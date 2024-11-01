El Caso Kitchen y otros grandes éxitos de la «jueza» Teresa Palacios

La dilatada —y polémica— carrera de esta gran artista de la justicia

#teahorrounprompt

Ante la incredulidad de muchos meneantes que entraron a ver la declaración de Rajoy pensando que aquello iba a ser una versión judicial de No te rías que es peor y descubrieron que en España existe la figura retórica del juez defensor, he creado un prompt que lo explica bastante bien:

Actúa como un cronista judicial con memoria. Elabora una cronología de las decisiones más polémicas de Teresa Palacios Criado en causas relacionadas con grandes escándalos políticos, económicos o institucionales. No expreses opinión: limita cada entrada a fecha, cargo, caso, decisión adoptada, personas o instituciones beneficiadas políticamente por el cierre o acotación de la causa, y evolución posterior de su carrera judicial. Distingue hechos probados, críticas de acusaciones y resoluciones confirmadas por instancias superiores.

Y el resultado, ordenado cronológicamente, es este.

1996: llegada a la Audiencia Nacional

Teresa Palacios llegó al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional a finales de 1996. En aquel momento se destacó que era la primera mujer al frente de un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional y que pertenecía a la Asociación Profesional de la Magistratura, asociación conservadora y mayoritaria en la carrera judicial.

2001-2004: Gescartera

Cargo: jueza instructora del Juzgado Central de Instrucción número 3.

Caso: Gescartera, escándalo financiero con dinero desaparecido, fallos de supervisión y derivadas políticas durante la etapa de José María Aznar.

Actuación polémica: Palacios cerró la instrucción del caso. Varias acusaciones particulares pidieron que se siguiera investigando. ADICAE recurrió el cierre al considerar que la investigación estaba incompleta y que se había vulnerado la tutela judicial efectiva de los afectados.

Punto sensible: la jueza denegó que declararan como imputados varios ex altos cargos de la CNMV, entre ellos Pilar Valiente, Luis Ramallo y otros responsables del supervisor. ADICAE sostenía que podía existir complicidad por omisión al no perseguirse adecuadamente las irregularidades.

2003-2005: Yak-42

Cargo: jueza instructora del Juzgado Central de Instrucción número 3.

Caso: accidente del Yak-42, con 62 militares españoles fallecidos durante el Gobierno de Aznar, siendo Federico Trillo ministro de Defensa.

Actuación polémica: Palacios archivó inicialmente la denuncia de las familias para investigar posibles negligencias en el accidente, al considerar que la Audiencia Nacional no era competente y que el recurso se había presentado fuera de plazo.

Evolución posterior: la causa continuó por la vía de las identificaciones erróneas de cadáveres, pero las responsabilidades políticas de alto nivel quedaron fuera del foco penal principal.

2004-2006: 11-M y Leganés

Cargo: jueza central de instrucción.

Caso: derivadas del 11-M, especialmente la causa sobre el suicidio de los presuntos autores en Leganés.

Actuación polémica: Palacios mantuvo una disputa competencial con el juez Juan del Olmo, instructor principal del 11-M, al negarse inicialmente a remitirle la causa de Leganés.

Otra actuación discutida: en 2006 dejó en libertad con medidas cautelares a Saed El Harrak, procesado del 11-M, porque había cumplido dos años de prisión provisional sin que se hubiera prorrogado formalmente esa situación.

2006: salto a la Sala de lo Penal

Cargo posterior: magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En 2006, el CGPJ la nombró magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es decir: después de años instruyendo causas sensibles, pasó del juzgado instructor a una de las salas penales más relevantes del país.

2017: Cassandra Vera

Cargo: magistrada de la Sala de lo Penal.

Caso: condena a Cassandra Vera por chistes sobre Carrero Blanco.

Actuación polémica: la Audiencia Nacional condenó a Cassandra Vera a un año de prisión por sus tuits sobre Carrero Blanco. Después, el Tribunal Supremo la absolvió.

Punto relevante: no es un caso de corrupción del PP, pero sí forma parte de su historial de sentencias polémicas en materia de libertad de expresión y severidad penal.

2020: Bankia

Cargo: magistrada de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.

Caso: salida a Bolsa de Bankia.

Actuación polémica: la Audiencia Nacional absolvió a los 34 acusados, incluido Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, exvicepresidente económico del Gobierno de Aznar y exdirector gerente del FMI. Los acusados se enfrentaban a delitos de estafa a inversores y falsedad contable.

Punto sensible: la sentencia sostuvo que la salida a Bolsa había contado con aprobación de supervisores y que las acusaciones no habían concretado suficientemente las conductas delictivas individuales. Políticamente, el resultado fue que uno de los grandes símbolos de la crisis financiera terminó sin condenas penales en esa pieza.

2025: presidencia de la Sección Cuarta

Cargo posterior: presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El BOE recoge que María Teresa Palacios Criado, hasta entonces magistrada en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pasó a desempeñar la plaza de presidenta de la Sección Cuarta. No es el Tribunal Supremo, pero sí una posición clave dentro de la Audiencia Nacional.

2026: Caso Kitchen

Cargo: presidenta del tribunal del caso Kitchen.

Caso: presunta operación parapolicial organizada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle documentación vinculada al caso Gürtel y a la financiación irregular del PP.

Actuación polémica: durante la declaración de Mariano Rajoy, Palacios acotó el interrogatorio para evitar que se entrara en la caja B del PP. Según El País, la magistrada limitó las preguntas de la acusación para ceñirlas a la operación Kitchen y no a la contabilidad B del partido.

Punto sensible: Kitchen se juzga precisamente como una operación destinada a sustraer material comprometedor a Bárcenas relacionado con Gürtel y la financiación del PP. Es decir: el tribunal permite hablar del robo de los papeles, pero pone límites cuando se pregunta por el contenido político de esos papeles.

Resumen para meneantes con poco tiempo

Su carrera permite trazar una cronología bastante llamativa: Gescartera, Yak-42, 11-M, Bankia y ahora Kitchen. Grandes causas, grandes nombres, grandes instituciones y, con frecuencia, decisiones criticadas por cerrar, acotar o limitar vías que podían subir demasiado alto.