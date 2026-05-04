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Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Un 28,4% de los menores está en riesgo de pobreza, el empleo ya no garantiza seguridad económica y el alquiler dispara la vulnerabilidad de los hogares. Más de 12 millones y medio de personas viven en España en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2025, el 25,7% de la población se encontraba en esta situación, según datos de Eurostat, lo que sitúa al país casi cinco puntos porcentuales por encima de la media de la Unión Europea, que se mantiene en torno al 20,9%.

| etiquetas: exclusión social , tasa de pobreza infantil , riesgo de pobreza
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3 comentarios
6 1 0 K 86 actualidad
FunFrock #1 FunFrock *
esto es bulo, el Presidente del Gobierno ha dicho que vamos como un Cohete y el Presidente se propuso acabar con la Pobreza Infantil, y el cumple todo lo que dice
1 K 18
#2 BoosterFelix *
¿Estáis tomando a los pobres por imbéciles o por malas personas? porque eso sería aporofobia, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), estáis también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto…   » ver todo el comentario
1 K 3
#3 BoosterFelix
#2 La solución, pues, es hacer lo que hacían vuestros ascendientes: seguir teniendo mas hijos, y seguir votando capitalismo, monarquía, cuentas en Suiza, horas extras no pagadas, migajas, precariedad y pobreza, con vuestros votos y con vuestras proles. Votad a Vox.

Así que haced nacer a vuestros hijos en la pobreza y la precariedad, pues si no lo hacéis estaréis deshonrando y siendo aporófobos con vuestros propios padres, con vuestros compatriotas, con Amancio Ortega, con Juan Roig, con los…   » ver todo el comentario
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