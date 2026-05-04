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VÍDEO | La jueza de Kitchen corta el interrogatorio al exjefe del CNI: "Ha hablado más la jueza que Sanz Roldán"

VÍDEO | La jueza de Kitchen corta el interrogatorio al exjefe del CNI: "Ha hablado más la jueza que Sanz Roldán"  

Las interrupciones durante la declaración de Sanz Roldán contrastan con otros juicios recientes donde los testigos hablaron sin apenas límites ...

| etiquetas: cni , caso kitchen , sanz roldán , justicia
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9 comentarios
23 5 2 K 362 actualidad
tricionide #1 tricionide
estan buscando la forma de buscar una cabeza de turco y que se libren los verdaderos culpables
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#4 candonga1
#1 Aquí no se va a aplicar lo de "... o su círculo más cercano" que aplicó el Supremo contra el fiscal general.
4 K 61
Chinchorro #2 Chinchorro
Atado y bien atado.
5 K 62
#3 PerritaPiloto
Luego que por qué no nos fiamos de los jueces, porque dependiendo de sus afinidades y contra quien dispares te dejan despacharte a gusto, aunque no venga a cuento, o no te dejan explicar nada.
3 K 48
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Es un juicio y en un juicio sólo se puede preguntar por lo que se está juzgando. Para eso está la fase de instrucción.
1 K 23
Veelicus #8 Veelicus
#5 aja, ahora repitelo sin descojonarte
2 K 32
#7 luckyy
Pues no sé a qué espera Isabel Perelló a actuar contra esta carcunda que no tiene nada de democrática y a demostrar esa cacareada independencia judicial. Que actúe de una vez y volveremos a creer en la independencia judicial.
1 K 20
josde #9 josde
La jueza se ve perfectamente lo que esta buscando, que los grandes mentirosos y ladrones salgan inocentes.
0 K 20
#6 pirat
Si juzgas con rigor,
no esperes benevolencia.
0 K 9

menéame