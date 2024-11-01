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Hasta 72 millones de dinero público habrían comprometido los Gobiernos de Mazón y Pérez Llorca para colegios del Opus Dei
Estos centros segregan a alumnos por sexo, algo que es ilegal. Lo ha denunciado Compromís, que ha advertido de que, si no se da marcha atrás al respecto, acudirán a los tribunales.
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Esteban_Rosador
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Y por eso, amigos, es tan importante para algunos que el PP siga gobernando. Junto a Vox, naturalmente.
Corrupción y confesionalismo pagados con dinero del erario.
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#1
Skiner
Pues esta prohibido dar subvenciones a colegios que segregan por sexo.
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Corrupción y confesionalismo pagados con dinero del erario.