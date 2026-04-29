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La pesca de arrastre en Europa causa 90 veces más daños económicos que beneficios, según un estudio científico

La pesca de arrastre en Europa causa 90 veces más daños económicos que beneficios, según un estudio científico

La destrucción de vida marina, la liberación de CO2 del fondo, el desperdicio masivo de alimento y las ingentes subvenciones públicas, claves de su “fracaso económico”

| etiquetas: pesca arrastre , impacto económico
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5 comentarios
22 5 0 K 178 ciencia
#1 Dav3n *
El capitalismo causa 90x1.000.000 más daños que cualquier beneficio que pueda aportar y aquí andamos...

Obvio.

Cuando algo lleva 50 años siendo un problema trending solo podemos hablar de sionismo o de fallos de lógica estructural... Por tanto...
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Pertinax #3 Pertinax *
#1 China tiene la mayor flota de arrastre del mundo. Por mucho. Por muchísimo.
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taSanás #2 taSanás
ya, pero los beneficios son para unos y los daños son para otros
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#4 Juantxi
Es evidente cuando hasta el mar cbia de color, en zonas dónde el agua tenía un atractivo color verdoso, ahora en más bien azul o gris. El daño es evidente. Con ello se crían menor número de peces, que lo hacían entre esas algas.
Pero aun así no sé prohíbe la pesca de arrastre, que beneficia a unos pocos y perjudica a los demás pescadores y a todos en general.
Están diezmando las recursos.
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SVSRTZ #5 SVSRTZ *
Dejad de comprar pescados.
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menéame