan prestación por desempleo, pero no es un dato 1:1 con los discontinuos necesariamente.
cc
#11
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K
9
#26
MarkJay
#23
¡SE PUBLICAN LOS DATOS DE LOS FIJOS DISCONTINUOS CADA PUTO MES!
Dejad ya de dar vergüenza, que ya empezáis a dar ascopena. Que de tanto regate que dais cada mes os estáis enredando las piernas.
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K
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#28
anarion321
#26
Te invito a ofrecer una respuesta que atienda a algo del comentario que respondes si no quieres parecer un bot de nivel previo a ChatGPT.
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K
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#29
MarkJay
#28
Te invito a leer, es más te invito a entender lo que lees, aunque eso ya está lejos de tu capacidad. Tienes los enlaces.
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K
8
#31
anarion321
#29
Vamos, que no te interesa parecer algo más que un bot. Pues nada, un saludo.
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K
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#39
chewy
#20
como ya te han dicho, no te dicen cuantos fijos discontinuos hay inactivos, ya que no cuentan para el paro, aunque cobren el paro, y si cuentan como trabajadores activos. No he entendido tu voto negativo. Solo he dicho que si la derecha está tan pesada diciendo que están maquillados etc.. es tan fácil como publicar los datos y se acabó el problema.
1
K
2
#41
MarkJay
*
#39
Están desglosados como "demandantes de empleo con relación laboral". ¿No os cansáis de repetir chorradas sin comprobarlo antes? Porque mira que lleváis años diciendo las mismas tonterias.
Mi voto negativo es por seguir repitiendo bulos, sin siquiera haberse parado a comprobarlo. Que has tenido tiempo.
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K
8
#17
omega7767
#1
y los falsos autónomos, o temporales o no se que, que pasa, ¿ya nadie habla de ellos?
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20
#19
concentrado
#1
Hombre, Feijóo tiene difícil decir que el dato es malo:
www.europapress.es/nacional/noticia-feijoo-fija-objetivo-llegar-22-mil
. Aunque con este hombre, nunca se sabe.
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K
19
#22
anarion321
#19
Aún falta un millón para llegar a la cifra, a lo mejor podría decir que a estas alturas él lo habría logrado, a saber.
Afiliado != afiliación.
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K
9
#34
concentrado
*
#22
Sin el efecto de temporalidad, se consiguió esa cifra el mes pasado:
www.rtve.es/noticias/20260406/paro-marzo-espana-supera-22-millones-afi
www.inclusion.gob.es/w/el-mercado-laboral-supera-en-marzo-la-barrera-d
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K
19
#36
anarion321
#34
De nuevo, afiliado != afiliación.
Aquí el problema es que varios medios no son rigurosos y mienten con el dato. El que se ha dado es el de afiliaciones, y hay trabajadores que acumulan hasta 5 afiliaciones.
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#21
Format_C
#1
bla bla salario real
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#32
grisgoblin
#1
Pues sí
@josde
, es un dato malo, imagínate una España con cinco millones de parados, con una salario mínimo de cachuetes y unos derechos laborales del siglo XVI ¿no sería mucho más fácil emprender? ¿es que no pìensas en los tiranos y los explotadores? ¡Qué poca empatía! [ironic]
Menos mal que en breve llegarán los que sí piensan gobernar para ellos. [no ironic]
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#37
Zerjillo
#1
Para los empresarios es malo. Cuanta más gente desesperada (sin trabajo) más puedes explotar a tus trabajadores.
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7
#4
Arzak_
Maldito gobierno comonista está convirtiendo España en Venezuela.
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55
#5
ostiayajoder
Dantesco, terrible.
España está en quebrada, me lo dijo un cuñado de mi curro pq la deuda noseque...
Pero vamos, q llevan desde 2021 con q esta quebrada y q después del verano explotación todo... a ver si este, por fin....
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#8
ipanies
Esto no puede ser, a ver si llegan los de la organización delictiva y los fachas al poder y volvemos a las buenas costumbres!!!
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#14
XtrMnIO
Ahora sólo falta que se reactive la lucha obrera para obligar al patrón a que suba los sueldos para vivir decentemente.
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24
#9
anarion321
Erróneo, una afiliación no equivale a un trabajador, ya que hay personas con varias afiliaciones. No es correcto decir que son trabajadores. Existen más de 800.000 trabajadores con más de un empleo, hasta algunos con 5 empleos
x.com/pabloharour/status/2041085568461705268
El dato de paro siempre es curioso ver como cae el paro, pero los demandantes de paro se mantienen más o menos igual. Ojalá gobernara otro partido para poder entender ese dato.
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#13
StuartMcNight
#9
El dato de paro siempre es curioso ver como cae el paro, pero los demandantes de paro se mantienen más o menos igual.
Lo que es curioso es la cantidad de culebreos que dais para intentar negar la realidad. Que si las horas trabajadas, que si los fijos discontinuos, que si el Perro nos miente, que si en realidad hay 27 afiliaciones por persona.
Hoy al bot de turno le ha tocado la cantinela de... "los demandantes de paro
(sic)
".
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#18
anarion321
#13
Algunos es que somos racionales y coherentes, basandonos en datos. Entiendo que a los palmeros les moleste.
Yo llevo mucho recorrido sacando punta a datos y hablando de cosas como las horas trabajadas, dato que da la EPA, independientemente del gobierno que haya (ejemplo de mi anterior cuenta
www.meneame.net/story/paro-registra-bajada-historica-mas-107-000-perso
)
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9
#30
manc0ntr0
#18
"independientemente del gobierno que haya".
Sin embargo en
#9
pides que gobierne otro partido para poder entender el dato.
Y luego vas llamando palmeros a los demás. Tápate un poco que vas a coger frío.
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16
#35
anarion321
#30
Claramente me pone en mi lugar que aquí no haya palmero alguno del gobierno, ni nadie que venga a criticar que de datos objetivos
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9
#33
MarkJay
#13
Este mes se lleva más lo del "cada persona tiene doscientosmiltrabajos". Eso sí aún siguen con la matraca de "no se publican los fijos discontinuos" y si les pones los enlaces para demostrarles que se publican cada puto mes, te salen con "pero no pone si son rubios o morenos".
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#40
Ludovicio
*
#9
¿Dice que los demandantes de empleo se mantienen constantes mientras la población crece?
Pues... Bien, no?
Que se publique en valor absoluto y no en porcentaje no parece casualidad.
Mentir con los datos se llama.
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#42
anarion321
*
#40
Dependerá de más factores como la población activa o las horas trabajadas.
Lo seguro es que, como poco, el paro real es mayor que el publicitado.
Curioso que de otros no pongas que mienten con datos, como este meneo que votas positivo.
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9
#24
taSanás
el 50% en la hostelería, luego que si no se podía ver venir.
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#7
FunFrock
Si metes gente en edad de trabajar, lo normal es q suelan trabajar.
El PIb ha subido pero la riqueza de los ciudadanos creo q no
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#12
sxentinel
#7
Me temo que eso no es correcto el PIB pero capita también ha subido.
Según datos de expansión un 5% en el primero trimestre de 2026
datosmacro.expansion.com/pib/espana
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#15
StuartMcNight
#12
Un 5% anual. No un 5% en el primer trimestre. Pero si. El PIB per capita tambien aumenta a pesar de lo que desean en la caverna del "cuanto peor mejor".
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#27
sxentinel
#15
Me he debido expresar mal, pretendía aclarar que es anual hasta el primer trimestre de 2026. Perdón ando un poco liado, pero me parecía importante señalarlo.
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#38
Zerjillo
#12
el pib per capita habrá subido , pero la riqueza de los ciudadanos no. Son indicadores que no tienen nada que ver.
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7
#16
MiguelDeUnamano
#7
Claro, y cuando el paro rondaba el 20% era porque los parados eran gente que no tenían edad de trabajar.
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47
#25
manc0ntr0
#7
Claro, es que según los torcidos a la derecha, hay que contar también a los niños.
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www.eldebate.com/economia/20260503/sombras-crecientes-sobre-economia-e
¿Algo más o puedo ir a desayunar?
EL NUMERO DE FIJOS DISCONTINUOS SE PUBLICA TODOS LOS PUTOS MESES
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Te puedes hacer una idea mirando el dato de personas que tienen relación laboral y, aun así, demandan prestación por desempleo, pero no es un dato 1:1 con los discontinuos necesariamente.
cc #11
Dejad ya de dar vergüenza, que ya empezáis a dar ascopena. Que de tanto regate que dais cada mes os estáis enredando las piernas.
Mi voto negativo es por seguir repitiendo bulos, sin siquiera haberse parado a comprobarlo. Que has tenido tiempo.
Afiliado != afiliación.
www.inclusion.gob.es/w/el-mercado-laboral-supera-en-marzo-la-barrera-d
Aquí el problema es que varios medios no son rigurosos y mienten con el dato. El que se ha dado es el de afiliaciones, y hay trabajadores que acumulan hasta 5 afiliaciones.
Menos mal que en breve llegarán los que sí piensan gobernar para ellos. [no ironic]
España está en quebrada, me lo dijo un cuñado de mi curro pq la deuda noseque...
Pero vamos, q llevan desde 2021 con q esta quebrada y q después del verano explotación todo... a ver si este, por fin....
El dato de paro siempre es curioso ver como cae el paro, pero los demandantes de paro se mantienen más o menos igual. Ojalá gobernara otro partido para poder entender ese dato.
Lo que es curioso es la cantidad de culebreos que dais para intentar negar la realidad. Que si las horas trabajadas, que si los fijos discontinuos, que si el Perro nos miente, que si en realidad hay 27 afiliaciones por persona.
Hoy al bot de turno le ha tocado la cantinela de... "los demandantes de paro(sic)".
Yo llevo mucho recorrido sacando punta a datos y hablando de cosas como las horas trabajadas, dato que da la EPA, independientemente del gobierno que haya (ejemplo de mi anterior cuenta www.meneame.net/story/paro-registra-bajada-historica-mas-107-000-perso )
Sin embargo en #9 pides que gobierne otro partido para poder entender el dato.
Y luego vas llamando palmeros a los demás. Tápate un poco que vas a coger frío.
Pues... Bien, no?
Que se publique en valor absoluto y no en porcentaje no parece casualidad.
Mentir con los datos se llama.
Lo seguro es que, como poco, el paro real es mayor que el publicitado.
Curioso que de otros no pongas que mienten con datos, como este meneo que votas positivo.
El PIb ha subido pero la riqueza de los ciudadanos creo q no
Según datos de expansión un 5% en el primero trimestre de 2026
datosmacro.expansion.com/pib/espana