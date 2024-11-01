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Cinco neonazis armados, detenidos en una marcha racista de Núcleo Nacional por Lavapiés
Unos 40 ultras se concentraron en la plaza de Nelson Mandela contra la inmigración, con Isabel Peralta a la cabeza.
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etiquetas
:
núcleo nacional
,
neonazis
,
lavapiés
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Racismo
46 comentarios
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Racismo
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relacionadas
#1
MiguelDeUnamano
Debe de ser el típico caso de "gente que piensa diferente" a los que llaman nazis.
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K
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#2
CuiProdestHocBellum
#1
"nostalgicos"
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#3
CuiProdestHocBellum
No es que hayan regresado... Es que nunca se fueron. Los que digan que ahora será diferente, o mienten o son estúpidos sin remedio.
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#4
comunerodecastilla
#2
Hijos de puta les llamo yo.
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#5
ombresaco
No deja de ser curioso que la concentración fuera en la plaza Nelson Mandela... quizás un ejemplo de "yo no soy racista, soy ordenao"
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#6
AGlC
*
Isabel Peralta, el trozo de mierda más mono del país.
Seguro que es la fantasía pajillera de estos infraseres.
Supongo que mucho más comodo ser mona y vomitar basura, que tener que trabajar.
Espero que algún día de con el macho alfa ario que merece y que la trate como merece una mujer defensora de esos valores.
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K
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#7
Mesopotámico
#6
Me la follaba con furia africana
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#8
Verdaderofalso
*
#1
no entiendo porque van con la cara tapada cuál burka, es su religión? Sus costumbres?
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#9
Hojaldre
Nada, una palmadita y a casa.
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#10
Verdaderofalso
#6
esa no fue la que se le impidió la entrada en Europa?
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#11
Meola
#1
¿Que señalan con el brazo?
- ¿Isabel Peralta?
- Una mierda así de alta. o/
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#12
Usuario22
Joder con los menas
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#13
Bourée
#11
Están pidiendo unos taxis
Gente muy joven con muy pocas neuronas y mal alineadas
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#14
Peter086
Qué ironía.... la Peralta, gritando proclamas de quienes, si gobernasen sin oposición, la mandaban a casa.
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17
#15
tul
#5
y donde quieres se concenctren los morenazis? en la del otro nelson no pueden porque no saben ingles
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21
#16
soberao
*
#5
Esta gente a Marbella donde tiene el chalé Aznar no van, seguro que hay más inmigrantes en cualquier barrio de Marbella que en Lavapies aunque el inmigrante de Marbella se considere expat y estén forrados de pasta.
Además a Aznar no le gustan las manifestaciones que es de comunistas y perdedores.
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15
#17
Jack29
*
Bien atado... Para que cuando hablemos de ultraderecha al referirnos a Vox, siempre haya un turbo-gilipollas diciendo "si vox es ultraderecha, estos entonces que son?"
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#18
sivious
#5
La concentracion fue en la plaza Nelson Mandela para provocar y que alguien vaya, les parta la cabeza con un machete y se lie una "caceria" contra los inmigrantes como en Torre PAcheco, que es lo que estan deseando esta piara de putos nazis de mierda.
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#19
Treal
Ufff, antes se escondían o buscaban alguna excusa. Ya no eso hace falta.
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#20
Format_C
#11
yo he pensado también ¿isabel peralta?
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#21
Format_C
Fuera extrageros, repatriemos a Sofia de Grecia
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#22
sivious
Y todo esto viene organizado por la mierda que han dicho los cerdos de VOX de "los españoles primero". Porque el modus operandi es que de cara a la galeria iniciar proclamas racistas y luego soltar a los perros para que la lien mientras el cerdo de Abascal y su pusilanime compañia se lavan las manos.
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#23
Dasold
#10
en Alemania, sí.
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#24
HeilHynkel
Y estos ¿comen jamón o son vegetarianos como el Fuhrer?
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#25
Doctorow
Los cachorros de ppvox.
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#26
ombresaco
#18
Ignoro la ideosinicrasia de la plaza, yo iba por el nombre y su activismo contra el apartheid
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#27
Cehona
#PrioridadNazional
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#28
Amador_Pastor
#7
like fácil eh...
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#29
Tronchador.
Son sus costumbres, hay que respetarlos.
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#30
Tronchador.
#17
Pues efectivamente, votantes de VOX.
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#31
oscarius
*
Qué pasa? Sellaron ayer y ya pueden ir a liarla hoy o qué? Y encima, a montar el pollo en mi plaza!!
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#32
Dene
Pocos me parecen!
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#33
Tyler.Durden
#21
Y a Juan Carlos a Roma.
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#34
Tyler.Durden
#24
No sé, se parecen más a los que no comen jamón que al Fuhrer.
0
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#35
Mikhail
#14
No ha visto "el cuento de la criada". No sabe qué pasa cuando las mujeres propugnan la vuelta del fascismo y lo consiguen.
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#36
vviccio
Terroristas.
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#37
ochoceros
#27
No + Nazis.
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#38
Mikhail
#21
Y a sus hijos que no están integrados, como el preparao que vive segregado de la sociedad.
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#39
Mikhail
#22
... y se llenan los bolsillos.
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#40
ochoceros
#6
La pobre, mira qué cartucheras le están saliendo con la edad y encima dicen por ello que va armada
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#41
chochis
#16
youtu.be/iAxqIk2cnZQ?is=mCcKziBN8oZAGEeD
mas razón que un santo.
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25
#42
arreglenenlacemagico
bueno se podria haber dado libros sobre que eso de la pureza de la raza no existe asi por lo menos dejarian de ser racistas a solo xenofobos
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#43
Raziel_2
#7
Yo a esa no la tocaba ni con la polla de otro. Todo ese odio tiene que ser como una mala ETS.
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22
#44
Brill
#5
Provocación, seguramente.
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#45
oceanon3d
Los lapices manos afilados y los matones del colegio.
No hay nada mas aquí.
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#46
rafaLin
#8
Para parecerse a sus ídolos del ICE y del IDF
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46
comentarios)
menéame
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Seguro que es la fantasía pajillera de estos infraseres.
Supongo que mucho más comodo ser mona y vomitar basura, que tener que trabajar.
Espero que algún día de con el macho alfa ario que merece y que la trate como merece una mujer defensora de esos valores.
- ¿Isabel Peralta?
- Una mierda así de alta. o/
Gente muy joven con muy pocas neuronas y mal alineadas
Además a Aznar no le gustan las manifestaciones que es de comunistas y perdedores.
No hay nada mas aquí.