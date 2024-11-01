edición general
179 meneos
1439 clics
Cinco neonazis armados, detenidos en una marcha racista de Núcleo Nacional por Lavapiés

Cinco neonazis armados, detenidos en una marcha racista de Núcleo Nacional por Lavapiés

Unos 40 ultras se concentraron en la plaza de Nelson Mandela contra la inmigración, con Isabel Peralta a la cabeza.

| etiquetas: núcleo nacional , neonazis , lavapiés
85 94 0 K 413 Racismo
46 comentarios
85 94 0 K 413 Racismo
Comentarios destacados:            
  1. MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
    Debe de ser el típico caso de "gente que piensa diferente" a los que llaman nazis.  media
    27 K 266
  2. #2 CuiProdestHocBellum
    #1 "nostalgicos"
    8 K 97
  3. #3 CuiProdestHocBellum
    No es que hayan regresado... Es que nunca se fueron. Los que digan que ahora será diferente, o mienten o son estúpidos sin remedio.
    11 K 114
  4. comunerodecastilla #4 comunerodecastilla
    #2 Hijos de puta les llamo yo. ¬¬
    9 K 79
  5. ombresaco #5 ombresaco
    No deja de ser curioso que la concentración fuera en la plaza Nelson Mandela... quizás un ejemplo de "yo no soy racista, soy ordenao"
    7 K 69
  6. #6 AGlC *
    Isabel Peralta, el trozo de mierda más mono del país.
    Seguro que es la fantasía pajillera de estos infraseres.

    Supongo que mucho más comodo ser mona y vomitar basura, que tener que trabajar.

    Espero que algún día de con el macho alfa ario que merece y que la trate como merece una mujer defensora de esos valores.
    3 K 35
  7. Mesopotámico #7 Mesopotámico
    #6 Me la follaba con furia africana
    4 K 35
  8. Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
    #1 no entiendo porque van con la cara tapada cuál burka, es su religión? Sus costumbres?
    13 K 120
  9. Hojaldre #9 Hojaldre
    Nada, una palmadita y a casa.
    0 K 9
  10. Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
    #6 esa no fue la que se le impidió la entrada en Europa?
    2 K 30
  11. Meola #11 Meola
    #1 ¿Que señalan con el brazo?
    - ¿Isabel Peralta?
    - Una mierda así de alta. o/
    11 K 119
  12. #12 Usuario22
    Joder con los menas
    0 K 6
  13. Bourée #13 Bourée
    #11 Están pidiendo unos taxis xD xD xD
    Gente muy joven con muy pocas neuronas y mal alineadas
    1 K 18
  14. #14 Peter086
    Qué ironía.... la Peralta, gritando proclamas de quienes, si gobernasen sin oposición, la mandaban a casa.
    1 K 17
  15. tul #15 tul
    #5 y donde quieres se concenctren los morenazis? en la del otro nelson no pueden porque no saben ingles xD
    1 K 21
  16. #16 soberao *
    #5 Esta gente a Marbella donde tiene el chalé Aznar no van, seguro que hay más inmigrantes en cualquier barrio de Marbella que en Lavapies aunque el inmigrante de Marbella se considere expat y estén forrados de pasta.
    Además a Aznar no le gustan las manifestaciones que es de comunistas y perdedores.
    0 K 15
  17. Jack29 #17 Jack29 *
    Bien atado... Para que cuando hablemos de ultraderecha al referirnos a Vox, siempre haya un turbo-gilipollas diciendo "si vox es ultraderecha, estos entonces que son?"
    0 K 7
  18. sivious #18 sivious
    #5 La concentracion fue en la plaza Nelson Mandela para provocar y que alguien vaya, les parta la cabeza con un machete y se lie una "caceria" contra los inmigrantes como en Torre PAcheco, que es lo que estan deseando esta piara de putos nazis de mierda.
    2 K 30
  19. Treal #19 Treal
    Ufff, antes se escondían o buscaban alguna excusa. Ya no eso hace falta.
    0 K 7
  20. Format_C #20 Format_C
    #11 yo he pensado también ¿isabel peralta?
    0 K 7
  21. Format_C #21 Format_C
    Fuera extrageros, repatriemos a Sofia de Grecia
    0 K 7
  22. sivious #22 sivious
    Y todo esto viene organizado por la mierda que han dicho los cerdos de VOX de "los españoles primero". Porque el modus operandi es que de cara a la galeria iniciar proclamas racistas y luego soltar a los perros para que la lien mientras el cerdo de Abascal y su pusilanime compañia se lavan las manos.
    2 K 28
  23. Dasold #23 Dasold
    #10 en Alemania, sí.
    1 K 23
  24. HeilHynkel #24 HeilHynkel
    Y estos ¿comen jamón o son vegetarianos como el Fuhrer?
    0 K 20
  25. Doctorow #25 Doctorow
    Los cachorros de ppvox.
    0 K 10
  26. ombresaco #26 ombresaco
    #18 Ignoro la ideosinicrasia de la plaza, yo iba por el nombre y su activismo contra el apartheid
    0 K 11
  28. #28 Amador_Pastor
    #7 like fácil eh...
    1 K 16
  29. #29 Tronchador.
    Son sus costumbres, hay que respetarlos.
    0 K 7
  30. #30 Tronchador.
    #17 Pues efectivamente, votantes de VOX.
    2 K 21
  31. oscarius #31 oscarius *
    Qué pasa? Sellaron ayer y ya pueden ir a liarla hoy o qué? Y encima, a montar el pollo en mi plaza!!
    0 K 10
  32. Dene #32 Dene
    Pocos me parecen!
    0 K 12
  33. Tyler.Durden #33 Tyler.Durden
    #21 Y a Juan Carlos a Roma.
    0 K 7
  34. Tyler.Durden #34 Tyler.Durden
    #24 No sé, se parecen más a los que no comen jamón que al Fuhrer.
    0 K 7
  35. Mikhail #35 Mikhail
    #14 No ha visto "el cuento de la criada". No sabe qué pasa cuando las mujeres propugnan la vuelta del fascismo y lo consiguen. :palm:
    2 K 28
  36. vviccio #36 vviccio
    Terroristas.
    0 K 11
  37. ochoceros #37 ochoceros
    #27 No + Nazis.  media
    1 K 24
  38. Mikhail #38 Mikhail
    #21 Y a sus hijos que no están integrados, como el preparao que vive segregado de la sociedad. :roll:
    0 K 7
  39. Mikhail #39 Mikhail
    #22 ... y se llenan los bolsillos. :ffu:
    2 K 28
  40. ochoceros #40 ochoceros
    #6 La pobre, mira qué cartucheras le están saliendo con la edad y encima dicen por ello que va armada :-P
    0 K 11
  42. #42 arreglenenlacemagico
    bueno se podria haber dado libros sobre que eso de la pureza de la raza no existe asi por lo menos dejarian de ser racistas a solo xenofobos :troll:
    0 K 7
  43. Raziel_2 #43 Raziel_2
    #7 Yo a esa no la tocaba ni con la polla de otro. Todo ese odio tiene que ser como una mala ETS.
    1 K 22
  44. Brill #44 Brill
    #5 Provocación, seguramente.
    1 K 24
  45. oceanon3d #45 oceanon3d
    Los lapices manos afilados y los matones del colegio.

    No hay nada mas aquí.
    0 K 8
  46. rafaLin #46 rafaLin
    #8 Para parecerse a sus ídolos del ICE y del IDF
    0 K 10

menéame