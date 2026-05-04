Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Un 28,4% de los menores está en riesgo de pobreza, el empleo ya no garantiza seguridad económica y el alquiler dispara la vulnerabilidad de los hogares. Más de 12 millones y medio de personas viven en España en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2025, el 25,7% de la población se encontraba en esta situación, según datos de Eurostat, lo que sitúa al país casi cinco puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, que se mantiene en torno al 20,9%.
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Así que haced nacer a vuestros hijos en la pobreza y la precariedad, pues si no lo hacéis estaréis deshonrando y siendo aporófobos con vuestros propios padres, con vuestros compatriotas, con Amancio Ortega, con Juan Roig, con los… » ver todo el comentario