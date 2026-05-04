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VÍDEO | La jueza de Kitchen corta el interrogatorio al exjefe del CNI: "Ha hablado más la jueza que Sanz Roldán"
Las interrupciones durante la declaración de Sanz Roldán contrastan con otros juicios recientes donde los testigos hablaron sin apenas límites ...
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#1
tricionide
estan buscando la forma de buscar una cabeza de turco y que se libren los verdaderos culpables
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#4
candonga1
#1
Aquí no se va a aplicar lo de "... o su círculo más cercano" que aplicó el Supremo contra el fiscal general.
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#2
Chinchorro
Atado y bien atado.
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#3
PerritaPiloto
Luego que por qué no nos fiamos de los jueces, porque dependiendo de sus afinidades y contra quien dispares te dejan despacharte a gusto, aunque no venga a cuento, o no te dejan explicar nada.
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#5
El_dinero_no_es_de_nadie
Es un juicio y en un juicio sólo se puede preguntar por lo que se está juzgando. Para eso está la fase de instrucción.
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#8
Veelicus
#5
aja, ahora repitelo sin descojonarte
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#7
luckyy
Pues no sé a qué espera Isabel Perelló a actuar contra esta carcunda que no tiene nada de democrática y a demostrar esa cacareada independencia judicial. Que actúe de una vez y volveremos a creer en la independencia judicial.
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#9
josde
La jueza se ve perfectamente lo que esta buscando, que los grandes mentirosos y ladrones salgan inocentes.
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#6
pirat
Si juzgas con rigor,
no esperes benevolencia.
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